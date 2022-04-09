Арт-объекты Северной Осетии

Отыскать произведения современного искусства, установленные в самых живописных уголках республики

Индивидуальная
Некоторое время назад в Северной Осетии появились загадочные граффити и скульптурные композиции: «Танец с кинжалами», «Рог изобилия», «Колесо Балсага», «Зеркальный барс» и другие.

Вы узнаете, кем они были созданы и что означают.

Оцените самые интересные из них и полюбуетесь местной природой: горами, водопадами, реками и ущельями.
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Арт-объекты Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительная Северная Осетия

Вы увидите граффити с королевой-воительницей Гвиневрой из фильма «Меч короля Артура» и современный памятник букве осетинского алфавита. А также самый высокий конный монумент в мире, посвященный Уастырджи — герою Нартского эпоса. Кроме того, я покажу символизирующий богатство «Рог изобилия» и «Колесо Балсага», воплощающее охваченного огнем мифологического небожителя.

«Меч в камне» и «Зеркальный барс»

Новые арт-объекты появляются в Осетии регулярно. Так, в районе живописных Мидаграбинских водопадов вы отыщете «Меч в камне», в могучем Кадаргаванском каньоне — «Зеркального барса». А на перевале Какадур покачаетесь на качелях над обрывом. Не пропустим мы и граффити с изображением Косты Хетагурова — основателя осетинской литературы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу мы можем включить в программу горячие источники. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Суннитской мечети
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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