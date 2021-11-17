Цейское ущелье — это горнолыжная курортная местность, которая представляет собой долину, растянувшуюся на 23 км. Это место встречает своих гостей лугами, горными вершинами высота которых доходит до 4 км.

Вы сможете прокатиться на канатной дороге прямиком к леднику Сказка, а зимой здесь можно покататься на лыжах и сноуборде.