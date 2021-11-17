Горнолыжный Цей
Горнолыжный Цей
Горнолыжный Цей
Горнолыжный Цей
Горнолыжный Цей

Что вы увидите 🤩

  • статуя Уастырджи
  • гора Монах
  • Цейский ледник
  • Ледник Сказка
  • Река Цейдон
  • Сероводородные источники
  • Цейский заповедник
  • Канатная дорога
  • Селение Нар
  • Возможность покататься на лыжах и сноуборде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Цейское ущелье — это горнолыжная курортная местность, которая представляет собой долину, растянувшуюся на 23 км. Это место встречает своих гостей лугами, горными вершинами высота которых доходит до 4 км.
Вы сможете прокатиться на канатной дороге прямиком к леднику Сказка, а зимой здесь можно покататься на лыжах и сноуборде.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Питание, чай и печеньки
  • Услуги гида
  • Вкусное вино
  • Канатная дорога
  • Знакомство с национальной кухней
Что не входит?
  • Если Вы захотите покататься на лыжах или сноуборде
  • то это согласуется отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ушинского, 84
Завершение: ул. Ушинского, 84 Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания, 362015
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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