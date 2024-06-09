Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах

Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Поехали с нами в уникальный сап-тур по Северной Осетии! Помимо расслабляющей прогулки на досках по живописному озеру, вы посетите древний некрополь Даргавс и наскальные крепости, увидите самый большой водопад в Европе, а ещё — побываете в том самом месте, где в 2002 году ледник стёр с лица земли целое село.
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Природа и история

Наш маршрут пройдёт по Куртатинскому ущелью. Сделаем остановки в Кадаргаванском каньоне и селении Дзивгис, посетим Дзивгисские наскальные крепости, посмотрим на святилище. Дальше поедем через поселок Фиагдон, сделаем остановку у Аланского Успенского мужского монастыря. По дороге расскажу любопытные факты из истории этих мест. На перевале пофотографируемся у арт-объекта «Буква Æ».

По озеру — на сапах

Затем отправимся в Мидаграбинскую долину. Там находится живописное озеро: здесь мы и будем плавать на сапах. Перед стартом обязательно проведу инструктаж и научу вас чувствовать себя уверенно на доске. Во время 2-часовой прогулки вас ждут невероятные виды и сотни красивых ракурсов для атмосферных фото. А после покажу вам ещё одно красивое место: самый большой водопад в Европе — Большой Зейгелан.

Город мёртвых

На обратной дороге посетим Даргавский некрополь, который также называют «Городом мёртвых». Вы прогуляетесь по территории комплекса наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков и узнаете их историю. Потом через перевал спустимся в Кармадонское ущелье: вы посетите мемориал памяти Сергею Бодрову и увидите следы катастрофы 2002 года, когда ледник фактически стёр с лица земли целое селение.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, трансфер на комфортабельном кроссовере, прогулка на сапах. Питание оплачивается отдельно (около 1000 руб. /чел.)
  • Буду рада видеть вас на экскурсии с детьми. При этом очень важно, чтобы ребёнок умел плавать и/или держаться на доске.
  • Возьмите с собой воду и перекус

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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