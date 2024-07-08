Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» во Владикавказе, цены от 2 430 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
скидка
10%
1250 отзывов
6 часов
Групповая
Лучший выбор
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430 за человека
«Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
скидка
10%
763 отзыва
7 часов
Групповая
«Этот волшебный Цей»: тур в ущелье с экскурсоводом
Получите незабываемые впечатления от величия заснеженных гор, тайн древних святилищ и лечебной силы термальных источников
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
27602 484 за человека
Загадочная долина водопадов
скидка
10%
17 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Загадочная долина водопадов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28502 565 за человека
«Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
На автобусе
348 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
«Джейрах - сердце гор»: Путешествие по древней Ингушетии
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Джейрахского ущелья, где история и природа переплетаются
Начало: На крыльце гостиницы «Владикавказ», ул. Коцоева, 7...
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
7 авг в 09:00
2 700 за человека
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
На автобусе
131 отзыв
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Цейское ущелье: монастырь, святилище и ледник
Погрузитесь в мир древних святынь и природных чудес, посетив Цейское ущелье с его монастырем и ледником
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Каждый день в 9 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    8 июля 2024
    Загадочная долина водопадов
    Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав
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    до дома в больших подробностях рассказали все что запомнили на экскурсии! Алихан очень интересно все рассказывал, мы спустя время до сих пор вспоминаем какие то интересные факты из истории! Узнали много интересного, и мало того запомнили, что по моему опыту происходит редко после экскурсий!) Однозначно рекомендую Алихана, как самого профессионального экскурсовода!

  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Загадочная долина водопадов
    Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
  2. «Этот волшебный Цей» - тур в Цейское ущелье в мини-группе
  3. Загадочная долина водопадов
  4. «Джейрах - сердце гор» - знакомство с древней Ингушетией
  5. Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 430 до 2 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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