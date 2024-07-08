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до дома в больших подробностях рассказали все что запомнили на экскурсии! Алихан очень интересно все рассказывал, мы спустя время до сих пор вспоминаем какие то интересные факты из истории! Узнали много интересного, и мало того запомнили, что по моему опыту происходит редко после экскурсий!) Однозначно рекомендую Алихана, как самого профессионального экскурсовода!