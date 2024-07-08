скидка
10%
6 часов
Групповая
Лучший выборВосточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430₽ за человека
скидка
10%
7 часов
Групповая
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
27602 484₽ за человека
скидка
10%
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Загадочная долина водопадов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28502 565₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
2 700₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина8 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав
- ИИрина7 июля 2024Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 430 до 2 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2509 ⭐ отзывов, цены от 2430₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь