Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!

Каньоны, пещеры, реки, загадочные башни и захватывающие горные виды за один день

Людмила
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Людмила – ваш гид
Уаллагком — это живописная долина в Дигорском ущелье, состоящая из нескольких древних сел.

Вы рассмотрите старинные склепы и святилища, отыщете камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы и услышите об осетинских традициях, эпосе и культуре.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Штыба
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Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!

Что вас ожидает

Неизведанный Уаллагком
По дороге в Уаллагком вы увидите каньон Ахсинта, склепы, святилища и придорожные древние памятники, называемые цыртами. А также полюбуетесь водопадами, реками и могучими горами! В самом Уаллагкоме посетите три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков и храмовых сооружений.

Осетинские истории и легенды
Я расскажу, каким образом предки осетин отвоевывали у величественных гор каждый сантиметр земли, как они пытались отгородиться от врагов и за счет чего им удалось сохранить свои традиции, сказания и особенности культуры. А также покажу самые красивые смотровые площадки и сделаю все, чтобы вы смогли почувствовать и потрогать то, что дошло до нас из глубины веков.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста и любой степени физической подготовки.

Организационные детали

Перекус лучше брать с собой. При желании я позабочусь об этом для вас.

Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Штыба.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Меня зовут Людмила. Я профессиональный гид, филолог по образованию. Родилась и живу во Владикавказе, училась в МГУ. С удовольствием покажу любимый город и расскажу о нем самое интересное!
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Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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