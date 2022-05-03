Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа

Легкая и комфортная поездка в дружеской компании - по самым красивым и вкусным местам региона

Индивидуальная
В путешествии вы узнаете, кто и зачем в горах Кавказа построил европейский «средневековый» замок.

Погуляете по его виноградникам и навестите благородных оленей.

Познакомитесь с национальной кухней кабардинцев.

Оцените красоту Чегемских водопадов и услышите легенды Голубых озер.

А в завершение искупаетесь на горячих источниках Аушигера.
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Чарующая Кабардино-Балкария: поездка из Владикавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительный Шато-Эркен

Первая точка на карте нашего маршрута — рукотворное чудо современной Кабардино-Балкарии. Вы узнаете историю замка, построенного по чертежам богатого винодела во французском стиле 11-12 вв., с высокими остроконечными башнями и зубчатыми стенами. Погуляете по живописной территории комплекса, полюбуетесь прудом с лебедями, увидите павлинов и благородных оленей. А при желании посетите экскурсию по помещениям замка с местными сотрудниками.

Чегемские водопады и Голубые озера

Далее отправимся в гости к чудесному памятнику природы, где вы откроете фантастические пейзажи срывающихся со скалы водных потоков. Сможете подняться на две смотровые площадки. После этого я предложу пообедать в проверенном заведении с вкусной национальной кухней. А впереди у нас будут легендарные Голубые озера — жемчужина Кабардино-Балкарии. Вы осмотрите с разных ракурсов карстовые водоемы Черекского ущелья, сделаете восхитительные снимки, узнаете, что привлекло в озерах Жака-Ива Кусто и какие предания хранятся в народной памяти об этом месте.

В завершение я отвезу вас на термальные источники Аушигера, где вы отдохнете и расслабитесь после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Поездка проводится на автомобилях Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz Sprinter, в зависимости от количества человек в группе
  • Дополнительные расходы: опциональная экскурсия по замку — 350 руб. /чел.; смотровая площадка — 100 руб. /чел.; обед (средний чек — 500 руб. /чел.); горячие источники — 200 руб. /чел.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям с 8 лет, особой физической подготовки не требуется
  • Обязательно возьмите паспорт РФ и, желательно, дождевик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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