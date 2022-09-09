Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию

Поплутать по лабиринтам древнего города и покататься на качелях над обрывом

Путешествие по Кавказу — это улётные выходные среди красивых гор вместе с единомышленниками. Вас ждёт микс природы, истории, культуры и развлечений.

Будем пробовать необычные блюда, кайфовать от головокружительных пейзажей, разгадывать загадки родовых башен Ингушетии, а вечером устроим весёлую тусовку. Мы покажем вам лучшее, что есть в двух республиках.
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Молодёжный трип в Ингушетию и Северную Осетию
Ближайшие даты:
26
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников наших путешествий — 20-35 лет, это активные люди, которые, как правило, приходят по рекомендациям и имеют схожие ценности. Перед поездкой мы знакомимся, убеждаемся, что все на одной волне и нам будет хорошо вместе в путешествии. Обычно после пережитого многие становятся друзьями и продолжают общение. Так что даже если вы собираетесь поехать один и как-то переживаете по этому поводу, не волнуйтесь — здесь вы найдете отличную компанию.

Программа может немного меняться и корректироваться из-за погодных условий. Мы будем в горах, так что сильный ветер, дождь или снег, могут повлиять на наш маршрут — это стоит учитывать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт в 7:00 из центра г. Пятигорска, в 10:00 забираем часть группы из г. Владикавказа
Завершение: Ориентировочно в 15:00 во Владикавказе, в 19:00 в г. Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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