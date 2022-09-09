Путешествие по Кавказу — это улётные выходные среди красивых гор вместе с единомышленниками. Вас ждёт микс природы, истории, культуры и развлечений. Будем пробовать необычные блюда, кайфовать от головокружительных пейзажей, разгадывать загадки родовых башен Ингушетии, а вечером устроим весёлую тусовку. Мы покажем вам лучшее, что есть в двух республиках.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер, дождь или снег, могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.