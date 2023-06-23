Ужинать под зажигательные грузинские танцы и пить целебную воду Боржоми
Вас ждёт неделя среди невероятно красивых мест: будем исследовать старинные грузинские монастыри и крепость Рабати, гулять по национальному парку Боржоми и расслабляться в горячих источниках Мартвили.
Завершим путешествие в Тбилиси, где у вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с грузинской столицей, и вернемся во Владикавказ.
Завершим путешествие в Тбилиси, где у вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с грузинской столицей, и вернемся во Владикавказ.
Ближайшие даты:
23
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для поездки требуется загранпаспорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Владикавказа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владикавказе
Со нами вы: 🔸️почувствуете грузинский колорит 🔹️посмотрите настоящую Грузию с местными гидами 🔸️ увидите невероятную природу 🔹️попробуете блюда местной кухни в нетуристических ресторанах, где готовят как дома и сами попробуете их приготовить 🔸️насладитесь лучшим вином 🔹️найдете новых друзей и весело проведете время
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Дата и количество участников выбирается при бронировании