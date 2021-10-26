Встреча в аэропорту Владикавказа в 12:30.
Посадка в автобус.
Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.
Посещение средневекового башенного города Эгикал.
В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.
В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.
Люди здесь жили сотни лет, город опустел в годы Великой Отечественной войны.
Обед (включен в стоимость тура).
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.
Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.
Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.
Посадка в автобус.
Трансфер (32 км) во Владикавказ.
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова. Длительность экскурсии около 1 часа.
Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).
В автобусе работает гид.
Обед (включен в стоимость тура).
Места и национальные блюда рекомендуем по пути из Владикавказа в Грозный.
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии (около 2,5 – 3 часов).
Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.
Крепость Грозную возвели в начале XIX века.
Через 70 лет после ее основания на общественные пожертвования построили церковь Архангела Михаила.
Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».
Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей).
Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни».
Издали она напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием своей архитектуры.
Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.
Посадка в автобусы около 17:30.
Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.
Прибытие в отель около 21:00.
Размещение в отеле.
Завтрак.
Посадка в автобус.
8:00 Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).
Дербент – древнейший город в нашем отечестве!
Его история длится уже 5000 лет, и он мало изменился за это время.
Все те же стены из известняка, этого драгоценного дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные гостеприимные жители.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала. Входная плата 120 рублей.
Обед (включен в стоимость тура).
Старинные улицы – магалы.
Двухэтажные домики построены из известняка, улицы неширокие, то извилистые, то прямые.
История магалов так же необыкновенна, как изгибы улиц.
Здесь можно задержаться до вечера – в районе хорошее ночное освещение.
Джума-мечеть – мечеть для пятничной молитвы, древнейшая в РФ.
Построена в 773 году нашей эры.
Во дворе мечети растут огромнейшие платаны, их возраст – более 270 лет.
Им присвоен статус памятников живой природы.
Джума мечеть свободно посещают туристы.
Единственное правило – закрытая одежда.
Для этого достаточно надеть специальный халат – его можно взять у входа в мечеть.
Сувенирные магазинчики.
Серебряные украшения ручной работы мастеров села Кубачи – серьги, браслеты, кольца, а также кинжалы и посуда.
Для авиаперевозки кинжалов в багаже в магазине оформляют специальную справку о том, что это – сувенир.
Прогулка по берегу Каспийского моря.
Трансфер (110 км) в аэропорт Уйташ (Махачкала) в 17:30, около 2,5 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|стандарт
|стандартный двухместный номер
|Взрослый на основном месте
|26 900
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|23 700
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|18 800
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|24 400
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|22 900
|одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|33 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|18 800
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|22 900
Размещение стандарт:
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.