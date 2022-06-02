Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Рассмотрим старинные святилища в краю снежных гор, лазурных озер и шумных водопадов

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске. Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске, программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал. Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

2 день Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Продолжительность 8 часов, 145 км. Начало 09:00 Программа дня: путешествие к Медовым водопадам – природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк– Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея. Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя». Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).

3 день Пятигорск – поляна Азау – гора Эльбрус – Нальчик

Начало в 08:30. Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа! Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса "Эльбрус" мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака. По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках. Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь! Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице. Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата). Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

4 день Обзорная в Нальчике – Чегемское ущелье, водопады – переезд во Владикавказ – обзорная во Владикавказе

Начало 08:30. Знакомство с Нальчиком начинаем от ж.д. вокзала и направимся по прямому, как стрела, проспекту Ленина, чтоб познакомиться с достопримечательностями города: главной соборной Джума Мечетью, памятником "Навеки с Россией", объект культурного наследия, Площадью Согласия. Культурная часть центра города представлена Театром трёх народов, Театром Кайсына Кулиева, ну и конечно, Театром имени Али Шогенцукова. Прогулка по местному "Арбату", так называют улицу Кабардинская, где мы познакомимся уже с архитектурой построек 19 века. Визитная карточка города Атажукинский парк – один из самых больших и красивейших парков в стране. Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. Обед (вкл. в стоимость). 16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата). Километраж за день: 220 км.

5 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – древнее селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата) Продолжительность 8 часов, 120 км.

6 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Продолжительность 8-9 часов, 180 км. Начало 09:00. Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики. Обед/Пикник (Вкл. в стоимость). Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. Обед/Пикник (Вкл. в стоимость). 17:30-18:00 17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ.

7 день Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком

Начало 08:00. Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре. Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар. Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации. При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют "Фрегат". Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе. Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение. Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования. По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами. В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем. Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость). В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений. Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком. Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии. Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь. На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана. Возвращение во Владикавказ к 19:00. Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

8 день Отъезд