День будет насыщен впечатлениями: посетим ущелья Тагаурии и Куртатии, исследуем древние исторические памятники, насладимся красочными пейзажами Мидаграбинской долины и отправимся в поход к самому высокому водопаду Европы!

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Описание экскурсии

Кармадон и его окрестности

Кармадон – это одно из самых узких и суровых ущелий Осетии, которое поражает своей красотой. Однако его печальная слава связана с трагическими событиями, произошедшими в 2002 году, когда сошел ледник Колка, унесший жизни местных жителей и съемочной группы Сергея Бодрова.

Путешествие в Даргавскую долину

Следующий пункт нашего маршрута – Даргавская долина. Здесь находится Даргавский некрополь, известный как «Город мертвых», состоящий из более 90 уникальных склеповых сооружений. Также можно увидеть сторожевые башни, построенные в 16-17 веках.

Мидаграбинские водопады

Наша главная цель – это Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина восхищает своим разнообразием растительности и величественными горами, создающими захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, заканчивающееся большой каменной стеной, окруженной отвесными скалами.

За этой природной преградой скрываются три ледника: Донжеты, Джимара и Зейгалан, которые питают потоки, образующие несколько впечатляющих водопадов. Самые известные из них:

Зейгалан

Тахкадон

Четыре Хрустальных

Два Зелёных

Главный водопад Мидаграбинской долины – это Большой Зейгалан, высота которого составляет 750 метров. Это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Его мощные потоки несут не только студеные брызги, но и крупные камни, а также фрагменты ледника.

Фантастические пейзажи

Панорама Мидаграбинской подковы с потоками, падающими со склонов, создает поистине фантастическое зрелище. Пик активности водопадов приходится на период с июня по сентябрь, когда они особенно полноводны.

Пикник и дальнейшее путешествие

После увлекательного похода мы сделаем остановку на пикник-ланч, который включен в стоимость. Затем мы направимся в сторону Куртатинского ущелья, где нас ждет смотровая площадка с панорамным видом на Долину Фиагдон. Здесь расположены «качели над пропастью», которые подарят незабываемые впечатления.

Башня Курта и Тага

Спускаясь в долину, мы остановимся у легендарной Башни Курта и Тага. Эта башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Легенды о башне и ее обитателях передаются из поколения в поколение, и мы обязательно узнаем их на следующей экскурсии по Куртатинскому ущелью.