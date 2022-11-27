1 день

Знакомство с Владикавказом

13:00 Мы встретим вас в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале г. Владикавказ.

В экскурсионном туре на Северном Кавказе, как в осетинском пироге соединяются разные вкусы, соединились путешествия по двум потрясающим своей красотой республикам – Ингушетии и Северной Осетии.

Начало тура – в одном из самых красивых городов Кавказа – Владикавказе.

После размещения в гостинице нас ждет экскурсия.

Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье. Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.

Благодаря своему удачному месту расположения, крепость быстро росла и развивалась. Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.

Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры. Бывшая русская крепость, основанная в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.

Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!

И, разумеется, вы непременно должны познакомиться с самой «вкусной» частью Осетии – ее знаменитыми пирогами с начинками, которые удовлетворят вкус любого гурмана, даже самого придирчивого и искушенного!

Питание: ужин в гостинице.