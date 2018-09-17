Программа экскурсии
Первым нашим пунктом станет памятник Уастырджи в скале – один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце. По рассказам местных жителей святилище Святого Георгия находится в самом узком месте Эльхотовских ворот, которые преграждали путь в Осетию. Считалось, что оно оберегало жителей от вражеских нападений. Сделаем фотографии возле уникального памятника и проедем мимо источника сероводородной, очень голубой минеральной воды Тамиск.
Нас ждут потрясающие виды в Алагирском ущелье, вы увидите Зарамагскую ГЭС – впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище.
Заедем в село Нар, это небольшое древнее поселение Осетии с богатым историческим наследием горного края. По дороге будем проезжать мимо Закинского водопада. Остановимся, чтобы попить чистой прохладной воды.
Пройдем паспортный контроль и вот мы в Южной Осетии с ее безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей.
Увидим Рокский тоннель – главное объединяющее звено двух Осетий и остановимся на выезде. Выпьем минеральной воды из Источника Багиата, который напоминает маленький вулкан, из жерла которого вместо лавы бьет целебная вода. Насыщенность ее минералами подтверждают окрашенные в ярко красный цвет камни. Здесь можно сделать потрясающие фото, ведь место космическое.
После посмотрим на один из самых узнаваемых символов Южной Осетии – Гуфтинский мост, которому в ноябре исполнилось 90 лет.
Увидим потрясающий Тирский монастырь, который считается крупным памятником древности. Это уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века, на его территории имеются пещерные храмы VI века. Обитель пережила расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. В этом потрясающем по энергетике, тихом безлюдном Святом месте мы почувствуем умиротворение и спокойствие.
Прогуляемся по Цхинвалу и возвратимся во Владикавказ.
Краткая программа:
- Выезд в 9:00 из Владикавказа;
- Памятник Уастырджи;
- Техническая остановка в с. Бурон (там есть кафе);
- Зарамагская ГЭС;
- Закинский водопад;
- Паспортный контроль (точное время прохождения неизвестно);
- Рокский тоннель и остановка на выезде (потрясающие виды);
- Источник Багиата;
- Гуфтинский мост;
- Тирский Монастырь;
- Цхинвал;
- Возвращение во Владикавказ.