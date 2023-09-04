Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики

Позагорать на магнитном пляже с чёрным песком и прокатиться на лошадях в Лечхуми

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Если вам хочется прочувствовать весь грузинский колорит, то это приключение для вас! Будем плутать по старым улочкам, пробовать местные блюда, любоваться горами в Гудаури и погружаться в древнюю историю в Мцхете.

Обязательно расслабимся на пляже в Батуми, послушаем грузинское многоголосие и устроим пикник в живописном месте на берегу реки.
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Грузинский микс: пляжи, горы и тбилисские дворики
Ближайшие даты:
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Встреча во Владикавказе и переезд в Грузию

Наше путешествие начинается в Северной Осетии. Вас встретят в аэропорту Владикавказа. На комфортабельном микроавтобусе пересечём границу.

На грузинской стороне вас уже ждёт наш основной транспорт и грузинский гид, который (мы уверены) станет другом за время тура. Отправляемся в Тбилиси по знаменитой Военно-Грузинской дороге через горы. Обязательно сделаем остановки в самых красивых локациях: Арка дружбы, горный курорт Гудаури, слияние белой и чёрной Арагвы. В середине пути, на родине хинкали, мы пообедаем в ресторанчике.

Сытые и довольные продолжим свой путь до грузинской столицы через Жинвальское водохранилище и крепость Ананури (XVII век). В Тбилиси мы приедем уже вечером, заселимся в отель 4* в атмосферном старом городе. Это важно — до всех достопримечательностей можно спокойно дойти пешком и не устать. Ты убедишься в этом на следующий день.

Встреча во Владикавказе и переезд в ГрузиюВстреча во Владикавказе и переезд в ГрузиюВстреча во Владикавказе и переезд в Грузию
2 день

Старый город Тбилиси и дорога в Батуми

Сегодня после завтрака в отеле вас ждёт прогулка с гидом по старому Тбилиси: площадь Свободы, мост Мира, театр марионеток Резо Габриадзе, крепость Нарикала и серные бани, храм Сиони, инжирное ущелье, монумент «Мать-Грузия» — это лишь часть того, что вы увидите. Добавьте к этому живописные тбилисские дворики.

После обеда в колоритном ресторанчике мы отправимся в Батуми. Дорога не быстрая, но скучно точно не будет: вино, фрукты с собой и увлекательные истории от гида. В этом курортном городе нас также ждёт комфортный отель 4*.

Старый город Тбилиси и дорога в БатумиСтарый город Тбилиси и дорога в БатумиСтарый город Тбилиси и дорога в Батуми
3 день

Прогулки по Батуми

Сегодня вы познакомитесь с курортным Батуми: старый бульвар, бамбуковая роща, летний театр и музыкальный фонтан, маяк, порт и новый бульвар, который многие сравнивают с районом Марина в Дубае.

Во время обеда ты сможешь попробовать настоящий аджарский хачапури и навсегда влюбиться в грузинскую кухню, а затем неспешно отдохнуть на берегу моря.

Прогулки по БатумиПрогулки по Батуми
4 день

Пляжный отдых на море и Лечхуми

Совет: начните день с купания в море. Утром на пляже почти безлюдно, и это зарядит энергией. В 13.00 мы покидаем курорт, впрочем, очень скоро снова будет возможность искупаться и позагорать на пляже — ведь мы сделаем остановку на магнитном пляже с чёрным песком. А пока заедем на знаменитый Батумский рыбный рынок, где и пообедаем: купленные морепродукты готовят здесь же.

Ближе к вечеру нас ждёт одно из самых красивейших мест — потерянный рай Лечхуми. Просто представьте: бурная флора субтропиков среди гор, тишина и небо, до которого, кажется, можно достать рукой. Мы проведём две ночи в семейной атмосфере в уютном гостевом доме.

Пляжный отдых на море и ЛечхумиПляжный отдых на море и ЛечхумиПляжный отдых на море и Лечхуми
5 день

Водопады и прогулки на лошадях

После завтрака вас ждёт прогулка по девственным местам субтропиков. Это место ещё не так популярно у туристов, поэтому никаких толп людей не будет. Зато будет катание на лошадях, поездка к затерянному водопаду и купание в чистейшей воде, пикник на берегу реки. Тишина, время для медитаций и расслабления.

Вечером нас ждет вкусный ужин и знаменитое грузинское многоголосие — акапельное исполнение фольклорных песен. Кстати, вы знали, что мужское многоголосие занесено в список наследия ЮНЕСКО?

Водопады и прогулки на лошадяхВодопады и прогулки на лошадяхВодопады и прогулки на лошадях
6 день

Мистическая гора Хвамли

Уверены, что сон в тихих горах с чистейшим воздухом был крепким и целительным. После завтрака мы отправимся в место с особой энергетикой, многие называют его мистическим — на гору Хвамли. Именно на ней обнаружена могила святого Георгия. Побываем в древних церквях и увидим прекрасно сохранившиеся фрески. Покидаем прекрасный Лечхуми и направляемся в сторону Тбилиси. Отдохнуть после дороги вы сможете в сауне или бассейне отеля «Spa Resort Otel Sevsamora», в котором мы и остановимся.

Мистическая гора ХвамлиМистическая гора ХвамлиМистическая гора Хвамли
7 день

Древняя столица Грузии - Мцхета

Завершаем наш тур ярко, вкусно и красиво! Отправляемся в древнюю столицу Восточной Грузии — Мцхету. Побываем в храме Светицховели, колоритном местном базаре, где вы сможете купить сувениры, продегустируете вино и мороженое из него.

Затем отправимся в Казбеги, а по пути остановимся на обед в горах. В этом живописном месте недалеко от Военно-Грузинской дороги будет пересадка на транспорт, который доставит вас в аэропорт Владикавказа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 10:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Групповые
На машине
Конные прогулки
Животные
Можно с детьми
Для пенсионеров
Летние
Выездные
Гастрономические
Многодневные туры
7-дневные туры
Тбилиси
Для студентов
Природа и пейзажи
Горы

Похожие туры из Владикавказа

Осетинский уикенд в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинский уикенд в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
19 авг
26 авг
2 сен
9 сен
23 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
16 авг
19 авг
23 авг
26 авг
43 900 за человека
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
4 сен
15 сен
27 000 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ