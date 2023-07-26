Алания выходного дня

5
3 отзыва
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Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 3 дня мы успеем всё, и даже больше! Насыщенная программа по достопримечательностям края: посетим три ущелья Осетии, архитектурный башенный комплекс средневековья и склепы, отправимся к знаменитым качелям, парящим над пропастью, и пообедаем в ресторанах. Заезды еженедельно каждую пятницу (с 14.07.2023 г. по 15.12.2023 г.).
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
Алания выходного дня
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Что вас ожидает:

Загадки Даргавской долины
Загадки Даргавской долины
Посетим наскальную крепость Дзивгис, известную Даргавскую долину и узнаем историю башен Курта и Тага
Дополнительные развлечения
Дополнительные развлечения
По желанию поучаствуем в этно-гастрономической программе — Аланском вечере
Экскурсия по Владикавказу
Экскурсия по Владикавказу
Нас ждёт насыщенная прогулка с посещением самых красивых мест города

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

14:00 Заселение в отель (возможно раннее заселение при наличии свободных мест, уточняется в отеле при заезде).

14:30-15:15 Трансфер из отеля в ресторанчик «Генацвале».

Трансфер заедет за Вами в отель, время заезда будет сообщено накануне. Сбор туристов происходит по всем отелям размещения.

15.30 Обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

16:30 Трансфер на площадь Штыба.

16:45 Пешая обзорная экскурсия по г. Владикавказ.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Прибытие. Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»

08:20-09:00 После завтрака трансфер на экскурсионную программу.

Трансфер заедет во все отели размещения, информация о времени будет сообщаться накануне каждому туристу.

В первой половине дня Вы посетите Кадаргаванский каньон, Дзивгискую Наскальную крепость, склепы с. Дзивгис,высокогорное селение Цмити (архитектурный башенный комплекс средневековья), Аланский Успенский мужской высокогорный монастырь.

13:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

14:00 Трансфер в Гизельдонское ущелье.

Вы посетите башню Курта и Тага, знаменитые качели, парящие над пропастью, арт-объект Осетинская буква «А», музей под открытым небом «Даргавский Некрополь».

16:00Переезд в Геналдонское ущелье.

Вы посетите смотровую площадку в с. Кармадон, Мемориал памяти съемочной группе Сергея Бодрова Младшего, погибшей в результате схода ледника «Колка».

18:00 Прибытие в отель (трансфер развезет всех туристов в отели проживания).

Ужин (доп. плата).

19:00 Этно-гастрономический ужин (по желанию за доп. плату, трансфер входит в стоимость).

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь».

Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»
3 день

Отъезд

Выезд из отелей до 12:00.

Для туристов, у которых поздний вылет, будет возможность присоединиться к экскурсионной программе в Горную Ингушетию «Джейрахский район» (за доп. плату).

Экскурсионная программа с 09:00 до 17:30 с обедом.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория

Twin

Double

Singl

Triple

DBL+CH

Quad

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 3*Стандарт

17 300

17 300

22 300

25 700

25 700

по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт

15 100

15 100

16 900

19 700

19 700

по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт

16 000

16 000

17 900

22 900

22 900

по запросуШведский стол
Отель Камелия 3*Стандарт

14 500

14 500

16 300

19 300

19 300

по запросуШведский стол

Варианты проживания

Отель «Интурист - Владикавказ»

2 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Интурист - Владикавказ»Отель «Интурист - Владикавказ»Отель «Интурист - Владикавказ»Отель «Интурист - Владикавказ»Отель «Интурист - Владикавказ»Отель «Интурист - Владикавказ»

Отель «Планета Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Кадгарон»

2 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Отель «Камелия»

2 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос, а так же организуют трансферные услуги. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Отель «Камелия»Отель «Камелия»Отель «Камелия»Отель «Камелия»Отель «Камелия»Отель «Камелия»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказ по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле и обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (индивидуальный по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
  • Аланский вечер — этно-гастрономическая программа с 19:00 до 22:00 — 3 500 руб. /взрослый, 2 000 руб. /дети до 14 лет
  • Дополнительная экскурсия в Горную Ингушетию в день выезда — 2 900 руб. /чел.
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Нужен ли оформлять пропуск в туре?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону) для посещения доп. экскурсии в крайний день. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

На чем мы будем передвигаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Сколько человек будет в туре?

В совокупности в туре может быть до 60 человек. В группе до 18 человек с отдельным гидом.

Где можно поужинать?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Меня очень радушно приняли в офисе, это было приятно.
Есть один момент, который немного огорчил. Я прилетела в 10:33, так как в туре заявлено, что нужно прилететь до 12 ч. У меня был опыт, когда самолет задерживали, поэтому я взяла более ранний рейс. И меня очень удивило, что остальные участники группы прилетают в 16 ч… Я, конечно, нашла, чем заняться, но мне было тяжеловато, так как в тот день я встала в 3 ч утра.
Т
26 июля 2023
Организаторам всемерно благодарна и желаю вдохновения для новых интересных туров и всяческих свершений)
О
25 июля 2023
Светлане и Тимуру отдельное спасибо. Они собрали отличную команду, Какой они нам прекрасный ужин устроили. Там было все, что только можно пожелать.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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