Дигорское ущелье — истинное природное чудо, которое впечатляет своей красотой и создает неповторимую атмосферу гармонии и покоя.
Вы увидите глубокие каньоны, извилистые реки и водопады, побываете высокогорном селении Камунта и древнем селе Галиат, похожем на каменный лабиринт с его руинами домов, дворов и неприступных родовых башен.
Вы увидите глубокие каньоны, извилистые реки и водопады, побываете высокогорном селении Камунта и древнем селе Галиат, похожем на каменный лабиринт с его руинами домов, дворов и неприступных родовых башен.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Каньон Ахсинта
- Чертов мост
- Музей Задалески Нана
- Замок Фрегат по желанию за доп плату
- Стрелы нарта Сослана
- Арт-объект Осетинская Лира
- Высокогорное селение Камунта
- Галиат
- Арт-объект Танцующий джигит по желанию за доп плату
Описание экскурсии
Дигорское ущелье в Осетии — невероятно красивое место, которое захватывает дух своей природной прелестью. Оно расположено в горной местности и окружено величественными пиками и зелеными лесами. В ущелье вы найдете глубокие каньоны, извилистые реки и водопады, которые создают потрясающую атмосферу. Кристально чистая вода и мощные водные потоки придают ущелью живописный и динамичный вид. Кроме того, Дигорское ущелье славится своим разнообразным растительным миром. Здесь процветают густые леса, заселенные различными видами деревьев и кустарников. Весной и летом ущелье превращается в настоящий цветущий рай с яркими цветами и ароматами. Ущелье также обладает богатым животным миром — здесь можно встретить различные виды птиц, животных и насекомых. Величественные орлы кружат в небе, добавляя загадочности и величия этому месту. Путешествие по Дигорскому ущелью — это незабываемые впечатления и возможность насладиться великолепными видами природы. Это место притягивает туристов, фотографов и любителей активного отдыха, предлагая множество возможностей для пеших прогулок, походов и фотосъемки.
ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Чертов мост
- Музей Задалески Нана
- Замок Фрегат по желанию за доп плату
- Стрелы нарта Сослана
- Арт-объект Осетинская Лира
- Высокогорное селение Камунта
- Галиат
- Арт-объект Танцующий джигит по желанию за доп плату
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед (примерно 500-700 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву
Завершение: До вашего место пребывания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одеваться по погоде
- С собой прекрасное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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