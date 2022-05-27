Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь

Вы увидите топовые достопримечательности Северной Осетии за один день

Вы увидите топовые достопримечательности Северной Осетии за один день.

Побываете в живописном Куртатинском ущелье, увидите Аланский Успенский монастырь, головокружительный Кадаргаванский каньон с рекой Фиагдон, Долину водопадов, Город мертвых и не только.
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь
Мидаграбинские водопады + Город мертвых + Аланский Успенский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Куртатинское ущелье
  • Аланский Успенский монастырь
  • Головокружительный Кадаргаванский каньон
  • Река Фиагдон
  • Долина водопадов
  • Даргавсский некрополь — Город мертвых
  • Наскальная крепость Дзивгис
  • Арт-оъект «буква АЕ»

Что вас ждет

В программе знакомство с природными красотами и уникальными архитектурно-историческими памятниками Северной Осетии.

Вы увидите:

  • живописное Куртатинское ущелье, в котором расположились самый высокогорный монастырь в России и головокружительный Кадаргаванский каньон с бушующей рекой Фиагдон;
  • грандиозная Долина водопадов с самым высоким водопадом в Европе и двенадцатью водопадами поменьше;
  • Даргавсский некрополь — Город мертвых;
  • наскальная крепость Дзивгис;
  • арт-объект «буква АЕ».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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