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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация вин
13:00 Встреча группы в холле отеля Владикавказ Интурист.
Заселение в отель.
Обед.
Пешая экскурсия по Владикавказу с посещением национального музея Северной Осетии.
Посещение авторской винодельни Константина Дзитоева и дегустация вин.
Возвращение в отель.
Ужин.
Экскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоу
Завтрак.
Экскурсия по Куртатинскому ущелью и посещение основных достопримечательностей этих мест.
Дорога в высокогорное село Цимити.
Встреча с фуд-блогером Асланом Габуевым и гастрономическое шоу.
Мастер-класс по приготовлению осетинских блюд, дегустация осетинской кухни.
Ужин с алкоголем и экскурс по национальным традициям и обычаям осетинского застолья от Аслана Габуева.
Экскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небом
Экскурсия в Урсдонское ущелье. Вы увидите место, где в средневековье восседал “Дагомский суд” и средневековую оборонительную Урсдонскую наскальную крепость.
Посетите Родовые Башни Цаллаговых и встретитесь с Асланом,который продолжит знакомить вас с кулинарными секретами национальной кухни.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и дзыкки.
Вечерний киносеанс с чайной церемонией под открытым небом Алагирского ущелья и шоу-программа.
Окончание тура и выезд из отеля
Завтрак.
12:00 трансфер от отеля к местам отбытия.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Камелия» 3*. Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.
Варианты проживания
«Камелия» 3
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Камелия» 3* — 3 ночи
- Питание (завтрак, обед, ужин)
- Дегустация вин Константина Дзитоева
- 3 экскурсионные программы — включая экскурсию на винодельню
- Киносеанс под открытым небом
- Мастер-классы по приготовлению национальных блюд
- Посещение нац. музея
- Индивидуальный трансфер по окончании тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Трансфер к месту встречи группы (по желанию)
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
- Нужно ли брать с собой тёплые вещи?
В горных районах иногда прохладно, поэтому вы можете взять с собой одну любую тёплую вещь. Например, флисовой куртки будет более чем достаточно.
- Нужно ли брать с собой деньги?
В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Обстановка как к родственникам в гости приехали😀