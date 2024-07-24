7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
10 600₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Горной Дигории и история Задалеска
Посетите каньон Ахсинта, Чертов мост и старинное селение Задалеск. Узнайте о походе Тамерлана и подвиге Задалески Нана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Завтра в 09:00
9 авг в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июля 2024По погодным условиям не получилось совершить восхождение, но организатор предложил заменить эту экскурсию на экскурсию по Ингушетии на автомобиле. Вместе
- ЕЕкатерина16 июля 2024Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием. Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас. Организация очень ответственная
- ААлександр4 июня 2024Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
- ТТатьяна1 января 2023Гид Владимир - супер, и как водитель, и как рассказчик, интересный нестандартный маршрут, Экскурсия прошла весело, легко и при этом
- ААндрей11 декабря 2022Остались в полном восторге! День пролетел очень быстро
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Однодневные»
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