Алана проводит ещё 3 экскурсии

Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»

Древнее село Лисри, Мамисонское ущелье, аул Нар и фантастические виды за 1 день

Алана
Алана – представитель из Владикавказа
В группе до 20 человек вы отправитесь в путешествие по удаленным уголкам Осетии.

Вас ждут альпийские луга, речные долины, горные хребты, древние башни и средневековые поселения.

А также необычные памятники, потрясающая по красоте Военно-Осетинская дорога и рассказы о прошлом и настоящем этих удивительных мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»

Что вас ожидает

  • Святилище и наскальный монумент Уастырджи. Вы оцените один из крупнейших конных памятников мира и узнаете интересные факты о Георгии Победоносце, которого в Осетии называют Уастырджи.
  • Высокогорный аул Нар. Именно здесь родился Коста Хетагуров, основоположник литературного осетинского языка.
  • Военно-Осетинская дорога. Вы насладитесь фантастическими видами, раскроете значение дороги в разные времена и увидите остатки древней аланской таможенной заставы.
  • Зарамагская ГЭС — высокогорная гидроэлектростанция с необычной конструкцией. Вы полюбуетесь голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
  • Мамисонское ущелье — царство нетронутой природы, мягкого климата и сказочных видов.
  • Минеральный источник «ТИБ-2». Вы продегустируете целебную воду прямо из недр гор ⛰️.
  • Древнее селение Лисри, напоминающее сказочный средневековый городок. Мы покажем храм Успения Богородицы, старинное кладбище, зиккурат дохристианской эпохи, фамильные и боевые башни.
  • Обелиск Братьям Газдановым. Мы остановимся в селении Дзуарикау, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На комфортабельном автобусе 🚌 или минивэне в группе до 20 человек.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от погодных условий в день экскурсии 🧭 и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты 🎫, легкий обед или организация пикник-ланча в горах ⛰️
  • Обратите внимание: покупка сувениров и траты в магазинчиках в горах ⛰️ оплачиваются только наличными
Начало и место завершения
🚩 на улице Коцоева
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»
Автобусная экскурсия «Один день в горах Осетии»

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алана
Алана
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
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