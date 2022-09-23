2 день

Экскурсия в Мамисонское и Цейское ущелья

Завтрак.

09:00 Экскурсия "Путешествие в Мамисон".

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Увидите монумент «Ныхас Уастырджи», побываете в средневековом замковом поселении Лисри сархитектурными памятниками древнего зодчества и башенными комплексами. Попробуете воду из минеральных источников, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

14:30 Обед в кафе «Барс» (национальная кухня).

Экскурсия в Цейское ущелье. Цейское ущелье — это горный центр туризма, где созданы условия для занятий альпинизмом, горнолыжным спортом, а также проложены трекинговые и экскурсионные маршруты.

Гости путешествия насладятся величественным видом вершины Адай-хох, горы Монах, являющейся визитной карточкой Цейского ущелья, ледников Сказского и Цейского. Путешественники ознакомятся с одной из культовых святынь Осетии — святилищем Реком, глубоко почитаемой святыней и памятником деревянного зодчества.

Также вас ждёт подъём по канатной дороге до верхней смотровой площадки.

Возвращение в отель.

Ужин.