8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия из Владикавказа по горной Ингушетии
Побывать среди великолепных пейзажей и прикоснуться к истории, застывшей в камне
Начало: Возле гостиницы «Владикавказ»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
13 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер с душистым чаем - в горах Осетии
Отправиться в мини-путешествие в окрестностях Владикавказа и проводить закат в романтичной атмосфере
Начало: В вашем отеле
6 авг в 16:00
8 авг в 16:00
45004 050₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Не галопом по Куртатинскому ущелью (мини-группа)
Полюбоваться живописной природой, зайти в высокогорный храм и попробовать родниковую воду
Начало: В удобном для вас месте
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
3 500₽ за человека
скидка
30%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада Осетии за один день
Окунуться в мир дикой природы, услышать древние предания и посетить Город мёртвых
Завтра в 09:30
8 авг в 09:00
125008 750₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из сказочной Дигории в Алагирское ущелье
Увидеть лучшее в Северной Осетии за 1 день
Начало: С места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «За городом и природа»
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