Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Приглашаем Вас посетить конный театр «Нарты»! Прославленная осетинская школа джигитовки, национальная хореография, красочные сценические бои и зрелищная акробатика ждут вас!
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Экскурсия

800 ₽ за человека

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Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!
Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!

Что вы увидите

  • Государственный конно-драматический театр «Нарты» — старейший конный театр России с более чем тридцатилетней историей
Осетинская школа джигитовки считается сильнейшей не только в России, но и славится во всем мире.
Настоящие джигиты на арене
Театр синтезирует в своем репертуаре драматический, хореографический и эстрадно–цирковой жанры. Актеры театра обладают профессиональными навыками джигитовки и дрессуры, владеют всеми видами исторического оружия.
В наших любимых фильмах
Актерская труппа театра участвовала в съемках таких фильмов, как: «Убойная сила» Родиона Нахапетова, «Война» Алексея Балабанова, «Эхо ветра» Константина Бутаева, «Вечеря» Марлена Хуциева, «Дикая дивизия» Карена Оганесяна, «Анна Каренина» Карена Шахназарова и многих других.
И еще о заслугах театра
Театр был единственным российским коллективом, приглашенным на международный фестиваль верховой езды и конного спорта Cheval Passion во французском городе Авиньон — один из самых грандиозных конных фестивалей в мире.
Театр духовно обогащает посетителей всех возрастов, возвращает к истокам нашей национальной культуры, популяризует традиции джигитовки, корнями уходящие в скифо-аланскую историю 📖.
+Что входит
  • трансфер из центра Владикавказа к месту проведения и обратно на комфортабельном автобусе
  • сопровождающий
  • входной билет на шоу
Начало и место завершения
🚩 Гостиница "Владикавказ", ул. Коцоева, 75
Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!
Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!
Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!
Конный театр «Нарты»: искусство всегда на коне!

Экскурсия проводится С 03 апреля 2021 по субботам

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алана Б.
Алана Б.
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