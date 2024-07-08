скидка
10%
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Загадочная долина водопадов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28502 565₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
На высоте Суаргом: перевал и пикник над облаками
Начало: Владикавказ, Коцоева 73
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неприступные вершины Осетии
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выше гор: тур к Лавочке счастья
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка на лошадках к водопаду
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина8 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав
- ИИрина7 июля 2024Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Природные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Природные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 565 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Природные», 19 ⭐ отзывов, цены от 2565₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь