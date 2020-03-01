Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Неизведанный Уаллагком

По дороге в Уаллагком вы увидите каньон Ахсинта, склепы, святилища и придорожные древние памятники, называемые цыртами. А также полюбуетесь водопадами, реками и могучими горами! В самом Уаллагкоме посетите три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков и храмовых сооружений.

Осетинские истории и легенды

Я расскажу, каким образом предки осетин отвоевывали у величественных гор каждый сантиметр земли, как они пытались отгородиться от врагов и за счет чего им удалось сохранить свои традиции, сказания и особенности культуры. А также покажу самые красивые смотровые площадки и сделаю все, чтобы вы смогли почувствовать и потрогать то, что дошло до нас из глубины веков.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста и любой степени физической подготовки.