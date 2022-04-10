Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон

Целебные источники, святыни, ледник Сказка и предания горного края

Индивидуальная
Этот тур не только подарит потрясающие панорамы Кавказа, но благотворно повлияет на ваше здоровье! Вы попьете воды из двух лучших источников Осетии и наберете ее с собой.

Подниметесь к леднику Сказка и ощутите силу гор.

Увидите святилище Рекоме, рощи Хетага, покинутую церковь в Лисри и сторожевые башни.

А мы поможем отдохнуть от суеты и расскажем о культуре региона.
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Для души и тела: лечебный тур в Цей и Мамисон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописные исторические дороги и ледник Сказка

Выехав из Владикавказа по Алагирской трассе, мы увидим памятник Святому Георгию — 29-тонный монумент в скале. При желании остановимся возле лавок с аутентичными сувенирами. Уже в Цейском ущелье вас ждет ледник Сказка: вы самостоятельно подниметесь к нему по канатной дороге, ощутите прохладу и увидите, как зарождается река Сказдон, или пройдете по гребню горы. Кроме того, в нашем маршруте Зарамагская ГЭС, где можно сделать панорамные фото и побывать на форелевом хозяйстве.

Укрепить здоровье на источниках Осетии

Наш край изобилует минеральными водами — предлагаем вам ощутить их пользу для организма. В первой части путешествия вы посетите сероводородный источник Тамиск, чья вода улучшает работу желудка и кишечника. Неподалеку заедем на Голубое озеро: можно бесконечно наблюдать, как в него впадают реки, разноцветные благодаря минералам, и как меняется цвет озера в зависимости от солнца. Мы также сравним несколько источников комплекса Тиб и выберем нужную вам воду.

Лечение души

Вам запомнится момент, когда дорога резко пойдет вверх — это подъем в Цейское ущелье. Здесь вы побываете в святилище Реком, которое охраняют горы-великаны в снежных шапках: расшифруете название места, узнаете о его легендах и значимости. В программе и другие святыни: Аланский женский монастырь и полуразрушенный храм Успения Пресвятой Богородицы в Лисри.

Дружеское интересное путешествие

Вы узнаете об истории достопримечательностей по маршруту, о культуре и традициях осетин. В селении Нар посетите дом-музей Коста Хетагурова и услышите об этом выдающемся осетинском поэте. Вы всегда можете задать интересующие вопросы о местной жизни, а также попросить остановиться в понравившемся вам месте и сделать отличные фото.

Маршрут
Владикавказ — Алагирское ущелье и памятник Уастырджи — Источник Тамиск — Голубое минеральное озеро — Цейское ущелье и святилище Реком — ледник Сказка — Зарамагская ГЭС — Источник Тиб — Дом-музей Коста Хетагурова — Лисри — Владикавказ

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Начало и окончание в удобном вам месте во Владикавказе
  • Что взять с собой: тару под воду, ветровку для подъема к леднику и солнцезащитный крем

Дополнительные расходы

  • Подъемник на ледник Сказка — 300 руб. с человека
  • Билет в дом-музей Коста Хетагурова — 100 руб. с человека
  • Питание (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🏡Выездные☀️На весь деньСеверная ОсетияЦейское ущелье🗽ДостопримечательностиАлагирское ущельеСказский ледникУщелья

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
8 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Николай
5
1 отзыв
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Посетить три живописных курорта, влюбиться в местную природу и принять целебные ванны в источниках
8 500 за 1-4 чел.
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
8 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами и чистым воздухом
6 000 за 1-3 чел.
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Роланд
5
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
86667 800 за 1-4 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
5
1 отзыв
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
Высокогорные аулы, древние башни, храмы, минеральные источники и ледники за 1 день
7 200 за 1-4 чел.
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Мы отправимся в удивительное путешествие к самому большому ущелью Осетии - Алагирскому
от 6 000 за 1-4 чел.
Ингушетия - горный край, где захватывает дух
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмед
5
2 отзыва
Ингушетия - горный край, где захватывает дух
Средневековые башни, древняя история, колоритная культура и горная природа
10 500 за 1-5 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
4.6
5 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
8 500 за 1-4 чел.
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
16 900 за 1 человека
Горная Ингушетия: Цоринское ущелье
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Альянс
5
2 отзыва
Горная Ингушетия: Цоринское ущелье
Цоринское ущелье удивит вас не только головокружительными горными пейзажами
2 700 за 1 человека
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
9 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
2 отзыва
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
от 9 750 за 1-4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ramzan
5
1 отзыв
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
7 900 за 1-4 чел.
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
8 часов
Мини-группа
Руслан
4.6
24 отзыва
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
Мы отправимся в горы за живописными пейзажами и чистым воздухом
1 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ