Стать частью спектакля в средневековом замке и побывать на традиционном осетинском застолье
Вы окажетесь в центре красивой истории любви о княжеской дочери и четырёх нартах, сражающихся за неё.
Познакомитесь с культурой, религией и бытом древнего народа и полакомитесь блюдами по старинным рецептам.
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Описание
Что вас ожидает
Иммерсивный театр
Вы станете участниками спектакля по мотивам нартского эпоса вместе с актёрами, танцорами и музыкантами. По сюжету четыре нарта соревнуются друг с другом за сердце княжеской дочери. Вы наденете костюмы и маски героев, научитесь стрелять из лука, играть на национальных инструментах, готовить осетинские пироги и танцевать традиционные танцы. А к концу спектакля решите, кто из нартов станет мужем прекрасной княжны.
Охранять вас и дополнять спектакль будет уникальная порода собак — алано эспаньол.
Ужин в поместье и профессиональная фотосессия
После спектакля вас ждёт ужин, где вы попробуете осетинское пиво и молодое домашнее вино. Повара удивят блюдами, приготовленными по рецептам, которые насчитывают несколько веков.
На память у вас останутся яркие впечатления и профессиональные фотографии, сделанные нашим мастером. В интерьерах замка получаются атмосферные и необычные снимки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, спектакль и мастер-классы по ходу действия, ужин
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Карла Маркса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.