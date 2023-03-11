Авторский гастрономический тур в Северную Осетию

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре вас ждёт незабываемый кулинарный праздник! Вы посетите винодельню Константина Дзитоева, научитесь выпекать знаменитые осетинские пироги и делать осетинский сыр — и всё это вместе с интереснейшими экскурсионными программами.
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Авторский гастрономический тур в Северную Осетию
Ближайшие даты:
28
июл
18
авг
22
сен
6
окт

Что вас ожидает:

Дегустация вин и национальных блюд
Дегустация вин и национальных блюд
Насладимся осетинскими блюдами и продегустируем вина Константина Дзитоева на авторской винодельне
Киносеанс с чаепитием под открытым небом
Киносеанс с чаепитием под открытым небом
Вас ждёт вечерний киносеанс с чайной церемонией под открытым небом красивого Алагирского ущелья
Гастрономические мастер-классы
Гастрономические мастер-классы
Специально для вас известный осетинский фуд-блогер проведёт мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов и дзыкки

Программа тура по дням

1 день

Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация вин

13:00 Встреча группы в холле отеля Владикавказ Интурист.

Заселение в отель.

Обед.

Пешая экскурсия по Владикавказу с посещением национального музея Северной Осетии.

Посещение авторской винодельни Константина Дзитоева и дегустация вин.

Возвращение в отель.

Ужин.

Заселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация винЗаселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация винЗаселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация винЗаселение в отель, экскурсия по Владикавказу и дегустация вин
2 день

Экскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоу

Завтрак.

Экскурсия по Куртатинскому ущелью и посещение основных достопримечательностей этих мест.

Дорога в высокогорное село Цимити.

Встреча с фуд-блогером Асланом Габуевым и гастрономическое шоу.

Мастер-класс по приготовлению осетинских блюд, дегустация осетинской кухни.

Ужин с алкоголем и экскурс по национальным традициям и обычаям осетинского застолья от Аслана Габуева.

Экскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоуЭкскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоуЭкскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоуЭкскурсия по Куртатинскому ущелью и гастрономическое шоу
3 день

Экскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небом

Экскурсия в Урсдонское ущелье. Вы увидите место, где в средневековье восседал “Дагомский суд” и средневековую оборонительную Урсдонскую наскальную крепость.

Посетите Родовые Башни Цаллаговых и встретитесь с Асланом,который продолжит знакомить вас с кулинарными секретами национальной кухни.

Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и дзыкки.

Вечерний киносеанс с чайной церемонией под открытым небом Алагирского ущелья и шоу-программа.

Экскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небомЭкскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небомЭкскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небомЭкскурсия по Урсдонскому ущелью и вечерний киносеанс под открытым небом
4 день

Окончание тура и выезд из отеля

Завтрак.

12:00 трансфер от отеля к местам отбытия.

Окончание тура и выезд из отеля

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Камелия» 3*. Есть возможность одноместного размещения или подселения. За более подробной информацией обращайтесь к туроператору.

Варианты проживания

«Камелия» 3

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

«Камелия» 3«Камелия» 3«Камелия» 3«Камелия» 3«Камелия» 3«Камелия» 3«Камелия» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Камелия» 3* — 3 ночи
  • Питание (завтрак, обед, ужин)
  • Дегустация вин Константина Дзитоева
  • 3 экскурсионные программы — включая экскурсию на винодельню
  • Киносеанс под открытым небом
  • Мастер-классы по приготовлению национальных блюд
  • Посещение нац. музея
  • Индивидуальный трансфер по окончании тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы (по желанию)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой тёплые вещи?

В горных районах иногда прохладно, поэтому вы можете взять с собой одну любую тёплую вещь. Например, флисовой куртки будет более чем достаточно.

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено полноценное питание, а все экскурсии, дегустации и фуршеты уже входят в стоимость. Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
11 мар 2023
Организаторы всегда на связи. Все вопросы всегда находили ответы
А
1 фев 2023
Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
А
7 янв 2023
Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно.
Обстановка как к родственникам в гости приехали😀

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Авторские
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Владикавказа

Северная Осетия и Чечня за 4 дня
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
1 отзыв
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
8 апр
13 апр
15 апр
20 апр
36 900 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
7 апр
14 апр
21 апр
28 апр
16 900 за человека
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
В рамках тура «Вкусная Осетия» вы сможете исследовать культуру Республики сразу
г. Владикавказ
22 апр
1 мая
3 июня
25 июня
39 000 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ