Экспресс Кавказ

Трехдневный тур по достопримечательностям Северного Кавказа начинается

4.7
3 отзыва
Трехдневный тур по достопримечательностям Северного Кавказа начинается в Назрани, а заканчивается в Махачкале. Основной маршрут путешествия: Джейрахское ущелье – Владикавказ – Грозный – Дербент.
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Ближайшие даты:
5
авг
2
сен
1
окт

Что вас ожидает 🤩

Владикавказ
Владикавказ
Нас ждет сити-тур по основным знаковым местам города
Ингушетия
Ингушетия
Увидим средневековый Эгикал, который был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии
Грозный
Грозный
Познакомимся с городом-фениксом, возрожденным из пепла уже такой далекой войны
Дербент
Дербент
Прогуляемся по улочкам старого города и познакомимся со всеми его самыми интересными местами

Программа тура по дням

1 день

Ингушетия / Северная Осетия - Алания

Встреча в аэропорту Владикавказа в 12:30.

Посадка в автобус.

Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.

Посещение средневекового башенного города Эгикал.

В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.

В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.

Люди здесь жили сотни лет, город опустел в годы Великой Отечественной войны.

Обед (включен в стоимость тура).

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.

Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.

Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.

Посадка в автобус.

Трансфер (32 км) во Владикавказ.

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Чеченская Республика / Дагестан

Завтрак.

8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова. Длительность экскурсии около 1 часа.

Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).

В автобусе работает гид.

Обед (включен в стоимость тура).

Места и национальные блюда рекомендуем по пути из Владикавказа в Грозный.

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии (около 2,5 – 3 часов).

Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Через 70 лет после ее основания на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.

Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей).

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни».

Издали она напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием своей архитектуры.

Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.

Посадка в автобусы около 17:30.

Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.

Прибытие в отель около 21:00.

Размещение в отеле.

3 день

Дагестан

Завтрак.

Посадка в автобус.

8:00 Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).

Дербент – древнейший город в нашем отечестве!

Его история длится уже 5000 лет, и он мало изменился за это время.

Все те же стены из известняка, этого драгоценного дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные гостеприимные жители.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала. Входная плата 120 рублей.

Обед (включен в стоимость тура).

Старинные улицы – магалы.

Двухэтажные домики построены из известняка, улицы неширокие, то извилистые, то прямые.

История магалов так же необыкновенна, как изгибы улиц.

Здесь можно задержаться до вечера – в районе хорошее ночное освещение.

Джума-мечеть – мечеть для пятничной молитвы, древнейшая в РФ.

Построена в 773 году нашей эры.

Во дворе мечети растут огромнейшие платаны, их возраст – более 270 лет.

Им присвоен статус памятников живой природы.

Джума мечеть свободно посещают туристы.

Единственное правило – закрытая одежда.

Для этого достаточно надеть специальный халат – его можно взять у входа в мечеть.

Сувенирные магазинчики.

Серебряные украшения ручной работы мастеров села Кубачи – серьги, браслеты, кольца, а также кинжалы и посуда.

Для авиаперевозки кинжалов в багаже в магазине оформляют специальную справку о том, что это – сувенир.

Прогулка по берегу Каспийского моря.

Трансфер (110 км) в аэропорт Уйташ (Махачкала) в 17:30, около 2,5 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
стандартный двухместный номер
Взрослый на основном месте26 900
Ребёнок 5—8 лет на основном месте23 700
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте18 800
Ребёнок 9—16 лет на основном месте24 400
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте22 900
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте33 800
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте18 800
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте22 900

Размещение стандарт:

  • в Дагестане – гостиница "Сарыкум" (или аналогичные);
  • во Владикавказе – гостиница "Владикавказ", гостиница «Планета Люкс» (или аналогичные).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Питание, указанное в программе тура
  • Двухместное размещение в отеле
  • Билеты на объекты
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?

Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
26 окт 2021
По программе получился насыщенный, интересный тур. Очень хорошие гиды. Из минусов - автобус, на котором перемещались по всему маршруту был оборудован приспособлениями для инвалидов, но не был предназначен для перевозки обычных туристов. Два ряда сидений в конце салона, кресла укорочены, пол с перепадом ступени вниз, в следствие чего при торможении рядом сидящая туристка упала, получив ушиб. Такая конструкция не предназначена для безопасного передвижения! Второй неприятный момент, что в гостинице в Махачкале не было горячей воды.
И
18 июня 2022
Огромное спасибо менеджеру. Это Инна Тужикова. Всегда на связи, на все вопросы отвечала оперативно и обстоятельно
В
17 июня 2022
Спасибо! Оперативно, четко, грамотно.

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