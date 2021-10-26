2 день

Чеченская Республика / Дагестан

Завтрак.

8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова. Длительность экскурсии около 1 часа.

Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).

В автобусе работает гид.

Обед (включен в стоимость тура).

Места и национальные блюда рекомендуем по пути из Владикавказа в Грозный.

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии (около 2,5 – 3 часов).

Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Через 70 лет после ее основания на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.

Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей).

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни».

Издали она напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием своей архитектуры.

Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.

Посадка в автобусы около 17:30.

Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.

Прибытие в отель около 21:00.

Размещение в отеле.