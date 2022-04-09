Что вас ожидает

Удивительная Северная Осетия

Вы увидите граффити с королевой-воительницей Гвиневрой из фильма «Меч короля Артура» и современный памятник букве осетинского алфавита. А также самый высокий конный монумент в мире, посвященный Уастырджи — герою Нартского эпоса. Кроме того, я покажу символизирующий богатство «Рог изобилия» и «Колесо Балсага», воплощающее охваченного огнем мифологического небожителя.

«Меч в камне» и «Зеркальный барс»

Новые арт-объекты появляются в Осетии регулярно. Так, в районе живописных Мидаграбинских водопадов вы отыщете «Меч в камне», в могучем Кадаргаванском каньоне — «Зеркального барса». А на перевале Какадур покачаетесь на качелях над обрывом. Не пропустим мы и граффити с изображением Косты Хетагурова — основателя осетинской литературы.

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