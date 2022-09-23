Аланские Легенды. Роза Ветров

Экскурсионный тур «Аланские Легенды. Роза Ветров» на 5 дней

Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Аланские Легенды. Роза Ветров
Ближайшие даты:
23
окт

Что вас ожидает 🤩

Загадки Даргавской долины
Загадки Даргавской долины
Посетим наскальную крепость Дзивгис, известную Даргавскую долину, полюбуемся на Башню Курта и Тага и узнаем их истории
Легенды Ингушетии
Легенды Ингушетии
Побываем в средневековом городе Эгикал, увидим один из древнейших христианских храмов на территории России и башенный комплекс «Вовнушки»
Аланский вечер
Аланский вечер
Насладимся вкуснейшим ужином и программой фольклорного шоу с песнями и танцами
Путешествие в Мамисон
Путешествие в Мамисон
Увидим сказочное Алагирское ущелье и множество местных достопримечательностей — ледники, святилища, замковое поселение и многое другое
Экскурсия по Владикавказу
Экскурсия по Владикавказу
Нас ждёт насыщенная экскурсионная программа с посещением осетинской церкви, Аллеи славы, лютеранской кирхи и других популярных достопримечательностей

Описание

Окунуться в очарование Северной Осетии, посетить средневековые достопримечательности Ингушетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 5 дней мы успеем всё, и даже больше!

Главные преимущества тура:

  • Насыщенные экскурсионные программы по достопримечательностям Северной Осетии и Ингушетии;
  • размещение в современном оздоровительном центре "Роза ветров";
  • питание включено;
  • подарок для гостей — шоу-программа “Аланский вечер”.

Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу, трансфер в отель

Сбор группы до 14:50 у входа в гостиницу Владикавказ. Вас будет ожидать сотрудник компании с табличкой.

14:50 Трансфер в ресторан “Премьер”.

Национальный обед.

Экскурсия по Владикавказу. В программе: осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), национальный музей РСО-Алания.

19:00 Трансфер в отель ОЦ “Роза ветров”.

Регистрация и заселение.

Ужин.

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу, трансфер в отельНациональный обед, экскурсия по Владикавказу, трансфер в отель
2 день

Экскурсия в Мамисонское и Цейское ущелья

Завтрак.

09:00 Экскурсия "Путешествие в Мамисон".

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Увидите монумент «Ныхас Уастырджи», побываете в средневековом замковом поселении Лисри сархитектурными памятниками древнего зодчества и башенными комплексами. Попробуете воду из минеральных источников, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

14:30 Обед в кафе «Барс» (национальная кухня).

Экскурсия в Цейское ущелье. Цейское ущелье — это горный центр туризма, где созданы условия для занятий альпинизмом, горнолыжным спортом, а также проложены трекинговые и экскурсионные маршруты.

Гости путешествия насладятся величественным видом вершины Адай-хох, горы Монах, являющейся визитной карточкой Цейского ущелья, ледников Сказского и Цейского. Путешественники ознакомятся с одной из культовых святынь Осетии — святилищем Реком, глубоко почитаемой святыней и памятником деревянного зодчества.

Также вас ждёт подъём по канатной дороге до верхней смотровой площадки.

Возвращение в отель.

Ужин.

Экскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущельяЭкскурсия в Мамисонское и Цейское ущелья
3 день

Путешествие в Джейрахский район, Ингушетия

Завтрак.

09:00 Экскурсия в Республику Ингушетия, Джейрахский район.

Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину, побываете в средневековом городе Эгикал. Увидите Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России, пройдёте к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» и посетите Цей-Лоамский перевал.

Остановка на смотровой площадке на высоте 2100 м. н.у. м.

Подъём на канатной дороге в ресторан Эрзи.

Обед.

Возвращение в отель.

Ужин.

Путешествие в Джейрахский район, ИнгушетияПутешествие в Джейрахский район, ИнгушетияПутешествие в Джейрахский район, Ингушетия
4 день

Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»

Завтрак.

09:00 Экскурсия по Куртатинскому ущелью.

Вы посетите средневековую наскальную крепость Дзивгис, которая известна со времен нашествия Тамерлана в XV в., узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость. А также полюбуетесь архитектурой Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.

12:00 Обед в отеле «Солнечная долина».

Переезд в Даргавскую долину к “Осетинской Долине Фараонов”. Увидите Башню Курта и Тага, посетите Геналдонское ущелье.

«Аланский вечер» в ресторане гостиничного комплекса «Панорама». В программе: фольклорное шоу с национальными песнями и танцами, ужин (все напитки, включая алкогольные включены), «живое» приготовление осетинских пирогов.

Программа будет длиться до 23:00.

Отдых.

Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»Куртатинское ущелье, Даргавская долина и «Аланский вечер»
5 день

Трансфер к местам отбытия

Завтрак.

10:00 Трансфер в г. Владикавказ.

Выезд.

Наш трансфер доставит вас до удобных мест отбытия. По окончании тура вас ждёт запоминающийся сюрприз от нашей компании.

Трансфер к местам отбытия

Проживание

Тур предполагает проживание в двухместных или трёхместных номерах ОЦ “Роза ветров” 4*. Есть возможность одноместного размещения — доплата 1900 руб. /сутки. Возможно размещение с детьми (требуется отдельное согласование).

Варианты проживания

ОЦ «Роза ветров»

4 ночи

Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» с рестораном, баром, общим лаунджем и фитнес-центром расположен в поселке Верхний Фиагдон. В отеле обустроена детская игровая площадка и можно забронировать семейные номера. В числе удобств крытый бассейн. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

По утрам в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей 4-звездочного отеля сауна и терраса для загара. Желающие могут сыграть в настольный теннис. В окрестностях популярны пешие походы.

ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»ОЦ «Роза ветров»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в ОЦ Роза ветров 4*
  • Питание — full ration в отеле, национальный обед и вечер в ресторанах
  • Групповые трансферы — из Владикавказа к месту размещения и обратно, к месту отбытия в последний день
  • 4 экскурсионные программы
  • Работа гидов
  • Национальный “Аланский вечер”
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (по желанию)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные турыМифы и легенды

Похожие туры во Владикавказе

Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
23 сен
30 сен
7 окт
14 окт
16 900 за 1 человека
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Завен
Завен
Нет отзывов
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Дневная прогулка с историями и легендами по Владикавказу включает самые интересные места центральной части города
Площадь Штыба, Владикавказ
3 000 за всё до 15 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
7.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ахсарбек
Ахсарбек
5
3 отзыва
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Открыть древнее прошлое осетин и высокогорных сел в поездке по Алагирскому и Урсдонскому ущельям
на проспекте Коста
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
14 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
9 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Давид
Давид
5
191 отзыв
Джип-тур «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
110009 900 за всё до 3 чел.
Древний аланский город мертвых «Даргавс»
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Древний аланский город мертвых «Даргавс»
Местность, где располагается селение, была заселена с эпохи бронзового века
Забираем вас от места проживания во Владикавказе
9 000 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
12 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии
Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
по договоренности
Сегодня
Завтра
28 сен
29 сен
6 500 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
5
93 отзыва
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
У отеля Владикавказ
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
9 100 за всё до 3 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
5.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
9 500 за всё до 4 чел.
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
2 часа
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
4
12 отзывов
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами в окрестностях Владикавказа
у гостиницы «Кадгарон»
Сегодня
20 сен
23 сен
30 сен
1 950 за 1 человека
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии AMADEUS
AMADEUS
Нет отзывов
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Вы увидите топовые достопримечательности Северной Осетии за один день
По договоренности
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
15 000 за всё до 3 чел.
Мини-Тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
6 отзывов
Мини-Тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Посетив Кармадонское ущелье, вы узнаете о трагических событиях 2002 года
По договоренности с путешественником
5 500 за всё до 4 чел.
Для души и тела: лечебный тур в горы (Цей и Мамисон)
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Для души и тела: лечебный тур в горы (Цей и Мамисон)
Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края
В любом месте
Сегодня
Завтра
19 сен
20 сен
8 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ