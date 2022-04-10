Выехав из Владикавказа по Алагирской трассе, мы увидим памятник Святому Георгию — 29-тонный монумент в скале. При желании остановимся возле лавок с аутентичными сувенирами. Уже в Цейском ущелье вас ждет ледник Сказка: вы самостоятельно подниметесь к нему по канатной дороге, ощутите прохладу и увидите, как зарождается река Сказдон, или пройдете по гребню горы. Кроме того, в нашем маршруте Зарамагская ГЭС, где можно сделать панорамные фото и побывать на форелевом хозяйстве.
Наш край изобилует минеральными водами — предлагаем вам ощутить их пользу для организма. В первой части путешествия вы посетите сероводородный источник Тамиск, чья вода улучшает работу желудка и кишечника. Неподалеку заедем на Голубое озеро: можно бесконечно наблюдать, как в него впадают реки, разноцветные благодаря минералам, и как меняется цвет озера в зависимости от солнца. Мы также сравним несколько источников комплекса Тиб и выберем нужную вам воду.
Вам запомнится момент, когда дорога резко пойдет вверх — это подъем в Цейское ущелье. Здесь вы побываете в святилище Реком, которое охраняют горы-великаны в снежных шапках: расшифруете название места, узнаете о его легендах и значимости. В программе и другие святыни: Аланский женский монастырь и полуразрушенный храм Успения Пресвятой Богородицы в Лисри.
Вы узнаете об истории достопримечательностей по маршруту, о культуре и традициях осетин. В селении Нар посетите дом-музей Коста Хетагурова и услышите об этом выдающемся осетинском поэте. Вы всегда можете задать интересующие вопросы о местной жизни, а также попросить остановиться в понравившемся вам месте и сделать отличные фото.
Маршрут
Владикавказ — Алагирское ущелье и памятник Уастырджи — Источник Тамиск — Голубое минеральное озеро — Цейское ущелье и святилище Реком — ледник Сказка — Зарамагская ГЭС — Источник Тиб — Дом-музей Коста Хетагурова — Лисри — Владикавказ