Прибытие в аэропорт г. Владикавказ, встреча с гидом.
Далее поедем в горный отель 4* «Роза Ветров».
Там есть абсолютно всё для приятного отдыха: просторные номера, бассейн, сауна, СПА и оздоровительный центр, спортзал и ресторан.
Отель находится в горном посёлке Фиагдон – можно прогуляться вдоль ущелья.
И конечно же кульминацией программы будет Новогодний праздничный ужин и встреча нового года в одном из самых необычных регионов нашей страны!
Проснёмся в комфортном отеле среди гор, где прямо из окна можно любоваться дивными пейзажами.
После завтрака поедем изучать древнюю крепость в скале.
Проедемся по живописному Кармадонскому ущелью, потом поедем к Даргавскому некрополю – это тот самый «город мёртвых», который обязательно есть на всех картинках про Северную Осетию.
Поедем в гости к мастерице Жанне она готовит невообразимо прекрасные пироги и принимает гостей в аутентичном северо-осетинском доме.
Это будет незабываемо!
А после поедем качаться на огромных качелях над обрывом.
Ближе к вечеру познакомимся с прекрасным каменным монастырём в Фиагдоне и отправимся отдыхать в отель.
Свободный день в "Розе ветров".
Сегодня мы будем отдыхать: можно сходить в бассейн или в сауну, или оздоровиться в СПА замечательного отеля (записываться надо заранее).
Или пойти прогуляться между развалин древнего, но некогда очень богатого посёлка Цымыти.
А еще можно спуститься к бурной речке Фиагдон и смотреть на воду.
Короче говоря, это тот редкий день, когда мы не будем будить вас с утра пораньше и весь день рассказывать вам разное очень полезное.
Сегодня просто отдыхаем.
Посетим Цейское и Алагирское ущелья.
Поедем к водохранилищу Зарамагской ГЭС — это удивительное и восхитительное по красоте своей место, великолепное в любой сезон.
Оттуда получаются одни из самых живописных фотографий.
По дороге заглянем на уникальный природный объект — будем любоваться непередаваемым цветом нежно-голубых сероводородных озёр.
Заедем полюбоваться непередаваемой красоты ущельем и отправимся в уникальный этнографический комплекс в селе Унал, где своими руками можно потрогать старину, прикоснуться к вечности.
Поедем на аэродром, где совершим незабываемый полет над горами на самолетах, которые каждый день трудятся на благо развития местного аэроклуба и планерного спорта в стране.
Потом, конечно же, будет вкусный авиационный обед с осетинскими пирогами.
Мы давно выяснили, что таким образом впечатления от полета лучше всего усваиваются.
Желающие смогут ближе познакомиться с техникой на аэродроме.
Если совсем повезёт — будем гладить пушистых аэродромных котят.
Тур предусматривает проживание:
Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» расположен в поселке Верхний Фиагдон. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж. В отеле можно забронировать семейные номера. Рядом оборудована детская игровая площадка. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут искупаться в крытом бассейне.
В каждом номере имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, биде, чайник, фен и платяной шкаф. В собственной ванной комнате установлен душ, гости могут воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон отеля открывается вид на реку.
По утрам в отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» сервируют завтрак «шведский стол».
В числе удобств этого 4-звездочного отеля — сауна и терраса для загара. В отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для пеших прогулок.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бизнес-центр. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Расстояние от отеля до аэропорта Владикавказа составляет 59 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансферт от/до аэропорта
Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.
Планер – это безмоторный летательный аппарат.
На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.
Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.
Параплан – это другое.
Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.
Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.
Мы будем к ним заезжать при любой возможности.
Нет, по горам ездить очень интересно!
Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.
Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.
Прилет: S7 Airlines 10:30 Москва Домодедово - 13:00 Владикавказ Беслан
Вылет: S7 Airlines 13:55 Владикавказ Беслан - 16:20 Москва Домодедово