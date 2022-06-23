Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Карачаево-Черкессия - Северная Осетия – Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Познакомимся с городам-курортами и их нравом

Программа тура по дням

1 день Встреча. Пятигорск — курорт Домбай

Прибытие в Минеральные Воды не позже 11:00: авиа/ж.д./авто. Встреча и сбор группы. При заезде за день до начала тура, содействие в бронировании гостиницы в Пятигорске и трансфер. Пятигорск — курорт Домбай (250 км) Начало — 12:00. Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай. На пути к Домбаю устроим насыщенную фотосессию на красочном перевале Гумбаши, остановимся у реки Муруджу, чтобы полюбоваться дикой природой. По дороге сделаем остановку и поднимемся к Сентинскому храму, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России. Храм выстроен в Византийском стиле, на стенах сохранились фрагменты древних фресок. Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Туристы придумали поговорку: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»! Уникальная красота Домбая, воспетая поэтами, — это край синего неба, живительного воздуха, щедрого солнца, хвойных лесов и альпийских лугов, бурных рек и сверкающих водопадов, заснеженных вершин и зеркальных ледников. Обед (вкл. в стоимость). Подъемом канатной дорогой на вершину Мусса-Ачитара. Со смотровой площадки открывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков. Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов. 18:00 — размещение в гостинице в Домбайской поляне. Ужин (Доп. плата).

2 день Домбай — Нижне-Архызское аланское городище — Пятигорск

Домбай – Нижне-Архызское аланское городище – Пятигорск (320 км). Начало 08:00 Программа дня: Домбай – Тебердинский заповедник — Шоанинский храм — Обед. (Вкл. в стоимость) — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» — Пятигорск. Сегодня наш путь лежит через Тебердинский государственный заповедник, воспоминания от которого надолго останутся в памяти. Здесь есть самые разнообразные природные ландшафты: горы, вершинами касающиеся неба, ледники, хранящие древние тайны, леса, в которых водится множество удивительных животных. Недалеко от села Хетагурово, мы поднимемся на святую гору Шоан («Святилище»), — на ней высится древнейший христианский собор Георгия Победоносца. Это аланский храм первой половины X века, жемчужина византийской архитектуры, признанный величайшим памятником всероссийского значения. Обед (вкл. в стоимость). Историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем — музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения. Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях. На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу. Поднимемся к наскальному Лику Христа — монументальной иконе, написанной на скале. Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н.э. На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (Доп. плата). 19:00 — размещение в гостинице в Пятигорске. Ужин (Доп. плата).

3 день Рим-гора — Медовые водопады – Кисловодск

13:00 — Пятигорск — Рим-гора — Медовые водопады – Кисловодск — Пятигорск (6 часов, 145 км). Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — Рим-гора – знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея. Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо. Далее, Рим-гора — уникальный геологический объект, представляющий собой естественную крепость с неприступными стенами. Здесь располагался один крупных аланских городов VI-XIV веков, крепость Румов, и это место дословно называлось Рум-кала. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин — самостоятельно (Доп. плата).

4 день Обзорная экскурсия в Пятигорске

Обзорная в Пятигорске — переезд во Владикавказ — Шато Эркен — Обзорная во Владикавказе (220 км). Начало — 08:00. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске. Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы – пещера Провал. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. Обзорная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 19:00-21:30 — АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата).

5 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Длительность 8 часов, 120 км. Начало в 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — Башня Курта и Тага — древнее селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — Обед (вкл. в стоимость) — Даргавс — Город мертвых – Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. 20:00 — ужин во Владикавказе (самостоятельно, доп. плата).

6 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Длительность 8 часов, 207 км. Начало в 08:30. Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком. Обед (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь). С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Возвращение во Владикавказ к 17:00.

7 день Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау

Продолжительность: 9 часов, 315 км. Начало в 08:00. Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря). Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице. До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата). Размещение в туркомплексах поляны Азау или Чегет.

8 день Подъем на Эльбрус, трансфер в аэропорт, на вокзал