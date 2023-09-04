Наше путешествие начинается в Северной Осетии. Вас встретят в аэропорту Владикавказа. На комфортабельном микроавтобусе пересечём границу.

На грузинской стороне вас уже ждёт наш основной транспорт и грузинский гид, который (мы уверены) станет другом за время тура. Отправляемся в Тбилиси по знаменитой Военно-Грузинской дороге через горы. Обязательно сделаем остановки в самых красивых локациях: Арка дружбы, горный курорт Гудаури, слияние белой и чёрной Арагвы. В середине пути, на родине хинкали, мы пообедаем в ресторанчике.

Сытые и довольные продолжим свой путь до грузинской столицы через Жинвальское водохранилище и крепость Ананури (XVII век). В Тбилиси мы приедем уже вечером, заселимся в отель 4* в атмосферном старом городе. Это важно — до всех достопримечательностей можно спокойно дойти пешком и не устать. Ты убедишься в этом на следующий день.