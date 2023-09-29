Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»

Стать частью спектакля в средневековом замке и побывать на традиционном осетинском застолье

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Ответы на вопросы
Высоко в горах Северной Осетии есть место силы — фамильный замок. Сегодня он стал площадкой для иммерсивной театрализованной постановки.

Вы окажетесь в центре красивой истории любви о княжеской дочери и четырёх нартах, сражающихся за неё.

Познакомитесь с культурой, религией и бытом древнего народа и полакомитесь блюдами по старинным рецептам.
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Иммерсивная постановка «Княжеская свадьба»
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт
13
окт
20
окт
27
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Иммерсивный театр

Вы станете участниками спектакля по мотивам нартского эпоса вместе с актёрами, танцорами и музыкантами. По сюжету четыре нарта соревнуются друг с другом за сердце княжеской дочери. Вы наденете костюмы и маски героев, научитесь стрелять из лука, играть на национальных инструментах, готовить осетинские пироги и танцевать традиционные танцы. А к концу спектакля решите, кто из нартов станет мужем прекрасной княжны.

Охранять вас и дополнять спектакль будет уникальная порода собак — алано эспаньол.

Ужин в поместье и профессиональная фотосессия

После спектакля вас ждёт ужин, где вы попробуете осетинское пиво и молодое домашнее вино. Повара удивят блюдами, приготовленными по рецептам, которые насчитывают несколько веков.

На память у вас останутся яркие впечатления и профессиональные фотографии, сделанные нашим мастером. В интерьерах замка получаются атмосферные и необычные снимки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны, спектакль и мастер-классы по ходу действия, ужин
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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