Природные – экскурсии во Владикавказе

Найдено 6 экскурсий в категории «Природные» во Владикавказе, цены от 2 565 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадочная долина водопадов
скидка
10%
17 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Загадочная долина водопадов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28502 565 за человека
На высоте Суаргом: перевал и пикник над облаками
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
На высоте Суаргом: перевал и пикник над облаками
Начало: Владикавказ, Коцоева 73
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Неприступные вершины Осетии
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неприступные вершины Осетии
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 7:30-8:00 (по согласованию)
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
14 000 за всё до 4 чел.
Выше гор: тур к Лавочке счастья
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выше гор: тур к Лавочке счастья
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-9.30 (по согласованию)
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадках к водопаду
Конные прогулки
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка на лошадках к водопаду
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: Ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    8 июля 2024
    Загадочная долина водопадов
    Хочу выразить огромную благодарность Алихану, за проведенную экскурсию. Я и трое моих спутников настолько были впечатлены экскурсией, что даже доехав
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    до дома в больших подробностях рассказали все что запомнили на экскурсии! Алихан очень интересно все рассказывал, мы спустя время до сих пор вспоминаем какие то интересные факты из истории! Узнали много интересного, и мало того запомнили, что по моему опыту происходит редко после экскурсий!) Однозначно рекомендую Алихана, как самого профессионального экскурсовода!

  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Загадочная долина водопадов
    Экскурссия прошла в соответствии с маршрутом. Гид на протяжение всего пути рассказывал историю Осетии, легенды. Было очень интересно и увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Загадочная долина водопадов
  2. На высоте Суаргом: перевал и пикник над облаками
  3. Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
  4. Неприступные вершины Осетии
  5. Выше гор: тур к Лавочке счастья
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Природные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 565 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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