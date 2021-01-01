Осетинская школа джигитовки считается сильнейшей не только в России, но и славится во всем мире.

Настоящие джигиты на арене

Театр синтезирует в своем репертуаре драматический, хореографический и эстрадно–цирковой жанры. Актеры театра обладают профессиональными навыками джигитовки и дрессуры, владеют всеми видами исторического оружия.

В наших любимых фильмах

Актерская труппа театра участвовала в съемках таких фильмов, как: «Убойная сила» Родиона Нахапетова, «Война» Алексея Балабанова, «Эхо ветра» Константина Бутаева, «Вечеря» Марлена Хуциева, «Дикая дивизия» Карена Оганесяна, «Анна Каренина» Карена Шахназарова и многих других.

И еще о заслугах театра

Театр был единственным российским коллективом, приглашенным на международный фестиваль верховой езды и конного спорта Cheval Passion во французском городе Авиньон — один из самых грандиозных конных фестивалей в мире.

Театр духовно обогащает посетителей всех возрастов, возвращает к истокам нашей национальной культуры, популяризует традиции джигитовки, корнями уходящие в скифо-аланскую историю 📖.