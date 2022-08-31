1 день

Пятигорск и Железноводск

12:30-12:50 Встреча в холле отеля.

14:00 Размещение в отеле.

До заселения вещи можно оставить в камере хранения отеля. Рекомендуем также пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по Пятигорску с посещением лермонтовских мест:

Озеро «Провал»;

Эолова арфа ;

; Академическая галерея;

грот Лермонтова;

Лермонтовские ванны;

парк «Цветник» ;

; грот Дианы;

Ресторация;

место дуэли Лермонтова ;

; подъём на г. Машук по канатной дороге.

Экскурсия в Железноводск.

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по курортному парку, насладитесь красотой Пушкинской галереи и попробуете минеральную воду из местных источников.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Дополнительные расходы: трансфер аэропорт-отель, канатная дорога на г. Машук — 360 руб. /чел., курортный сбор — 50 руб., обед и ужин.