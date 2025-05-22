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Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады: экскурсия и поход к водопадам

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады
День будет насыщен впечатлениями: посетим ущелья Тагаурии и Куртатии, исследуем древние исторические памятники, насладимся красочными пейзажами Мидаграбинской долины и отправимся в поход к самому высокому водопаду Европы!
5
2 отзыва
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады: экскурсия и поход к водопадам
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады: экскурсия и поход к водопадам
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады: экскурсия и поход к водопадам
Ближайшие даты:
18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл23
июл30
июл
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Кармадон и его окрестности

Кармадон – это одно из самых узких и суровых ущелий Осетии, которое поражает своей красотой. Однако его печальная слава связана с трагическими событиями, произошедшими в 2002 году, когда сошел ледник Колка, унесший жизни местных жителей и съемочной группы Сергея Бодрова.

Путешествие в Даргавскую долину

Следующий пункт нашего маршрута – Даргавская долина. Здесь находится Даргавский некрополь, известный как «Город мертвых», состоящий из более 90 уникальных склеповых сооружений. Также можно увидеть сторожевые башни, построенные в 16-17 веках.

Мидаграбинские водопады

Наша главная цель – это Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина восхищает своим разнообразием растительности и величественными горами, создающими захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, заканчивающееся большой каменной стеной, окруженной отвесными скалами.

За этой природной преградой скрываются три ледника: Донжеты, Джимара и Зейгалан, которые питают потоки, образующие несколько впечатляющих водопадов. Самые известные из них:

  • Зейгалан
  • Тахкадон
  • Четыре Хрустальных
  • Два Зелёных

Главный водопад Мидаграбинской долины – это Большой Зейгалан, высота которого составляет 750 метров. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Его мощные потоки несут не только студеные брызги, но и крупные камни, а также фрагменты ледника.

Фантастические пейзажи

Панорама Мидаграбинской подковы с потоками, падающими со склонов, создает поистине фантастическое зрелище. Пик активности водопадов приходится на период с июня по сентябрь, когда они особенно полноводны.

Пикник и дальнейшее путешествие

После увлекательного похода мы сделаем остановку на пикник-ланч, который включен в стоимость. Затем мы направимся в сторону Куртатинского ущелья, где нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Долину Фиагдон. Здесь расположены «качели над пропастью», которые подарят незабываемые впечатления.

Башня Курта и Тага

Спускаясь в долину, мы остановимся у легендарной Башни Курта и Тага. Эта башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Легенды о башне и ее обитателях передаются из поколения в поколение, и мы обязательно узнаем их на следующей экскурсии по Куртатинскому ущелью.

По средам в 08:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадон
  • Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Куртатинское ущелье
  • Даргавская долина
  • Большой Зейгалан
  • Долина Фиагдон
  • Башни Курта и Тага
  • Городом мертвых
Что включено
  • Профессиональный гид
  • Транспорт (автобус/минивэн)
  • Все входные билет включены в стоимость, ничего доплачивать не надо
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте): /n - 600 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне: "карчи баш" - куриный суп + лепешки "сойыфых" - жаренные на топленом масле (2 кусочка) с картофельной и сырной начинкой + свежий салат + чай/n
  • Покупки сувениров и траты в магазинчиках в горах оплачиваются только наличными
Место начала и завершения?
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, д. 75
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 08:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Место сбора на экскурсию: гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева 75, убедительная просьба - не опаздывать к началу экскурсии
  • Гид с табличкой «Baltson»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
B
22 мая 2025
Всё кроме миграских водопадов, гид сказал что там сошла лавина и нельзя проехать заменили другим водопадом кольцо
Е
8 мая 2025

Входит в следующие категории Владикавказа

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