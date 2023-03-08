Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур

Северная Осетия и Ингушетия - две изумительных по своей красоте республики Кавказа

5
3 отзыва
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Северная Осетия и Ингушетия – две изумительных по своей красоте республики Кавказа. Проведите незабываемые четыре дня в этом увлекательном путешествии!
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники
Историко-архитектурные памятники
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

ВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс (8 часов, 120 км).

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято – Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8 – 9 часов, 180 км).

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба – Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Алагирское ущелье – Цей – аул Нар (8 часов, 207 км).

Начало 08:30

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 01.12.2022-03.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3*стандарт388503885024937,557487,55670074550Шв. стол
Амран 3*стандарт388503885024937,557487,55670074550Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*комфорт425254252529662,562212,559850-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт42525425252625060637,558275-Шв. стол
полулюкс45675456753307565362,562212,5-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт6300063000441008662578750-Шв. стол
Олимп-Плаза 3+стандарт42525425252730060637,55985077700Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт719257192558800117337,5117337,5-Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустациейвзрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица - российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.
В
1 мар 2023
Здравствуйте, только закончился мой тур по Дагестане, а я уже скучаю… мне очень хочется вернуться туда и ещё раз ощутить все прелести этого края, его гостеприимство, красоту природы, богатство истории и вкусную кухню. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. и водителю Кадырбеку.
А
22 фев 2023
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура
Каждый день был насыщенным
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тураЗамечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура

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