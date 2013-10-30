Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах

Обкатать снежные склоны, насладиться национальной кухней и увидеть Арку Дружбы

Как новый год встретишь — так его и проведёшь! Отправляемся в Гудаури, чтобы войти в 2023 активно, покоряя трассы и с ветерком пролетая по склонам на сноуборде или лыжах.

Побываем в Тбилиси, постараемся не заплутать в колоритных узких улочках, разглядывая причудливые дома с резными фасадами, искупаемся в знаменитых серных банях и пройдёмся по шумным местным рынкам в поисках лучших сувениров.

Вкуснейшая кухня, головокружительные пейзажи и разнообразные склоны — Грузия зовёт! Трип подойдёт как опытным катальщикам, так и тем, кто только учится или ни разу не вставал на лыжи или сноуборд.
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Новый год в Гудаури: встречаем праздник на лыжах и сноубордах
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 10:00
Завершение: Владикавказ, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🚗На машине🧳Многодневные турыНовые🍤Гастрономические🎄Новогодние 2023

Похожие туры во Владикавказе

Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Покорить Архонский перевал, побывать в «городе-призраке» и расслабиться в горячих источниках
Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал. Встретим...
3 янв
69 900 за 1 человека
Национальный парк «Алания»: джип-тур
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Зелимхан
Зелимхан
5
2 отзыва
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен
Проспект Мира, 1, Владикавказ
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
10 000 за всё до 4 чел.
Осетия стала ближе
4 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
2 отзыва
Осетия стала ближе
Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии и насладиться вкусом национальной кухни
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
2 мар
9 мар
16 мар
23 мар
3800035 000 за 1 человека
Кавказское трио: новогоднее путешествие по Осетии, Ингушетии и Чечне
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Кавказское трио: новогоднее путешествие по Осетии, Ингушетии и Чечне
Искупаться в горячих источниках, побывать в «спящем» селении и насладиться национальной кухней
Аэропорт Беслана или ж. - д. вокзал Владикавказа. ...
31 дек
3 янв
49 900 за 1 человека
Притяжение Кавказа на Рождество
5 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
Как встретишь Новый год, так его и проведешь
г. Грозный
3 янв
53 000 за 1 человека
Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
Покататься на качелях над пропастью, увидеть самую большую мечеть в Европе и заглянуть в башни
Аэропорт Беслана или ж. - д. вокзал Владикавказа. ...
31 дек
49 900 за 1 человека
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
у места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
100009 000 за всё до 4 чел.
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
4.6
7 отзывов
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
Вас ждет традиционное осетинское застолье с песнями и танцами
Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова 20А
Сегодня
25 окт
28 окт
1 ноя
1 950 за 1 человека
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
2 часа
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
4
12 отзывов
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами в окрестностях Владикавказа
у гостиницы «Кадгарон»
Сегодня
25 окт
28 окт
1 ноя
1 950 за 1 человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
6 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
За 6 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Сегодня
4 ноя
11 ноя
18 ноя
42 600 за 1 человека
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
6.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Зелимхан
Зелимхан
5
3 отзыва
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Насыщенная поездка по заповеднику с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
10 000 за всё до 4 чел.
На склонах гор
8 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
На склонах гор
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
30 окт
13 ноя
от 39 658 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ