Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".
Рекомендованные рейсы:
из Москвы-Владикавказ Пегас S7 (10:30-13:00); из Санкт-Петербурга -Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).
14.00 Обед.
15.30 Экскурсия по равниной части Ингушетии:
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Башенный комплекс “Эрзи” – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Чаепитие с пирогами на перевале у Кавказского хребта.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Завтрак в ЛОК «Армхи».
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага
Обед в ресторане Тиволи Парк.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» в г. Владикавказ.
Ужин (за доп. плату).
7:30 Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С.
Переезд в г. Магас.
Заселение в отель «Магас».
19:00 Ужин (за доп. плату).
8:00 Завтрак.
9:30 Выезд на экскурсию на озеро Казеной Ам – одно из самых известных озер Чечни.
Его по праву можно назвать жемчужиной республики.
Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы.
Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
13:00 Обед (за доп. плату).
Переезд в г. Грозный.
Заселение в отель.
Свободное время.
19:00 Ужин.
8:00 Завтрак в отеле.
10:30 Экскурсия по городу Грозный.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть “Сердце Чечни” – одна из самых больших мечетей мира.
Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.
Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова.
Cамая монументальная достопримечательность Грозного — это мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.
Расположен комплекс в самом центре столицы и включает музей, живописный зеленый парк и несколько памятников.
Обед.
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – "Сердце Матери".
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Шали. Мечеть "Гордрость мусульман" Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд на Сулакский Каньон.
С. Старое Зубутли. Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим в Казбековском районе колхозом.
Жители занимались террасным земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот.
Привычная жизнь рухнула в одночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан.
Миатлинская ГЭС — третья ступень Сулакского каскада ГЭС расположена около селения Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан на реке Сулак в 15 км ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км выше Чирюртской ГЭС.
Чиркейское водохранилище. Водохранилище расположено в гористой местности, поблизости нет крупных городов, поэтому оно прекрасно подойдет туристам, любящим отдыхать «дикарями», вдали от цивилизации.
Экотуркомплекс «Главрыба». Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежей форели и шашлык!
Любители активного отдыха могут сплавиться на байдарках по реке Сулак или покататься на гидроциклах
Обед.
Катание на катерах (за доп. плату).
17:00 Выезд в аэропорт.
Рекомендуемые рейсы:
Рекомендуемые рейсы: Махачкала - Москва Нордавиа 208 (19:50-22:30).
Тур предполагает проживание в гостинице г. Владикавказ (3 ночи), г. Магас (1 ночь), г. Грозный (2 ночь).
Проживание в гостиницах:
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Отель «Магас» с баром, общим лаунджем и террасой расположен в городе Магас. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В экскурсионном бюро можно получить туристическую информацию.
В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, письменным столом, чайником, мини-баром, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере гостиницы «Магас» предоставляется постельное белье и полотенца.
По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
В Магасе и его окрестностях гости отеля «Магас» смогут заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки.
Расстояние от отеля «Магас» до Владикавказа составляет 28 км. До международного аэропорта Владикавказа — 23 км.
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.
В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.
Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».