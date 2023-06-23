Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси

Ужинать под зажигательные грузинские танцы и пить целебную воду Боржоми

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вас ждёт неделя среди невероятно красивых мест: будем исследовать старинные грузинские монастыри и крепость Рабати, гулять по национальному парку Боржоми и расслабляться в горячих источниках Мартвили.

Завершим путешествие в Тбилиси, где у вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с грузинской столицей, и вернемся во Владикавказ.
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Фантастическая Грузия: Боржоми, Мартвили и Тбилиси
Ближайшие даты:
23
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для поездки требуется загранпаспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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