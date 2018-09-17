Программа экскурсии

Первым нашим пунктом станет памятник Уастырджи в скале – один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце. По рассказам местных жителей святилище Святого Георгия находится в самом узком месте Эльхотовских ворот, которые преграждали путь в Осетию. Считалось, что оно оберегало жителей от вражеских нападений. Сделаем фотографии возле уникального памятника и проедем мимо источника сероводородной, очень голубой минеральной воды Тамиск.

Нас ждут потрясающие виды в Алагирском ущелье, вы увидите Зарамагскую ГЭС – впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище.

Заедем в село Нар, это небольшое древнее поселение Осетии с богатым историческим наследием горного края. По дороге будем проезжать мимо Закинского водопада. Остановимся, чтобы попить чистой прохладной воды.

Пройдем паспортный контроль и вот мы в Южной Осетии с ее безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей.

Увидим Рокский тоннель – главное объединяющее звено двух Осетий и остановимся на выезде. Выпьем минеральной воды из Источника Багиата, который напоминает маленький вулкан, из жерла которого вместо лавы бьет целебная вода. Насыщенность ее минералами подтверждают окрашенные в ярко красный цвет камни. Здесь можно сделать потрясающие фото, ведь место космическое.

После посмотрим на один из самых узнаваемых символов Южной Осетии – Гуфтинский мост, которому в ноябре исполнилось 90 лет.

Увидим потрясающий Тирский монастырь, который считается крупным памятником древности. Это уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века, на его территории имеются пещерные храмы VI века. Обитель пережила расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. В этом потрясающем по энергетике, тихом безлюдном Святом месте мы почувствуем умиротворение и спокойствие.

Прогуляемся по Цхинвалу и возвратимся во Владикавказ.

Краткая программа: