2 день

Горная Ингушетия

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии

Башенный комплекс “Эрзи” – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину

Чаепитие с пирогами на перевале у Кавказского хребта.

Продолжение экскурсии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

18:00 Ужин (за доп. плату).