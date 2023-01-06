2 день

Первый полдень в горах

Проснёмся в комфортном отеле среди гор, где прямо из окна можно любоваться дивными пейзажами.

После завтрака поедем изучать древнюю крепость в скале.

Проедемся по живописному Кармадонскому ущелью, потом поедем к Даргавскому некрополю – это тот самый «город мёртвых», который обязательно есть на всех картинках про Северную Осетию.

Поедем в гости к мастерице Жанне она готовит невообразимо прекрасные пироги и принимает гостей в аутентичном северо-осетинском доме.

Это будет незабываемо!

А после поедем качаться на огромных качелях над обрывом.

Ближе к вечеру познакомимся с прекрасным каменным монастырём в Фиагдоне и отправимся отдыхать в отель.