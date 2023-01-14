Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае

Проехать на джипах по ущелью, прокатиться на необычном трамвае и сказать «вау» снежным горным пикам

Многие путешественники утверждают, что самые красивые горы они видели в Северной Осетии. Мы не только проверим это, но и встретим весну в окружении красот каньонов, ущелий и водопадов.

Вдохнём пьянящий воздух высокогорья, согреемся в объятиях осетинского гостеприимства, узнаем о быте и традициях горцев, пофилософствуем о жизни и научимся печь осетинские пироги.
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
8 Марта в Северной Осетии: горы, джипинг и экскурсия на ретротрамвае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж / д вокзал, 13:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж / д вокзал, рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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