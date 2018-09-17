Красоты и тайны Южной Осетии

Первым нашим пунктом станет памятник Уастырджи в скале

Первым нашим пунктом станет памятник Уастырджи в скале – один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце.

По рассказам местных жителей святилище Святого Георгия находится в самом узком месте Эльхотовских ворот, которые преграждали путь в Осетию. Считалось, что оно оберегало жителей от вражеских нападений.

Сделаем фотографии возле уникального памятника и проедем мимо источника сероводородной, очень голубой минеральной воды Тамиск.
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии
Красоты и тайны Южной Осетии

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Уастырджи
  • С. Бурон
  • Зарамагская ГЭС
  • Закинский водопад
  • Рокский тоннель
  • Источник Багиата
  • Гуфтинский мост
  • Тирский монастырь
  • Цхинвал
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Описание

Программа экскурсии

Первым нашим пунктом станет памятник Уастырджи в скале – один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце. По рассказам местных жителей святилище Святого Георгия находится в самом узком месте Эльхотовских ворот, которые преграждали путь в Осетию. Считалось, что оно оберегало жителей от вражеских нападений. Сделаем фотографии возле уникального памятника и проедем мимо источника сероводородной, очень голубой минеральной воды Тамиск.
Нас ждут потрясающие виды в Алагирском ущелье, вы увидите Зарамагскую ГЭС – впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище.
Заедем в село Нар, это небольшое древнее поселение Осетии с богатым историческим наследием горного края. По дороге будем проезжать мимо Закинского водопада. Остановимся, чтобы попить чистой прохладной воды.
Пройдем паспортный контроль и вот мы в Южной Осетии с ее безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей.
Увидим Рокский тоннель – главное объединяющее звено двух Осетий и остановимся на выезде. Выпьем минеральной воды из Источника Багиата, который напоминает маленький вулкан, из жерла которого вместо лавы бьет целебная вода. Насыщенность ее минералами подтверждают окрашенные в ярко красный цвет камни. Здесь можно сделать потрясающие фото, ведь место космическое.
После посмотрим на один из самых узнаваемых символов Южной Осетии – Гуфтинский мост, которому в ноябре исполнилось 90 лет.
Увидим потрясающий Тирский монастырь, который считается крупным памятником древности. Это уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века, на его территории имеются пещерные храмы VI века. Обитель пережила расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. В этом потрясающем по энергетике, тихом безлюдном Святом месте мы почувствуем умиротворение и спокойствие.
Прогуляемся по Цхинвалу и возвратимся во Владикавказ.

Краткая программа:

  • Выезд в 9:00 из Владикавказа;
  • Памятник Уастырджи;
  • Техническая остановка в с. Бурон (там есть кафе);
  • Зарамагская ГЭС;
  • Закинский водопад;
  • Паспортный контроль (точное время прохождения неизвестно);
  • Рокский тоннель и остановка на выезде (потрясающие виды);
  • Источник Багиата;
  • Гуфтинский мост;
  • Тирский Монастырь;
  • Цхинвал;
  • Возвращение во Владикавказ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Передвижение по программе тура с водителями-гидами
  • Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
Что не входит
  • Обед
  • Ужин (400-600 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Требования к документам для поездки в Южную Осетию:
  • 1. Граждане РФ проходят по гражданскому паспорту
  • 2. Не должно быть судимостей
  • 3. Не должно быть задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
  • 3. На несовершеннолетних детей необходимо взять Свидетельство о рождении
  • 4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
  • 5. Если ребенок без родителей, то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы (или просто границ без указания стран)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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