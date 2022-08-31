Прибытие во Владикавказ.
Размещение в отеле «Владикавказ».
Свободное время.
Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау» — это столица республики Северная Осетия–Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек. Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.
Дополнительные расходы: трансфер аэропорт-отель г. Владикавказ.
Завтрак в кафе отеля.
Выезд в Цейское ущелье.
Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, мы увидим скульптуру Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом.
На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Обед в кафе.
На обратном пути посетим Нузальскую часовню, остановимся у обелиска Братьям Газдановым.
Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание.
Целебные свойства воды помогают излечиться от многих заболеваний. Вода горячего источника поднимается с глубины более 2000 метров и не опускается ниже 40 градусов.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей, купание в термальном источнике — 300 рублей, обед и ужин.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Ингушетию:
Обед.
Посещение курорта Армхи.
Горнолыжный курорт «Армхи» находится в Джейрахском ущелье, известном красивыми пейзажами с сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом.
Переезд в Грозный.
Размещение в отеле.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: экологический сбор в Ингушетии — 150 рублей с человека, обед и ужин.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Грозный. Достопримечательности:
Обед.
Отъезд.
Дополнительные расходы: обед, трансфер отель-аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле «Владикавказ» — 2 ночи и гостинице «Беркат» в Грозном, 1 ночь.
|Название отеля
|Стоимость тура
|«Владикавказ»***, 2-х местный «Стандарт»
|31 300
|«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»
|«Владикавказ»***, 1-но местный «Стандарт»
|39 800
|«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»
При желании можно продлить проживание в отеле.
Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:
|Название отеля
|Стоимость номера с завтраком
|«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»
|4 500
|«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»
|3 000
Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар, установлен банкомат. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.