Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» во Владикавказе, цены от 4 050 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Куртатинское ущелье и горячий источник
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куртатинское ущелье и горячий источник
Начало: Адрес Вашего проживания в г. Владикавказ
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
Отправиться в мини-путешествие в окрестностях Владикавказа и проводить закат в романтичной атмосфере
Начало: В вашем отеле
6 авг в 16:00
8 авг в 16:00
45004 050 за всё до 3 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
Начало: С места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куртатинское ущелье и горячий источник
  2. Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
  3. Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 050 до 12 000 со скидкой до 10%.
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