13:00 Мы встретим вас в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале г. Владикавказ.
В экскурсионном туре на Северном Кавказе, как в осетинском пироге соединяются разные вкусы, соединились путешествия по двум потрясающим своей красотой республикам – Ингушетии и Северной Осетии.
Начало тура – в одном из самых красивых городов Кавказа – Владикавказе.
После размещения в гостинице нас ждет экскурсия.
Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье. Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.
Благодаря своему удачному месту расположения, крепость быстро росла и развивалась. Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.
Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры. Бывшая русская крепость, основанная в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.
Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!
И, разумеется, вы непременно должны познакомиться с самой «вкусной» частью Осетии – ее знаменитыми пирогами с начинками, которые удовлетворят вкус любого гурмана, даже самого придирчивого и искушенного!
Питание: ужин в гостинице.
Второй или средний «пирог» тройной башни начинен богатствами Северной Осетии-Алании, неисчерпаемой сокровищницы сарматской и аланской культур!
В один день вы посетите самый большой некрополь Северной Осетии, город мертвых Даргавс из почти сотни склепов, древнее башенное село Цимити, оборонительную наскальную крепость Дзивгис и современный высокогорный мужской монастырь.
В сегодняшней автобусной экскурсии по Северной Осетии вы попробовали только половинку среднего пирога, вторая его часть – завтра!
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Ну что, любители природных красот и кавказкой кухни, вам не терпится отведать новой порции радостей «осетинского пирога»?
Вперед – в горную Дигорию!
Вы сможете приблизиться к Караугому – самому большому леднику Дигорского ущелья и второму по величине на Кавказе, побывать в высокогорных селениях, увидеть множество древних укреплений и святилищ, уникальных башен и осетинских цыртов – надмогильных памятников с орнаментами, изображающими образы усопших.
Второй пирог почти съеден, но только почти!
Пара самых лакомых кусочков еще осталась про запас!
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Последний день ваших приключений на Кавказе дарит вам просторное Цейское ущелье с его шумными речками и блистающими ледниками.
Вы полюбуетесь горой Монах и посетите мужское святилище Реком — одно из самых почитаемых в Осетии.
Женщинам вход в Реком запрещен, но рядом есть и женские святилища.
Вот теперь, действительно, все – от тройного «осетинского пирога» не осталось ни крошки!
Поэтому – бегом за осетинскими пирогами: их можно взять с собой в дорогу и продлить удовольствие!
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Последний день ваших приключений на Кавказе и трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал с 9:00 до 19:00.
Питание: завтрак в гостинице.
Тур предусматривает проживание в гостинице 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка 5%.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Магас» расположен в Магасе, в 500 метрах от центра Магаса. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Отель находится в 4,5 км от Насыр-Корта, в 5,7 км от Экажево и в 9 км от Али-Юрта. Стойка регистрации работает круглосуточно, на всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагают трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, рабочим столом, чайником, мини-баром, сейфом и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере предоставляется постельное белье и полотенца.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы – это правильно подобранная обувь и одежда!
Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты.
Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами.
Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.
Иностранным гражданам бронирование тура не менее чем за 30 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.
Гражданам РФ достаточно паспорта.
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида.