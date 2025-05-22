Описание экскурсии
Кармадон и его окрестности
Кармадон – это одно из самых узких и суровых ущелий Осетии, которое поражает своей красотой. Однако его печальная слава связана с трагическими событиями, произошедшими в 2002 году, когда сошел ледник Колка, унесший жизни местных жителей и съемочной группы Сергея Бодрова.
Путешествие в Даргавскую долину
Следующий пункт нашего маршрута – Даргавская долина. Здесь находится Даргавский некрополь, известный как «Город мертвых», состоящий из более 90 уникальных склеповых сооружений. Также можно увидеть сторожевые башни, построенные в 16-17 веках.
Мидаграбинские водопады
Наша главная цель – это Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина восхищает своим разнообразием растительности и величественными горами, создающими захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, заканчивающееся большой каменной стеной, окруженной отвесными скалами.
За этой природной преградой скрываются три ледника: Донжеты, Джимара и Зейгалан, которые питают потоки, образующие несколько впечатляющих водопадов. Самые известные из них:
- Зейгалан
- Тахкадон
- Четыре Хрустальных
- Два Зелёных
Главный водопад Мидаграбинской долины – это Большой Зейгалан, высота которого составляет 750 метров. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Его мощные потоки несут не только студеные брызги, но и крупные камни, а также фрагменты ледника.
Фантастические пейзажи
Панорама Мидаграбинской подковы с потоками, падающими со склонов, создает поистине фантастическое зрелище. Пик активности водопадов приходится на период с июня по сентябрь, когда они особенно полноводны.
Пикник и дальнейшее путешествие
После увлекательного похода мы сделаем остановку на пикник-ланч, который включен в стоимость. Затем мы направимся в сторону Куртатинского ущелья, где нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Долину Фиагдон. Здесь расположены «качели над пропастью», которые подарят незабываемые впечатления.
Башня Курта и Тага
Спускаясь в долину, мы остановимся у легендарной Башни Курта и Тага. Эта башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Легенды о башне и ее обитателях передаются из поколения в поколение, и мы обязательно узнаем их на следующей экскурсии по Куртатинскому ущелью.
По средам в 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадон
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Куртатинское ущелье
- Даргавская долина
- Большой Зейгалан
- Долина Фиагдон
- Башни Курта и Тага
- Городом мертвых
Что включено
- Профессиональный гид
- Транспорт (автобус/минивэн)
- Все входные билет включены в стоимость, ничего доплачивать не надо
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте): /n - 600 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне: "карчи баш" - куриный суп + лепешки "сойыфых" - жаренные на топленом масле (2 кусочка) с картофельной и сырной начинкой + свежий салат + чай/n
- Покупки сувениров и траты в магазинчиках в горах оплачиваются только наличными
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Место сбора на экскурсию: гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева 75, убедительная просьба - не опаздывать к началу экскурсии
- Гид с табличкой «Baltson»