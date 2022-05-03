Что вас ожидает

Удивительный Шато-Эркен

Первая точка на карте нашего маршрута — рукотворное чудо современной Кабардино-Балкарии. Вы узнаете историю замка, построенного по чертежам богатого винодела во французском стиле 11-12 вв., с высокими остроконечными башнями и зубчатыми стенами. Погуляете по живописной территории комплекса, полюбуетесь прудом с лебедями, увидите павлинов и благородных оленей. А при желании посетите экскурсию по помещениям замка с местными сотрудниками.

Чегемские водопады и Голубые озера

Далее отправимся в гости к чудесному памятнику природы, где вы откроете фантастические пейзажи срывающихся со скалы водных потоков. Сможете подняться на две смотровые площадки. После этого я предложу пообедать в проверенном заведении с вкусной национальной кухней. А впереди у нас будут легендарные Голубые озера — жемчужина Кабардино-Балкарии. Вы осмотрите с разных ракурсов карстовые водоемы Черекского ущелья, сделаете восхитительные снимки, узнаете, что привлекло в озерах Жака-Ива Кусто и какие предания хранятся в народной памяти об этом месте.

В завершение я отвезу вас на термальные источники Аушигера, где вы отдохнете и расслабитесь после насыщенного дня.

Организационные детали