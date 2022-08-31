Четыре дня на Кавказе

Предлагаем вам удивительное путешествие по трём республикам Северного Кавказа

4.7
3 отзыва
Предлагаем вам удивительное путешествие по трём республикам Северного Кавказа.

Вас ждёт знакомство с высокогорной Северной Осетией, уютной башенной Ингушетией и роскошным Грозным-Сити. А ещё насладимся вкусом национальных блюд, сравним их и обязательно найдём что-то своё.
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Четыре дня на Кавказе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прохлада Сказского ледника
Прохлада Сказского ледника
Поднимемся на канатке к одному из самых крупных ледников Цейского ущелья
Тепло источников Бирагзанг
Тепло источников Бирагзанг
Искупаемся в тёплых источниках с красивым видом на заснеженные горные пики
Древности Ингушетии
Древности Ингушетии
Увидим древнейший христианский храм и насладимся красотами Джейрахского ущелья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ, свободное время

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в отеле «Владикавказ».

Свободное время.

Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау» — это столица республики Северная Осетия–Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек. Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.

Дополнительные расходы: трансфер аэропорт-отель г. Владикавказ.

Прибытие во Владикавказ, свободное времяПрибытие во Владикавказ, свободное времяПрибытие во Владикавказ, свободное время
2 день

Цейское ущелье и термальные источники Бирагзанг

Завтрак в кафе отеля.

Выезд в Цейское ущелье.

Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, мы увидим скульптуру Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом.

На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Обед в кафе.

На обратном пути посетим Нузальскую часовню, остановимся у обелиска Братьям Газдановым.

Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание.

Целебные свойства воды помогают излечиться от многих заболеваний. Вода горячего источника поднимается с глубины более 2000 метров и не опускается ниже 40 градусов.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей, купание в термальном источнике — 300 рублей, обед и ужин.

Цейское ущелье и термальные источники БирагзангЦейское ущелье и термальные источники БирагзангЦейское ущелье и термальные источники Бирагзанг
3 день

Экскурсия в Ингушетию и дорога в Грозный

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Экскурсия в Ингушетию:

  • Посещение Таргимской котловины.
  • Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал.
  • Посещение древнего храма Тхаба-Ерды.

Обед.

Посещение курорта Армхи.

Горнолыжный курорт «Армхи» находится в Джейрахском ущелье, известном красивыми пейзажами с сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом.

Переезд в Грозный.

Размещение в отеле.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: экологический сбор в Ингушетии — 150 рублей с человека, обед и ужин.

Экскурсия в Ингушетию и дорога в ГрозныйЭкскурсия в Ингушетию и дорога в ГрозныйЭкскурсия в Ингушетию и дорога в Грозный
4 день

Экскурсия в Грозный

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Грозный. Достопримечательности:

  • Грозный-Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни»;
  • мечеть «Сердце Матери».

Обед.

Отъезд.

Дополнительные расходы: обед, трансфер отель-аэропорт.

Экскурсия в ГрозныйЭкскурсия в ГрозныйЭкскурсия в Грозный

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Владикавказ» — 2 ночи и гостинице «Беркат» в Грозном, 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость тура
«Владикавказ»***, 2-х местный «Стандарт»31 300
«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»
«Владикавказ»***, 1-но местный «Стандарт»39 800
«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»

При желании можно продлить проживание в отеле.

Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:

Название отеляСтоимость номера с завтраком
«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»4 500
«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»3 000

Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Владикавказ»

2 ночи

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар, установлен банкомат. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».

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Гостиница «Беркат»

1 ночь

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и из Грозного
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Экологический сбор в Ингушетии — 150 руб. /чел.
  • Подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей
  • Купание в термальном источнике — 300 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые для поездки (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения горных регионов;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
31 авг 2022
Наш тур по Кавказу удался.
Экскурсии были всеобъемлющими и познавательными. Гиды и сопровождающий Анатолий очень классные, отвечали на все вопросы. Впечатления о Кавказе остались положительными и на всю жизнь.
Отели подобраны хорошо, без изысков, для путешествий самое то, кровать, ванна есть и туалет нормальный - не дырка в полу 😁. У нас был "Гостиный двор" в Дагестане и "Пятигорск" в Пятигорске.
Самое изнурительное - это переезд. У мужа рост 180, и ему было тяжело сидеть долгие поездки из-за маленького расстояния между креслами. Хорошо, что было много остановок, чтобы размяться 🙂
Я бы предупреждала в программе, что катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу немного экстремальное и мокрое.
И еще я бы прописала в программе тура, что канатная дорога в Чегете и частично на Домбае открытая. Тоже мини-экстрим 😬
А
16 авг 2022
Все организовано супер
Н
25 июля 2022
Все чётко, вовремя, обратная связь супер!

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