Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Что вас ожидает

Дружный поход с палатками

Примерно час живописной дороги от Владикавказа — и вы окажетесь в Алогирском ущелье, крупнейшем в Северной Осетии. Мы въедем в его боковое Бадское ущелье и дальше отправимся пешком. Во второй половине дня доберемся до фантастически красивой поляны с панорамными видами, в том числе на гору Кариухох. Установим палатки под раскидистыми соснами, вкусно пообедаем, посидим-поговорим у костра — и конечно, насладимся тем звездным небом, которое не увидеть в большом городе.

Какая она, Северная Осетия?

Наша главная цель — ощутить единение с природой и полюбоваться пейзажами, но интересные рассказы тоже будут. Недалеко от места старта вы увидите село Бад и узнаете о его нелегкой судьбе. Я покажу вам средневековые башни и аланские склепы, расскажу о династиях прошлого и о происхождении местных названий.

На второй день, после завтрака, мы отправимся обратно по той же дороге — но поверьте, это будут уже другие виды!

Организационные детали