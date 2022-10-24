Горы лечат! Медитативная поездка с психологом

«Великие вещи случаются, когда встречаются человек и ГОРЫ».У. Блейк

Я с детства познаю родной край, его историю и природу. Когда-то прошел через тревожное расстройство и теперь помогаю людям с этим справляться.

Горы с детства лечили мою душу, поэтому я решил совместить два направления моей деятельности в одном.

Так родилась идея поездки, в которой мы будем направлять внимание на красоту величественных ландшафтов и с помощью проверенных техник возвращать себе чувство спокойствия.
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Горы лечат! Медитативная поездка с психологом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горотерапия. «Счастье — не за горами, оно в горах».

Природных целителей много, но скальные хребты, возвышающиеся над всеми человеческими проблемами, стоят особняком. В спокойной, медитативной обстановке, без связи, новостей, интернета и социальных сетей гораздо легче взглянуть на свою жизнь со стороны, подружиться с собой и своими мыслями, воссоединившись с природой. Мы сможем применить практики релаксации, техники телесного расслабления и погружения в текущий момент, что позволит вам значительно снизить уровень стресса и снять напряжение. Кроме того, терапевтический эффект дополнит физическая составляющая, ведь в нашу программу включен легкий трекинг.

Знакомство с краем

Не оставим в стороне и историю. Заглянем в прошлое, посетив Дзивгисскую наскальную крепость, склеповый некрополь, средневековое святилище и Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный в России. Наш маршрут также пройдет через водопад Кольцо, каньоны и леса к величественным горным вершинам. А еще в течение дня вы сможете познакомиться с национальной кухней в ресторане с прекрасным видом на горы.

Организационные детали

  • Я заеду за вами в любую точку в пределах Владикавказа
  • Возьмите с собой теплые вещи, чтобы была возможность утеплиться. Лишнее всегда можно снять и оставить в автомобиле.
  • Также вам понадобятся наличные деньги на карманные расходы и обед в ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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