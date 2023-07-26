1 день

Прибытие. Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

14:00 Заселение в отель (возможно раннее заселение при наличии свободных мест, уточняется в отеле при заезде).

14:30-15:15 Трансфер из отеля в ресторанчик «Генацвале».

Трансфер заедет за Вами в отель, время заезда будет сообщено накануне. Сбор туристов происходит по всем отелям размещения.

15.30 Обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

16:30 Трансфер на площадь Штыба.

16:45 Пешая обзорная экскурсия по г. Владикавказ.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).