Все – экскурсии во Владикавказе

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» во Владикавказе, цены от 3 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000 за человека
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Побывать среди великолепных пейзажей и прикоснуться к истории, застывшей в камне
Начало: Возле гостиницы «Владикавказ»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
13 500 за всё до 6 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
Отправиться в мини-путешествие в окрестностях Владикавказа и проводить закат в романтичной атмосфере
Начало: В вашем отеле
6 авг в 16:00
8 авг в 16:00
45004 050 за всё до 3 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500 за человека
Три водопада Осетии за один день
На машине
скидка
30%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада Осетии за один день
Окунуться в мир дикой природы, услышать древние предания и посетить Город мёртвых
Завтра в 09:30
8 авг в 09:00
125008 750 за всё до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
Начало: С места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
  2. Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
  3. Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
  4. Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
  5. Три водопада Осетии за один день
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 13 500 со скидкой до 30%.
Купите самую интересную из 6 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Все», цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам