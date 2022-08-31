Кавказская рапсодия

Приглашаем в удивительное путешествие по колоритному Кавказу

4.7
3 отзыва
Приглашаем в удивительное путешествие по колоритному Кавказу! Каждый день тура будет по-своему особенным и насыщенным на впечатления. Среди прочего — прогуляемся по городам Кавказских Минеральных Вод, посетим загадочную Северную Осетию и попробуем вкуснейшие осетинские пироги, полюбуемся мечетями г. Грозный и увидим «чудо природы» — озеро Кезеной-Ам.
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Кавказская рапсодия
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водная гладь Кезеной-Ам
Водная гладь Кезеной-Ам
Прогуляемся по берегу живописного озера и сделаем самые красивые фотографии
Очарование городов-курортов
Очарование городов-курортов
Посетим достопримечательности Пятигорска и Железноводска и попробуем целебной минеральной воды
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Отправимся на экскурсию к древней наскальной крепости Дзивгиз в Куртатинском ущелье
Тепло источников Бирагзанг
Тепло источников Бирагзанг
Искупаемся в тёплых источниках с красивым видом на заснеженные горные пики
Древности Ингушетии
Древности Ингушетии
Увидим древнейший христианский храм и насладимся красотами Джейрахского ущелья

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск и Железноводск

12:30-12:50 Встреча в холле отеля.

14:00 Размещение в отеле.

До заселения вещи можно оставить в камере хранения отеля. Рекомендуем также пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по Пятигорску с посещением лермонтовских мест:

  • Озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • грот Лермонтова;
  • Лермонтовские ванны;
  • парк «Цветник»;
  • грот Дианы;
  • Ресторация;
  • место дуэли Лермонтова;
  • подъём на г. Машук по канатной дороге.

Экскурсия в Железноводск.

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по курортному парку, насладитесь красотой Пушкинской галереи и попробуете минеральную воду из местных источников.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Дополнительные расходы: трансфер аэропорт-отель, канатная дорога на г. Машук — 360 руб. /чел., курортный сбор — 50 руб., обед и ужин.

Пятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и Железноводск
2 день

Дзивгис, Даргавс и вечерний Владикавказ

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Экскурсия «Тайны древнего Иристона».

Отправимся в Северную Осетию и посетим древнее селение Дзивгис, которое стоит на левом берегу реки Фиагдон, в начале Куртатинского ущелья. Здесь находится одна из самых знаменитых достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.

Экскурсия в село Даргавс. Здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э.

Обед.

Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.

Дорога во Владикавказ.

Экскурсия «Вечерний Владикавказ».

Размещение в отеле «Владикавказ».

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: входные билеты — 300 руб. /чел., обед и ужин.

Дзивгис, Даргавс и вечерний ВладикавказДзивгис, Даргавс и вечерний ВладикавказДзивгис, Даргавс и вечерний ВладикавказДзивгис, Даргавс и вечерний Владикавказ
3 день

Цейское ущелье и термальные источники Бирагзанг

Завтрак в отеле.

Выезд в Цейское ущелье.

Цейское ущелье — уникальный природный памятник государственного значения. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, мы увидим скульптуру Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом.

На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Обед в кафе.

На обратном пути посетим Нузальскую часовню, остановимся у обелиска Братьям Газдановым.

Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание.

Целебные свойства воды помогают излечиться от многих заболеваний. Вода горячего источника поднимается с глубины более 2000 метров и не опускается ниже 40 градусов.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге к Сказкому леднику — 400 рублей, купание в термальном источнике — 300 рублей, обед и ужин.

Цейское ущелье и термальные источники БирагзангЦейское ущелье и термальные источники БирагзангЦейское ущелье и термальные источники БирагзангЦейское ущелье и термальные источники Бирагзанг
4 день

Древности Ингушетии и курорт Армхи

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в Ингушетию:

  • посещение Таргимской котловины;
  • древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
  • посещение древнего храма Тхаба-Ерды.

Обед.

Посещение курорта Армхи.

Горнолыжный курорт «Армхи» находится в Джейрахском ущелье, известном красивыми пейзажами с сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом.

Переезд в Грозный.

Размещение в отеле.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: экологический сбор в Ингушетии — 150 рублей с человека, подъём по канатной дороге — 350 рублей, обед и ужин.

Древности Ингушетии и курорт АрмхиДревности Ингушетии и курорт АрмхиДревности Ингушетии и курорт Армхи
5 день

Экскурсия по г. Грозный

Завтрак в отеле.

Экскурсия по г. Грозный. Достопримечательности:

  • Грозный-Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни»;
  • мечеть «Сердце Матери».

Обед.

Посещение Российского Университета Спецназа.

Экскурсия по комплексу с показом аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, стрелковых галерей и площадки спортинг.

Возвращение в отель.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: посещение Грозный-Сити — 150 руб., музей — 150 руб., активности в университете спецназа, обед и ужин.

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
6 день

«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам

Завтрак.

Экскурсии:

  • мечеть «Гордость Мусульман» в Шали;
  • этнографический комплекс поселение Хой;
  • селение Стражников.

Обед.

Выезд на озеро Кезеной-Ам.

Прогулка вокруг озера.

Возвращение в отель.

Ужин.

Свободное время.

Дополнительные расходы: посещение поселения Хой — 150 руб., обед и ужин.

«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам«Гордость Мусульман» в Шали и озеро Кезеной-Ам
7 день

Окончание тура

Завтрак.

12:00 Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт — при желании, за доп. плату.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорск — 1 ночь, в г. Владикавказ — 2 ночи и в гостинице г. Грозный — 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеля, гостиницыВариант размещенияСтоимость
«Южная»**2-х местный «Стандарт»52 300
1-но местный «Стандарт»63 100
«Пятигорск»**2-х местный «Стандарт»53 200
1-но местный «Стандарт»65 300
«Машук»**2-х местный «Стандарт»53 500
1-но местный «Стандарт»66 000
«Интурист»***2-х местный «Стандарт»53 900
1-но местный «Стандарт»66 200
«Бештау»***2-х местный «Стандарт»55 100
1-но местный «Стандарт»68 900

При желании проживание в отеле можно продлить.

Доплата за дополнительные сутки, за номер, руб:

Название отеля, гостиницыВариант размещенияСтоимость доп. суток, с завтраком
«Южная»**2-х местный «Стандарт»2 400
1-но местный «Стандарт»1 700
«Пятигорск»**2-х местный «Стандарт»3 500
1-но местный «Стандарт»2 100
«Машук»**2-х местный «Стандарт»4 100
1-но местный «Стандарт»3 400
«Интурист»***2-х местный «Стандарт»4 800
1-но местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL, раскладной диван)5 850
«Бештау»***2-х местный «Стандарт»6 700
1-но местный «Стандарт»6 100

Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Машук»

1 ночь

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Интурист»

1 ночь

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»

Отель «Бештау»

1 ночь

Отель в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Гостиница «Пятигорск»

1 ночь

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.

В гостинице работает ресторан и бар.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Гостиница «Южная»

1 ночь

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Отель «Владикавказ»

2 ночи

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар, установлен банкомат. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»Отель «Владикавказ»

Гостиница «Беркат»

3 ночи

Гостиница расположена в г. Грозный. Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или г. Пятигорск и обратно — из г. Грозный
  • Курортный сбор в г. Пятигорске — 50 руб. /чел. в сутки.
  • Подъем по канатной дороге на гору Машук — 360 руб. /чел.
  • Вход в «Город мертвых» в Даргавсе — 300 руб. /чел.
  • Подъем по канатно-кресельной дороге к Сказскому леднику — 400 руб. /чел.
  • Купание в термальном источнике — 300 руб. /чел
  • Экологический сбор в Ингушетии — 150 руб. /чел.
  • Подъем на канатной дороге в Ингушетии — 350 руб. /чел
  • Грозный Сити — 150 руб. /чел.
  • Музей в Грозном — 150 руб. /чел.
  • Обеды и ужины
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
  • Полеты в аэротрубе — 1800 руб. (2 минуты)
  • Катание на Багги Чаборз — 3500 руб. (10 км)
  • Стрельба из оружия — от 7500 руб.
  • Этнографический комплекс поселение Хой — 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые для поездки (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения горных регионов;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила безопасности на экскурсиях

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
31 авг 2022
Наш тур по Кавказу удался.
Экскурсии были всеобъемлющими и познавательными. Гиды и сопровождающий Анатолий очень классные, отвечали на все вопросы. Впечатления о Кавказе остались положительными и на всю жизнь.
Отели подобраны хорошо, без изысков, для путешествий самое то, кровать, ванна есть и туалет нормальный - не дырка в полу 😁. У нас был "Гостиный двор" в Дагестане и "Пятигорск" в Пятигорске.
Самое изнурительное - это переезд. У мужа рост 180, и ему было тяжело сидеть долгие поездки из-за маленького расстояния между креслами. Хорошо, что было много остановок, чтобы размяться 🙂
Я бы предупреждала в программе, что катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу немного экстремальное и мокрое.
И еще я бы прописала в программе тура, что канатная дорога в Чегете и частично на Домбае открытая. Тоже мини-экстрим 😬
А
16 авг 2022
Все организовано супер
Н
25 июля 2022
Все чётко, вовремя, обратная связь супер!

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Завтра
23 сен
24 сен
6 900 за всё до 4 чел.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
4.4
12 отзывов
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Приглашаем вас на экскурсию по горам Ингушетии с невероятно живописными пейзажами и старинной архитектурой
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Сегодня
25 сен
27 сен
28 сен
1 950 за 1 человека
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии AMADEUS
AMADEUS
Нет отзывов
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Предлагаем вам совершить путешествие с ночевкой к горячим источникам, расположенным у самого подножия горы Казбек
Проспект Коста, 174, Владикавказ
40 000 за 1 человека
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
15 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
3 отзыва
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Хотите отправиться в захватывающее путешествие по горам Кабардино-Балкарии
Забираем вас от места проживания во Владикавказе
19 500 за всё до 3 чел.
Топ-места Осетии за один день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Топ-места Осетии за один день
Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям Осетии
Мы встретим вас у вашего отеля / апартаментов
9 500 за всё до 4 чел.
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Аэропорт Беслана, либо Ж/Д вокзал Владикавказа, че...
24 сен
29 сен
1 окт
6 окт
31 900 за 1 человека
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