Высоко в горах Северной Осетии есть место силы — фамильный замок. Сегодня он стал площадкой для иммерсивной театрализованной постановки. Вы окажетесь в центре красивой истории любви о княжеской дочери и четырёх нартах, сражающихся за неё. Познакомитесь с культурой, религией и бытом древнего народа и полакомитесь блюдами по старинным рецептам.

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Описание

Что вас ожидает

Иммерсивный театр

Вы станете участниками спектакля по мотивам нартского эпоса вместе с актёрами, танцорами и музыкантами. По сюжету четыре нарта соревнуются друг с другом за сердце княжеской дочери. Вы наденете костюмы и маски героев, научитесь стрелять из лука, играть на национальных инструментах, готовить осетинские пироги и танцевать традиционные танцы. А к концу спектакля решите, кто из нартов станет мужем прекрасной княжны.

Охранять вас и дополнять спектакль будет уникальная порода собак — алано эспаньол.

Ужин в поместье и профессиональная фотосессия

После спектакля вас ждёт ужин, где вы попробуете осетинское пиво и молодое домашнее вино. Повара удивят блюдами, приготовленными по рецептам, которые насчитывают несколько веков.

На память у вас останутся яркие впечатления и профессиональные фотографии, сделанные нашим мастером. В интерьерах замка получаются атмосферные и необычные снимки.

Организационные детали