Я с детства познаю родной край, его историю и природу. Когда-то прошел через тревожное расстройство и теперь помогаю людям с этим справляться. Горы с детства лечили мою душу, поэтому я решил совместить два направления моей деятельности в одном. Так родилась идея поездки, в которой мы будем направлять внимание на красоту величественных ландшафтов и с помощью проверенных техник возвращать себе чувство спокойствия.

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Описание

Что вас ожидает

Горотерапия. «Счастье — не за горами, оно в горах».

Природных целителей много, но скальные хребты, возвышающиеся над всеми человеческими проблемами, стоят особняком. В спокойной, медитативной обстановке, без связи, новостей, интернета и социальных сетей гораздо легче взглянуть на свою жизнь со стороны, подружиться с собой и своими мыслями, воссоединившись с природой. Мы сможем применить практики релаксации, техники телесного расслабления и погружения в текущий момент, что позволит вам значительно снизить уровень стресса и снять напряжение. Кроме того, терапевтический эффект дополнит физическая составляющая, ведь в нашу программу включен легкий трекинг.

Знакомство с краем

Не оставим в стороне и историю. Заглянем в прошлое, посетив Дзивгисскую наскальную крепость, склеповый некрополь, средневековое святилище и Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный в России. Наш маршрут также пройдет через водопад Кольцо, каньоны и леса к величественным горным вершинам. А еще в течение дня вы сможете познакомиться с национальной кухней в ресторане с прекрасным видом на горы.

Организационные детали