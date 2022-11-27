Экскурсионный тур «Осетинский пирог»

Экскурсионный тур по Ингушетии и Северной Осетии

5
3 отзыва
Экскурсионный тур по Ингушетии и Северной Осетии! В одном путешествии вы посетите историко-культурные памятники, современные объекты и природные чудеса Владикавказа, башенные комплексы, древние крепости и горные ущелья Дигории.
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
Экскурсионный тур «Осетинский пирог»
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Что вас ожидает 🤩

Аппетитные пироги
Аппетитные пироги
Познакомимся с самой «вкусной» частью Осетии – ее знаменитыми пирогами с начинками
Дух древности
Дух древности
Увидим своими глазами древнейшие историко-культурные архитектурные жемчужины
Чистых воздух Кавказа
Чистых воздух Кавказа
Насладимся красотой ущелий, древних городов, селений, храмов

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

13:00 Мы встретим вас в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале г. Владикавказ.

В экскурсионном туре на Северном Кавказе, как в осетинском пироге соединяются разные вкусы, соединились путешествия по двум потрясающим своей красотой республикам – Ингушетии и Северной Осетии.

Начало тура – в одном из самых красивых городов Кавказа – Владикавказе.

После размещения в гостинице нас ждет экскурсия.

Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье. Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.

Благодаря своему удачному месту расположения, крепость быстро росла и развивалась. Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.

Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры. Бывшая русская крепость, основанная в 1784 г. на входе в Дарьяльское ущелье, когда началось строительство Военно-грузинской дороги.

Современный Владикавказ, со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет туристов оригинальностью и гармоничностью архитектурных ансамблей и множеством раритетных памятников!

И, разумеется, вы непременно должны познакомиться с самой «вкусной» частью Осетии – ее знаменитыми пирогами с начинками, которые удовлетворят вкус любого гурмана, даже самого придирчивого и искушенного!

Питание: ужин в гостинице.

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Северная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырь

Второй или средний «пирог» тройной башни начинен богатствами Северной Осетии-Алании, неисчерпаемой сокровищницы сарматской и аланской культур!

В один день вы посетите самый большой некрополь Северной Осетии, город мертвых Даргавс из почти сотни склепов, древнее башенное село Цимити, оборонительную наскальную крепость Дзивгис и современный высокогорный мужской монастырь.

В сегодняшней автобусной экскурсии по Северной Осетии вы попробовали только половинку среднего пирога, вторая его часть – завтра!

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Северная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырьСеверная Осетия. Некрополь Даргавс, крепость Дзивгис, Аланский монастырь
3 день

Горная Дигория. Национальный парк Алания

Ну что, любители природных красот и кавказкой кухни, вам не терпится отведать новой порции радостей «осетинского пирога»?

Вперед – в горную Дигорию!

Вы сможете приблизиться к Караугому – самому большому леднику Дигорского ущелья и второму по величине на Кавказе, побывать в высокогорных селениях, увидеть множество древних укреплений и святилищ, уникальных башен и осетинских цыртов – надмогильных памятников с орнаментами, изображающими образы усопших.

Второй пирог почти съеден, но только почти!

Пара самых лакомых кусочков еще осталась про запас!

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Горная Дигория. Национальный парк АланияГорная Дигория. Национальный парк АланияГорная Дигория. Национальный парк АланияГорная Дигория. Национальный парк Алания
4 день

Северная Осетия, Цейское ущелье

Последний день ваших приключений на Кавказе дарит вам просторное Цейское ущелье с его шумными речками и блистающими ледниками.

Вы полюбуетесь горой Монах и посетите мужское святилище Реком — одно из самых почитаемых в Осетии.

Женщинам вход в Реком запрещен, но рядом есть и женские святилища.

Вот теперь, действительно, все – от тройного «осетинского пирога» не осталось ни крошки!

Поэтому – бегом за осетинскими пирогами: их можно взять с собой в дорогу и продлить удовольствие!

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Северная Осетия, Цейское ущельеСеверная Осетия, Цейское ущельеСеверная Осетия, Цейское ущельеСеверная Осетия, Цейское ущелье
5 день

Отъезд

Последний день ваших приключений на Кавказе и трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал с 9:00 до 19:00.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.

Одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.

Для детей до 10 лет действуют скидка 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Гостиница «Магас»

4 ночи

Отель «Магас» расположен в Магасе, в 500 метрах от центра Магаса. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Отель находится в 4,5 км от Насыр-Корта, в 5,7 км от Экажево и в 9 км от Али-Юрта. Стойка регистрации работает круглосуточно, на всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагают трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, рабочим столом, чайником, мини-баром, сейфом и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере предоставляется постельное белье и полотенца.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Магас»Гостиница «Магас»Гостиница «Магас»Гостиница «Магас»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура.
  • Питание по программе
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: во Владикавказе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии не включенные в программу тура
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы – это правильно подобранная обувь и одежда!

  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).

Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты.

Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами.

Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая физическая подготовка требуется для тура?

Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.

Какие документы необходимы?

Иностранным гражданам бронирование тура не менее чем за 30 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.

Гражданам РФ достаточно паспорта.

Можно ли по запросу сделать в туре больше/меньше дней?

Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру.

Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!
С
11 ноя 2022
Второй раз ездила через "Большую страну". Нравится система подбора туров, понятные консультации, оперативные ответы, простота оформления.

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