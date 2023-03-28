3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря) – Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Нальчик.

Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря).

Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа!

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.

Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!

Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.