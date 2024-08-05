6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
Отправиться в мини-путешествие в окрестностях Владикавказа и проводить закат в романтичной атмосфере
Начало: В вашем отеле
6 авг в 16:00
8 авг в 16:00
45004 050₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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