2 день

Цейское ущелье и термальные источники Бирагзанг

Завтрак в кафе отеля.

Выезд в Цейское ущелье.

Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, мы увидим скульптуру Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом.

На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Обед в кафе.

На обратном пути посетим Нузальскую часовню, остановимся у обелиска Братьям Газдановым.

Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание.

Целебные свойства воды помогают излечиться от многих заболеваний. Вода горячего источника поднимается с глубины более 2000 метров и не опускается ниже 40 градусов.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей, купание в термальном источнике — 300 рублей, обед и ужин.