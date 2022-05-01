Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы

Устроить треккинг к водопадам и промчаться на джипах в горах

Авторский тур
Важно не только, куда едешь, но и с кем едешь.

Мы собираем единомышленников — активных и увлеченных путешественников — чтобы вместе провести незабываемые три дня: любоваться горами, лазать по ущельям, есть осетинские пироги, гонять на джипах, а по вечерам расслабляться в бане, любуясь звездным небом.

Мы поедем в заповедную Дигорию — место с фантастической природой и невероятными видами!
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Молодежный трип в Дигорию: водопады, ущелья и джипы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это интересные активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер, дождь или снег, могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 часов
Завершение: Аэропорт Владикавказа, около 17-18 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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