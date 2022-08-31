12:30-12:50 Встреча в холле отеля.
14:00 Размещение в отеле.
До заселения вещи можно оставить в камере хранения отеля. Рекомендуем также пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по Пятигорску с посещением лермонтовских мест:
Экскурсия в Железноводск.
В ходе экскурсии вы прогуляетесь по курортному парку, насладитесь красотой Пушкинской галереи и попробуете минеральную воду из местных источников.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Дополнительные расходы: трансфер аэропорт-отель, канатная дорога на г. Машук — 360 руб. /чел., курортный сбор — 50 руб., обед и ужин.
Завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Экскурсия «Тайны древнего Иристона».
Отправимся в Северную Осетию и посетим древнее селение Дзивгис, которое стоит на левом берегу реки Фиагдон, в начале Куртатинского ущелья. Здесь находится одна из самых знаменитых достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.
Экскурсия в село Даргавс. Здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э.
Обед.
Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
Дорога во Владикавказ.
Экскурсия «Вечерний Владикавказ».
Размещение в отеле «Владикавказ».
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: входные билеты — 300 руб. /чел., обед и ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд в Цейское ущелье.
Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, мы увидим скульптуру Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом.
На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Обед в кафе.
На обратном пути посетим Нузальскую часовню, остановимся у обелиска Братьям Газдановым.
Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание.
Целебные свойства воды помогают излечиться от многих заболеваний. Вода горячего источника поднимается с глубины более 2000 метров и не опускается ниже 40 градусов.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей, купание в термальном источнике — 300 рублей, обед и ужин.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Ингушетию:
Обед.
Посещение курорта Армхи.
Горнолыжный курорт «Армхи» находится в Джейрахском ущелье, известном красивыми пейзажами с сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом.
Переезд в Грозный.
Размещение в отеле.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: экологический сбор в Ингушетии — 150 рублей с человека, подъём по канатной дороге — 350 рублей, обед и ужин.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по г. Грозный. Достопримечательности:
Обед.
Посещение Российского Университета Спецназа.
Экскурсия по комплексу с показом аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, стрелковых галерей и площадки спортинг.
Возвращение в отель.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: посещение Грозный-Сити — 150 руб., музей — 150 руб., активности в университете спецназа, обед и ужин.
Завтрак.
Экскурсии:
Обед.
Выезд на озеро Кезеной-Ам.
Прогулка вокруг озера.
Возвращение в отель.
Ужин.
Свободное время.
Дополнительные расходы: посещение поселения Хой — 150 руб., обед и ужин.
Завтрак.
12:00 Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт — при желании, за доп. плату.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорск — 1 ночь, в г. Владикавказ — 2 ночи и в гостинице г. Грозный — 3 ночи.
|Название отеля, гостиницы
|Вариант размещения
|Стоимость
|«Южная»**
|2-х местный «Стандарт»
|52 300
|1-но местный «Стандарт»
|63 100
|«Пятигорск»**
|2-х местный «Стандарт»
|53 200
|1-но местный «Стандарт»
|65 300
|«Машук»**
|2-х местный «Стандарт»
|53 500
|1-но местный «Стандарт»
|66 000
|«Интурист»***
|2-х местный «Стандарт»
|53 900
|1-но местный «Стандарт»
|66 200
|«Бештау»***
|2-х местный «Стандарт»
|55 100
|1-но местный «Стандарт»
|68 900
При желании проживание в отеле можно продлить.
Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:
|Название отеля, гостиницы
|Вариант размещения
|Стоимость доп. суток, с завтраком
|«Южная»**
|2-х местный «Стандарт»
|2 400
|1-но местный «Стандарт»
|1 700
|«Пятигорск»**
|2-х местный «Стандарт»
|3 500
|1-но местный «Стандарт»
|2 100
|«Машук»**
|2-х местный «Стандарт»
|4 100
|1-но местный «Стандарт»
|3 400
|«Интурист»***
|2-х местный «Стандарт»
|4 800
|1-но местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL, раскладной диван)
|5 850
|«Бештау»***
|2-х местный «Стандарт»
|6 700
|1-но местный «Стандарт»
|6 100
Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Отель в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар, установлен банкомат. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Гостиница расположена в г. Грозный. Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.