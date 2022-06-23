Кавказ - погружение в историю и традиции

Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы - Карачаево-Черкессия - Северная Осетия - Кабардино-Балкария с

4.7
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Карачаево-Черкессия - Северная Осетия – Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Кавказ - погружение в историю и традиции
Ближайшие даты:
25
янв
08
фев
22
фев
08
мар
22
мар

Что вас ожидает 🤩

Эльбрус
Эльбрус
Увидим высочайшую вершину Европы!
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Увидим уникальные водопады Кабардино-Балкарии
Домбай
Домбай
Восхитимся красотой гор известного курорта Кавказа
Город мертвых
Город мертвых
Посетим загадочное место в Северной Осетии, которое охраняется ЮНЕСКО
Города КМВ
Города КМВ
Познакомимся с городам-курортами и их нравом

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Пятигорск — курорт Домбай

Прибытие в Минеральные Воды не позже 11:00: авиа/ж.д./авто. Встреча и сбор группы.

При заезде за день до начала тура, содействие в бронировании гостиницы в Пятигорске и трансфер.

Пятигорск — курорт Домбай (250 км)

Начало — 12:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм —  Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой. 

По дороге сделаем остановку и поднимемся к Сентинскому храму, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России. Храм выстроен в Византийском стиле, на стенах сохранились фрагменты древних фресок.

Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Туристы придумали поговорку: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»! 

Уникальная красота Домбая, воспетая поэтами, — это край синего неба, живительного воздуха, щедрого солнца, хвойных лесов и альпийских лугов, бурных рек и сверкающих водопадов, заснеженных вершин и зеркальных ледников.

Обед (вкл. в стоимость).

Подъемом канатной дорогой на вершину Мусса-Ачитара. Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков. Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов.

18:00 — размещение в гостинице в Домбайской поляне. Ужин (Доп. плата).

Встреча. Пятигорск — курорт ДомбайВстреча. Пятигорск — курорт ДомбайВстреча. Пятигорск — курорт ДомбайВстреча. Пятигорск — курорт Домбай
2 день
Домбай — Нижне-Архызское аланское городище — Пятигорск

Домбай – Нижне-Архызское аланское городище – Пятигорск (320 км).

Начало 08:00

Программа дня: Домбай – Тебердинский заповедник — Шоанинский храм — Обед. (Вкл. в стоимость) — Нижне-Архызское аланское городищеЛик Христатермальные источники «Жемчужина Кавказа» — Пятигорск.

Сегодня наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник, воспоминания от которого надолго останутся в памяти. Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных.

Недалеко от села Хетагурово, мы поднимемся на святую гору Шоан («Святилище»), — на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца. Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный величайшим памятником всероссийского значения.

Обед (вкл. в стоимость).

Историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем — музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения. Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях. 

На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу. 

Поднимемся к наскальному Лику Христа — монументальной иконе, написанной на скале. Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э.

На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (Доп. плата).

19:00 — размещение в гостинице в Пятигорске. Ужин  (Доп. плата).

Домбай — Нижне-Архызское аланское городище — ПятигорскДомбай — Нижне-Архызское аланское городище — ПятигорскДомбай — Нижне-Архызское аланское городище — Пятигорск
3 день
Рим-гора — Медовые водопады – Кисловодск

13:00 — Пятигорск — Рим-гора — Медовые водопады – Кисловодск — Пятигорск (6 часов, 145 км).

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора КольцоРим-гора – знакомство с КисловодскомКурортный паркКаскадная лестницаГлавная Нарзанная галерея.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.

Далее, Рим-гора — уникальный геологический объект, представляющий собой естественную крепость с неприступными стенами. Здесь располагался один крупных аланских городов VI-XIV веков, крепость Румов, и это место дословно называлось Рум-кала.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. 

Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. 

Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. 

Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Обед и ужин — самостоятельно (Доп. плата).

Рим-гора — Медовые водопады – КисловодскРим-гора — Медовые водопады – КисловодскРим-гора — Медовые водопады – КисловодскРим-гора — Медовые водопады – Кисловодск
4 день
Обзорная экскурсия в Пятигорске

Обзорная в Пятигорске — переезд во Владикавказ — Шато Эркен — Обзорная во Владикавказе (220 км).

Начало — 08:00.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы – пещера Провал.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. 

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. 

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:00-21:30 — АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).

Обзорная экскурсия в ПятигорскеОбзорная экскурсия в ПятигорскеОбзорная экскурсия в ПятигорскеОбзорная экскурсия в Пятигорске
5 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км.

Начало в 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — Башня Курта и Тага — древнее селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — Обед (вкл. в стоимость) — Даргавс — Город мертвых – Кармадон.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

20:00 — ужин во Владикавказе (самостоятельно, доп. плата).

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
6 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Длительность 8 часов, 207 км.

Начало в 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком.

Обед (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром — святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. 

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар
7 день
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау

Продолжительность: 9 часов, 315 км.

Начало в 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.

В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.

Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.

До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года.

Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Размещение в туркомплексах поляны Азау или Чегет.

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау
8 день
Подъем на Эльбрус, трансфер в аэропорт, на вокзал

09:00  подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. переезд в Минеральные Воды (187 км).

Обед — самостоятельно (доп. плата).

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

14:00 — групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам позже 18:00.

Подъем на Эльбрус, трансфер в аэропорт, на вокзалПодъем на Эльбрус, трансфер в аэропорт, на вокзалПодъем на Эльбрус, трансфер в аэропорт, на вокзал

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в рублях:

Размещение

Категория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* - Таурух 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс (Альпина или аналогичный на поляне Азау или Чегет)

стандарт

88862

88862

59660

132822

127641

Шв. Стол/Буфет

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Минеральных Вод в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в промежуток времени
  • Подтвержденный в программе тура и ваучере на услугугрупповой трансфер с поляны Азау в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Владикавказе/поляне Азау или Чегетэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратнопитание
  • Не указанное в программебилет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущельебилет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитарабилет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мирэкскурсии
  • Развлечения и входные билеты на объекты
  • Не включенные в программу тура
  • Курортный сборсредняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человекаиндивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод
  • А также любое индивидуальное транспортное обслуживаниемедицинская страховкапринято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание
  • На усмотрение туристовАЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1850 руб. за взрослого)представление конно-драматического театра НАРТЫ – 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))
О
21 июня 2022
Организаторам браво за чуткость и внимательность. Всё нюансы были решены на месте.
Н
21 июня 2022
Это был мой первый туристический опыт поездки с готовым туром, поэтому наверняка оценка несколько субьективна. Выбрала самый большой тур на 10 дней: 5 республик Кавказа. Вела меня менеджер Ольга Быкова. Так как в поездку ехала одна, то для номера на двоих требовалась компаньонка. Турфирма в этом не смогла помочь, но я нашла себе сама. В целом тур организован на твердую "4", это мнение нашей группы из 17 человек. Там было много тех, кто пользовался услугами турфирмы "Большая страна" уже не первый раз. Есть какие то недочёты, но это скорее связано с организацией на месте. Тур мне понравился своей насыщенностью и красивыми локациями! Этот тур рассматриваю как ознакомительный, потому что благодаря ему, я имею представление, куда хочу вернуться, а куда не очень)) отели где жили были везде 3***, но в разных республикикпх эти звёзды разные) В Дагестане были самые слабые завтраки, я как девушка, не наедалась и просила соседку брать на мою долю тоже. И они были все 4 дня одинаковые. Отличные завтраки были в Грозном и Владикавказе, от души поставлю 5!!! Очень вкусно и много! Передвигались на микроавтобусах Мерседес, вполне комфортно. Но был одна неприятная ситуация во Владикавказе, у автобуса отвалилось по дороге колесо. Очень большой вопрос к водителю, о чем он думал, когда ему об этой проблеме было сказано заранее?!
Очень хочу отметить работу гидов! В каждой республике они были разные, местные.
Руслан гид в Кабардино Балкарии👍🏻
Мурад гид в Ингушетии👍🏻
Анзор гид в Чечне👍🏻
Вот им большая благодарность и поклон за их работу, они очень скрасили эту поездку своим отношением к работе, так держать!!!
Один из самых ярких моментов поездки стал "Аланский вечер". Он оплачивался отдельно, не пожалейте берите его. Хотя, конечно, многое зависит и от группы и от людей. Мы там зажгли от души!!! Танцевали до упаду)))) программа очень понравилась, а исполнители нам полюбились и они же остались и танцевали с нами! Браво, молодцы!!
И также моя большая благодарность старшему менеджеру, которая курировала и разруливала ситуации напрямую, звонила и мы решали все вопросы. Ангелина, вы большая умничка, профессионал и просто неравнодушный человек! Большое спасибо вам!
Ну вот, если в кратце))

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Северная Осетия - величественный горный край с богатой историей
8 500 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
107 отзывов
Северная Осетия по максимуму
Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии
26 июня
28 июня
30 июня
1 июля
98888 900 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Besayev71
Besayev71
5
1 отзыв
Незабываемая Осетия
Осетия - одно из прекрасных мест на Кавказе
7 500 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
23 отзыва
Очень популярно сейчас
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 800 за всё до 4 чел.
Древняя земля Осетии: история в веках
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
4.5
11 отзывов
Древняя земля Осетии: история в веках
Приглашаю вас в путешествие по истории Осетии-Алании. На один день мы покинем Владикавказ
1 июля
2 июля
8 июля
9 июля
1 950 за 1 человека
Все краски Северной Осетии
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алан
Алан
4.9
13 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
9 500 за всё до 6 чел.
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