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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
14:00 Заселение в отель (возможно раннее заселение при наличии свободных мест, уточняется в отеле при заезде).
14:30-15:15 Трансфер из отеля в ресторанчик «Генацвале».
Трансфер заедет за Вами в отель, время заезда будет сообщено накануне. Сбор туристов происходит по всем отелям размещения.
15.30 Обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
16:30 Трансфер на площадь Штыба.
16:45 Пешая обзорная экскурсия по г. Владикавказ.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Центра Художественных промыслов.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»
08:20-09:00 После завтрака трансфер на экскурсионную программу.
Трансфер заедет во все отели размещения, информация о времени будет сообщаться накануне каждому туристу.
В первой половине дня Вы посетите Кадаргаванский каньон, Дзивгискую Наскальную крепость, склепы с. Дзивгис,высокогорное селение Цмити (архитектурный башенный комплекс средневековья), Аланский Успенский мужской высокогорный монастырь.
13:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».
14:00 Трансфер в Гизельдонское ущелье.
Вы посетите башню Курта и Тага, знаменитые качели, парящие над пропастью, арт-объект Осетинская буква «А», музей под открытым небом «Даргавский Некрополь».
16:00Переезд в Геналдонское ущелье.
Вы посетите смотровую площадку в с. Кармадон, Мемориал памяти съемочной группе Сергея Бодрова Младшего, погибшей в результате схода ледника «Колка».
18:00 Прибытие в отель (трансфер развезет всех туристов в отели проживания).
Ужин (доп. плата).
19:00 Этно-гастрономический ужин (по желанию за доп. плату, трансфер входит в стоимость).
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь».
Отъезд
Выезд из отелей до 12:00.
Для туристов, у которых поздний вылет, будет возможность присоединиться к экскурсионной программе в Горную Ингушетию «Джейрахский район» (за доп. плату).
Экскурсионная программа с 09:00 до 17:30 с обедом.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
Double
Singl
Triple
DBL+CH
Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Стандарт
17 300
17 300
22 300
25 700
25 700
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
15 100
15 100
16 900
19 700
19 700
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
16 000
16 000
17 900
22 900
22 900
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Камелия 3*
|Стандарт
14 500
14 500
16 300
19 300
19 300
|по запросу
|Шведский стол
Варианты проживания
Отель «Интурист - Владикавказ»
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Отель «Камелия»
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос, а так же организуют трансферные услуги. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостиницах г. Владикавказ по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле и обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Трансфер к месту встречи группы (индивидуальный по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
- Аланский вечер — этно-гастрономическая программа с 19:00 до 22:00 — 3 500 руб. /взрослый, 2 000 руб. /дети до 14 лет
- Дополнительная экскурсия в Горную Ингушетию в день выезда — 2 900 руб. /чел.
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
- Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
- Нужен ли оформлять пропуск в туре?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону) для посещения доп. экскурсии в крайний день. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- На чем мы будем передвигаться?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
- Сколько человек будет в туре?
В совокупности в туре может быть до 60 человек. В группе до 18 человек с отдельным гидом.
- Где можно поужинать?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Есть один момент, который немного огорчил. Я прилетела в 10:33, так как в туре заявлено, что нужно прилететь до 12 ч. У меня был опыт, когда самолет задерживали, поэтому я взяла более ранний рейс. И меня очень удивило, что остальные участники группы прилетают в 16 ч… Я, конечно, нашла, чем заняться, но мне было тяжеловато, так как в тот день я встала в 3 ч утра.