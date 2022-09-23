Окунуться в очарование Северной Осетии, посетить средневековые достопримечательности Ингушетии и насладиться вкусом национальной кухни — за 5 дней мы успеем всё, и даже больше!
Главные преимущества тура:
Сбор группы до 14:50 у входа в гостиницу Владикавказ. Вас будет ожидать сотрудник компании с табличкой.
14:50 Трансфер в ресторан “Премьер”.
Национальный обед.
Экскурсия по Владикавказу. В программе: осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), национальный музей РСО-Алания.
19:00 Трансфер в отель ОЦ “Роза ветров”.
Регистрация и заселение.
Ужин.
Завтрак.
09:00 Экскурсия "Путешествие в Мамисон".
Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали, которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.
Увидите монумент «Ныхас Уастырджи», побываете в средневековом замковом поселении Лисри сархитектурными памятниками древнего зодчества и башенными комплексами. Попробуете воду из минеральных источников, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.
14:30 Обед в кафе «Барс» (национальная кухня).
Экскурсия в Цейское ущелье. Цейское ущелье — это горный центр туризма, где созданы условия для занятий альпинизмом, горнолыжным спортом, а также проложены трекинговые и экскурсионные маршруты.
Гости путешествия насладятся величественным видом вершины Адай-хох, горы Монах, являющейся визитной карточкой Цейского ущелья, ледников Сказского и Цейского. Путешественники ознакомятся с одной из культовых святынь Осетии — святилищем Реком, глубоко почитаемой святыней и памятником деревянного зодчества.
Также вас ждёт подъём по канатной дороге до верхней смотровой площадки.
Возвращение в отель.
Ужин.
Завтрак.
09:00 Экскурсия в Республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину, побываете в средневековом городе Эгикал. Увидите Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России, пройдёте к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» и посетите Цей-Лоамский перевал.
Остановка на смотровой площадке на высоте 2100 м. н.у. м.
Подъём на канатной дороге в ресторан Эрзи.
Обед.
Возвращение в отель.
Ужин.
Завтрак.
09:00 Экскурсия по Куртатинскому ущелью.
Вы посетите средневековую наскальную крепость Дзивгис, которая известна со времен нашествия Тамерлана в XV в., узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость. А также полюбуетесь архитектурой Аланского Свято-Успенского мужского монастыря.
12:00 Обед в отеле «Солнечная долина».
Переезд в Даргавскую долину к “Осетинской Долине Фараонов”. Увидите Башню Курта и Тага, посетите Геналдонское ущелье.
«Аланский вечер» в ресторане гостиничного комплекса «Панорама». В программе: фольклорное шоу с национальными песнями и танцами, ужин (все напитки, включая алкогольные включены), «живое» приготовление осетинских пирогов.
Программа будет длиться до 23:00.
Отдых.
Завтрак.
10:00 Трансфер в г. Владикавказ.
Выезд.
Наш трансфер доставит вас до удобных мест отбытия. По окончании тура вас ждёт запоминающийся сюрприз от нашей компании.
Тур предполагает проживание в двухместных или трёхместных номерах ОЦ “Роза ветров” 4*. Есть возможность одноместного размещения — доплата 1900 руб. /сутки. Возможно размещение с детьми (требуется отдельное согласование).
Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» с рестораном, баром, общим лаунджем и фитнес-центром расположен в поселке Верхний Фиагдон. В отеле обустроена детская игровая площадка и можно забронировать семейные номера. В числе удобств крытый бассейн. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
По утрам в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей 4-звездочного отеля сауна и терраса для загара. Желающие могут сыграть в настольный теннис. В окрестностях популярны пешие походы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.