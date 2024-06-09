Поехали с нами в уникальный сап-тур по Северной Осетии! Помимо расслабляющей прогулки на досках по живописному озеру, вы посетите древний некрополь Даргавс и наскальные крепости, увидите самый большой водопад в Европе, а ещё — побываете в том самом месте, где в 2002 году ледник стёр с лица земли целое село.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природа и история

Наш маршрут пройдёт по Куртатинскому ущелью. Сделаем остановки в Кадаргаванском каньоне и селении Дзивгис, посетим Дзивгисские наскальные крепости, посмотрим на святилище. Дальше поедем через поселок Фиагдон, сделаем остановку у Аланского Успенского мужского монастыря. По дороге расскажу любопытные факты из истории этих мест. На перевале пофотографируемся у арт-объекта «Буква Æ».

По озеру — на сапах

Затем отправимся в Мидаграбинскую долину. Там находится живописное озеро: здесь мы и будем плавать на сапах. Перед стартом обязательно проведу инструктаж и научу вас чувствовать себя уверенно на доске. Во время 2-часовой прогулки вас ждут невероятные виды и сотни красивых ракурсов для атмосферных фото. А после покажу вам ещё одно красивое место: самый большой водопад в Европе — Большой Зейгелан.

Город мёртвых

На обратной дороге посетим Даргавский некрополь, который также называют «Городом мёртвых». Вы прогуляетесь по территории комплекса наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков и узнаете их историю. Потом через перевал спустимся в Кармадонское ущелье: вы посетите мемориал памяти Сергею Бодрову и увидите следы катастрофы 2002 года, когда ледник фактически стёр с лица земли целое селение.

Организационные детали