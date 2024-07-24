Однодневные – экскурсии во Владикавказе

Найдено 7 экскурсий в категории «Однодневные» во Владикавказе, цены от 10 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Пешая
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990 за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
10 600 за всё до 4 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Горной Дигории и история Задалеска
Посетите каньон Ахсинта, Чертов мост и старинное селение Задалеск. Узнайте о походе Тамерлана и подвиге Задалески Нана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
На машине
12 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Завтра в 09:00
9 авг в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    По погодным условиям не получилось совершить восхождение, но организатор предложил заменить эту экскурсию на экскурсию по Ингушетии на автомобиле. Вместе
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    и гидом Магомедом мы за день объехали все самые красивые места Ингушетии. Магомед рассказал много интересного об истории и традициях своего родного края, нигде не торопил и давал возможность насладиться невероятными видами. Нам все очень понравилось!)

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием. Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас. Организация очень ответственная
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    Лиана, очень - очень приятная. Экскурсию проводил Магомед - интересный и образованный человек, искренне любящий свой народ и свои традиции, много знает и рассказывает, не заставляет скучать ни в дороге, ни на подъёме. Все прошло просто и легко, осталась куча сил и миллион приятных впечатлений! Искренне рекомендую!!!!!!

    Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствиемПросто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствиемПросто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствиемПросто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствиемПросто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствиемПросто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
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    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Т
    Татьяна
    1 января 2023
    Природа и старинные селения Горной Дигории
    Гид Владимир - супер, и как водитель, и как рассказчик, интересный нестандартный маршрут, Экскурсия прошла весело, легко и при этом
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    познавательно, Гид подстраивался под нашу группу. Отличная экскурсия, спасибо! Наша экскурсия прошла первого января, и гид создал нам отличное новогоднее настроение, в т. ч. приятными комплиментами от фирмы.

  • А
    Андрей
    11 декабря 2022
    Природа и старинные селения Горной Дигории
    Остались в полном восторге! День пролетел очень быстро

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
  2. К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
  3. Путешествие на высокогорный курорт Цей
  4. Природа и старинные селения Горной Дигории
  5. Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Однодневные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 10 600 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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