Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» во Владикавказе, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000 за человека
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
Отправиться в мини-путешествие в окрестностях Владикавказа и проводить закат в романтичной атмосфере
Начало: В вашем отеле
6 авг в 16:00
8 авг в 16:00
45004 050 за всё до 3 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
  2. Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
  3. Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 050 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам