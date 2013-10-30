Как новый год встретишь — так его и проведёшь! Отправляемся в Гудаури, чтобы войти в 2023 активно, покоряя трассы и с ветерком пролетая по склонам на сноуборде или лыжах.



Побываем в Тбилиси, постараемся не заплутать в колоритных узких улочках, разглядывая причудливые дома с резными фасадами, искупаемся в знаменитых серных банях и пройдёмся по шумным местным рынкам в поисках лучших сувениров.



Вкуснейшая кухня, головокружительные пейзажи и разнообразные склоны — Грузия зовёт! Трип подойдёт как опытным катальщикам, так и тем, кто только учится или ни разу не вставал на лыжи или сноуборд.