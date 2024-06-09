Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Поехали с нами в уникальный сап-тур по Северной Осетии! Помимо расслабляющей прогулки на досках по живописному озеру, вы посетите древний некрополь Даргавс и наскальные крепости, увидите самый большой водопад в Европе, а ещё — побываете в том самом месте, где в 2002 году ледник стёр с лица земли целое село.
Наш маршрут пройдёт по Куртатинскому ущелью. Сделаем остановки в Кадаргаванском каньоне и селении Дзивгис, посетим Дзивгисские наскальные крепости, посмотрим на святилище. Дальше поедем через поселок Фиагдон, сделаем остановку у Аланского Успенского мужского монастыря. По дороге расскажу любопытные факты из истории этих мест. На перевале пофотографируемся у арт-объекта «Буква Æ».
По озеру — на сапах
Затем отправимся в Мидаграбинскую долину. Там находится живописное озеро: здесь мы и будем плавать на сапах. Перед стартом обязательно проведу инструктаж и научу вас чувствовать себя уверенно на доске. Во время 2-часовой прогулки вас ждут невероятные виды и сотни красивых ракурсов для атмосферных фото. А после покажу вам ещё одно красивое место: самый большой водопад в Европе — Большой Зейгелан.
Город мёртвых
На обратной дороге посетим Даргавский некрополь, который также называют «Городом мёртвых». Вы прогуляетесь по территории комплекса наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков и узнаете их историю. Потом через перевал спустимся в Кармадонское ущелье: вы посетите мемориал памяти Сергею Бодрову и увидите следы катастрофы 2002 года, когда ледник фактически стёр с лица земли целое селение.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида, трансфер на комфортабельном кроссовере, прогулка на сапах. Питание оплачивается отдельно (около 1000 руб. /чел.)
Буду рада видеть вас на экскурсии с детьми. При этом очень важно, чтобы ребёнок умел плавать и/или держаться на доске.
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Посетила 20 стран мира — от Америки до Азии. Спортсменка, участница Олимпийских игр 2014 года, тренер сборной команды России. Большую часть поездок для себя и сборы команды организую сама и знаю всё о том, как сделать любое путешествие комфортным, удачным и провести его в классном настроении.
Квалифицированный гид по Северной Осетии, один из руководителей ассоциации гидов-водителей внедорожных автомобилей РСО-Алании.