Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня

Вдохновиться первозданной природой и перезагрузиться в приключении из Владикавказа

Анатолий
Анатолий – представитель из Владикавказа
Это не просто экскурсия ⛳, а поход с ночевкой в палатках, трекинг в объятиях гор ⛰️ и прогулка 👣 по сосновому лесу! Вместе мы пройдем по Бадскому ущелью, разобьем лагерь на горной поляне, соберем лечебные травы, сварим уху на костре, полюбуемся невероятно яркими звездами.

Попутно я расскажу о средневековых башнях и о жизни Северной Осетии.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня

Что вас ожидает

Дружный поход с палатками
Примерно час живописной дороги от Владикавказа — и вы окажетесь в Алогирском ущелье, крупнейшем в Северной Осетии. Мы въедем в его боковое Бадское ущелье и дальше отправимся пешком. Во второй половине дня доберемся до фантастически красивой поляны с панорамными видами, в том числе на гору Кариухох. Установим палатки под раскидистыми соснами, вкусно пообедаем, посидим-поговорим у костра — и конечно, насладимся тем звездным небом, которое не увидеть в большом городе.

Какая она, Северная Осетия?
Наша главная цель — ощутить единение с природой и полюбоваться пейзажами, но интересные рассказы тоже будут. Недалеко от места старта вы увидите село Бад и узнаете о его нелегкой судьбе. Я покажу вам средневековые башни и аланские склепы, расскажу о династиях прошлого и о происхождении местных названий.

На второй день, после завтрака, мы отправимся обратно по той же дороге — но поверьте, это будут уже другие виды!

Организационные детали

  • Это поход средней сложности — оценивайте свои силы
  • До места старта мы доедем на комфортном автомобиле
  • Дополнительных расходов нет. Транспорт и двухместные палатки я предоставляю.
  • Что взять с собой: еду (на ваш вкус или можем обсудить меню), каремат (туристический коврик), спальный мешок или одеяло, удобную обувь, запасную теплую одежду и дождевик.
Начало и место завершения
🚩 Напротив СОГУ
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня
Горы и звёзды Бадского ущелья — поход на 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анатолий
Анатолий
Состою в Объединении студентов СОГУ, созданном для развития туризма среди студентов и всех заинтересованных людей. Провожу экскурсии в команде другим гидом-единомышленником. Мы предоставляем туристические услуги, организуем походы. До встречи во Владикавказе и горах!
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