Позагорать на магнитном пляже с чёрным песком и прокатиться на лошадях в Лечхуми
Обязательно расслабимся на пляже в Батуми, послушаем грузинское многоголосие и устроим пикник в живописном месте на берегу реки.
сен
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча во Владикавказе и переезд в Грузию
Наше путешествие начинается в Северной Осетии. Вас встретят в аэропорту Владикавказа. На комфортабельном микроавтобусе пересечём границу.
На грузинской стороне вас уже ждёт наш основной транспорт и грузинский гид, который (мы уверены) станет другом за время тура. Отправляемся в Тбилиси по знаменитой Военно-Грузинской дороге через горы. Обязательно сделаем остановки в самых красивых локациях: Арка дружбы, горный курорт Гудаури, слияние белой и чёрной Арагвы. В середине пути, на родине хинкали, мы пообедаем в ресторанчике.
Сытые и довольные продолжим свой путь до грузинской столицы через Жинвальское водохранилище и крепость Ананури (XVII век). В Тбилиси мы приедем уже вечером, заселимся в отель 4* в атмосферном старом городе. Это важно — до всех достопримечательностей можно спокойно дойти пешком и не устать. Ты убедишься в этом на следующий день.
Старый город Тбилиси и дорога в Батуми
Сегодня после завтрака в отеле вас ждёт прогулка с гидом по старому Тбилиси: площадь Свободы, мост Мира, театр марионеток Резо Габриадзе, крепость Нарикала и серные бани, храм Сиони, инжирное ущелье, монумент «Мать-Грузия» — это лишь часть того, что вы увидите. Добавьте к этому живописные тбилисские дворики.
После обеда в колоритном ресторанчике мы отправимся в Батуми. Дорога не быстрая, но скучно точно не будет: вино, фрукты с собой и увлекательные истории от гида. В этом курортном городе нас также ждёт комфортный отель 4*.
Прогулки по Батуми
Сегодня вы познакомитесь с курортным Батуми: старый бульвар, бамбуковая роща, летний театр и музыкальный фонтан, маяк, порт и новый бульвар, который многие сравнивают с районом Марина в Дубае.
Во время обеда ты сможешь попробовать настоящий аджарский хачапури и навсегда влюбиться в грузинскую кухню, а затем неспешно отдохнуть на берегу моря.
Пляжный отдых на море и Лечхуми
Совет: начните день с купания в море. Утром на пляже почти безлюдно, и это зарядит энергией. В 13.00 мы покидаем курорт, впрочем, очень скоро снова будет возможность искупаться и позагорать на пляже — ведь мы сделаем остановку на магнитном пляже с чёрным песком. А пока заедем на знаменитый Батумский рыбный рынок, где и пообедаем: купленные морепродукты готовят здесь же.
Ближе к вечеру нас ждёт одно из самых красивейших мест — потерянный рай Лечхуми. Просто представьте: бурная флора субтропиков среди гор, тишина и небо, до которого, кажется, можно достать рукой. Мы проведём две ночи в семейной атмосфере в уютном гостевом доме.
Водопады и прогулки на лошадях
После завтрака вас ждёт прогулка по девственным местам субтропиков. Это место ещё не так популярно у туристов, поэтому никаких толп людей не будет. Зато будет катание на лошадях, поездка к затерянному водопаду и купание в чистейшей воде, пикник на берегу реки. Тишина, время для медитаций и расслабления.
Вечером нас ждет вкусный ужин и знаменитое грузинское многоголосие — акапельное исполнение фольклорных песен. Кстати, вы знали, что мужское многоголосие занесено в список наследия ЮНЕСКО?
Мистическая гора Хвамли
Уверены, что сон в тихих горах с чистейшим воздухом был крепким и целительным. После завтрака мы отправимся в место с особой энергетикой, многие называют его мистическим — на гору Хвамли. Именно на ней обнаружена могила святого Георгия. Побываем в древних церквях и увидим прекрасно сохранившиеся фрески. Покидаем прекрасный Лечхуми и направляемся в сторону Тбилиси. Отдохнуть после дороги вы сможете в сауне или бассейне отеля «Spa Resort Otel Sevsamora», в котором мы и остановимся.
Древняя столица Грузии - Мцхета
Завершаем наш тур ярко, вкусно и красиво! Отправляемся в древнюю столицу Восточной Грузии — Мцхету. Побываем в храме Светицховели, колоритном местном базаре, где вы сможете купить сувениры, продегустируете вино и мороженое из него.
Затем отправимся в Казбеги, а по пути остановимся на обед в горах. В этом живописном месте недалеко от Военно-Грузинской дороги будет пересадка на транспорт, который доставит вас в аэропорт Владикавказа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, аэропорт, 10:00Завершение: Владикавказ, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.