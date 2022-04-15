На джипах по ущельям Северной Осетии

Промчаться с ветерком по горам и каньонам и посетить аулы-призраки

Авторский тур
Отправляемся в горы за порцией адреналина и острыми ощущениями! За три дня мы прокатимся по крутым склонам и серпантинам ущелий, посмотрим на то, что осталось от некогда жилых посёлков, посетим некрополь и развалины бельгийской фабрики.

В доме осетинской семьи пофантазируем о жизни в этих краях, помечтаем, сидя на лавочке на вершине горы, и расслабимся в горячих термальных источниках Бирагзанга.
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
На джипах по ущельям Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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