Алана проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает Святилище и наскальный монумент Уастырджи. Вы оцените один из крупнейших конных памятников мира и узнаете интересные факты о Георгии Победоносце, которого в Осетии называют Уастырджи. Высокогорный аул Нар. Именно здесь родился Коста Хетагуров, основоположник литературного осетинского языка. Военно-Осетинская дорога. Вы насладитесь фантастическими видами, раскроете значение дороги в разные времена и увидите остатки древней аланской таможенной заставы. Зарамагская — высокогорная гидроэлектростанция с необычной конструкцией. Вы полюбуетесь голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. ГЭС Мамисонское ущелье — царство нетронутой природы, мягкого климата и сказочных видов. Минеральный источник «ТИБ-2». Вы продегустируете целебную воду прямо из недр гор ⛰️. Древнее селение Лисри, напоминающее сказочный средневековый городок. Мы покажем храм Успения Богородицы, старинное кладбище, зиккурат дохристианской эпохи, фамильные и боевые башни. Обелиск Братьям Газдановым. Мы остановимся в селении Дзуарикау, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Организационные детали Как проходит экскурсия ⛳ На комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне в группе до 20 человек. Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды В зависимости от погодных условий в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован Что входит в стоимость, а что — нет Включено: все входные билеты 🎫, легкий обед или организация пикник-ланча в горах ⛰️ Обратите внимание: покупка сувениров и траты в магазинчиках в горах ⛰️ оплачиваются только наличными
Начало и место завершения
🚩 на улице Коцоева
Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алана
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
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