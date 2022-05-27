В программе знакомство с природными красотами и уникальными архитектурно-историческими памятниками Северной Осетии.
Вы увидите:
живописное Куртатинское ущелье, в котором расположились самый высокогорный монастырь в России и головокружительный Кадаргаванский каньон с бушующей рекой Фиагдон;
грандиозная Долина водопадов с самым высоким водопадом в Европе и двенадцатью водопадами поменьше;
Даргавсский некрополь — Город мертвых;
наскальная крепость Дзивгис;
арт-объект «буква АЕ».
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Трансфер
Что не входит
Обед
Сувениры
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
AMADEUS — ваш гид во Владикавказе
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