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гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.