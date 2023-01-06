Новый год в Осетии. Авиационный тур

Мы предлагаем вам самый, пожалуй, необычный способ встретить Новый год

Мы предлагаем вам самый, пожалуй, необычный способ встретить Новый год в Северной Осетии: вы не просто побываете в тех местах, куда не доехали еще ваши соседи и коллеги, вы увидите горы с самолета, узнаете, как это, когда небо – под ногами.

А наши прекрасные гиды расскажут вам обо всех подробностях жизни региона, удивят древними легендами и поделятся важными знаниями об истории и культуре.
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Новый год в Осетии. Авиационный тур
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем настоящий авиационный обед с осетинскими пирогами
Полет в горах
Полет в горах
Совершим незабываемый полет над горами на самолетах
Спа-отдых
Спа-отдых
Отдохнем душой и телом в оздоровительном горном отеле
Даргавский некрополь
Даргавский некрополь
Побываем в том самом «городе мёртвых», который обязательно есть на всех картинках про Северную Осетию

Программа тура по дням

1 день

Летим в Новый год

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ, встреча с гидом.

Далее поедем в горный отель 4* «Роза Ветров».

Там есть абсолютно всё для приятного отдыха: просторные номера, бассейн, сауна, СПА и оздоровительный центр, спортзал и ресторан.

Отель находится в горном посёлке Фиагдон – можно прогуляться вдоль ущелья.

И конечно же кульминацией программы будет Новогодний праздничный ужин и встреча нового года в одном из самых необычных регионов нашей страны!

2 день

Первый полдень в горах

Проснёмся в комфортном отеле среди гор, где прямо из окна можно любоваться дивными пейзажами.

После завтрака поедем изучать древнюю крепость в скале.

Проедемся по живописному Кармадонскому ущелью, потом поедем к Даргавскому некрополю – это тот самый «город мёртвых», который обязательно есть на всех картинках про Северную Осетию.

Поедем в гости к мастерице Жанне она готовит невообразимо прекрасные пироги и принимает гостей в аутентичном северо-осетинском доме.

Это будет незабываемо!

А после поедем качаться на огромных качелях над обрывом.

Ближе к вечеру познакомимся с прекрасным каменным монастырём в Фиагдоне и отправимся отдыхать в отель.

3 день

Релакс в «Розе ветров»

Свободный день в "Розе ветров".

Сегодня мы будем отдыхать: можно сходить в бассейн или в сауну, или оздоровиться в СПА замечательного отеля (записываться надо заранее).

Или пойти прогуляться между развалин древнего, но некогда очень богатого посёлка Цымыти.

А еще можно спуститься к бурной речке Фиагдон и смотреть на воду.

Короче говоря, это тот редкий день, когда мы не будем будить вас с утра пораньше и весь день рассказывать вам разное очень полезное.

Сегодня просто отдыхаем.

4 день

ГЭС и этнографический комплекс

Посетим Цейское и Алагирское ущелья.

Поедем к водохранилищу Зарамагской ГЭС — это удивительное и восхитительное по красоте своей место, великолепное в любой сезон.

Оттуда получаются одни из самых живописных фотографий.

По дороге заглянем на уникальный природный объект — будем любоваться непередаваемым цветом нежно-голубых сероводородных озёр.

Заедем полюбоваться непередаваемой красоты ущельем и отправимся в уникальный этнографический комплекс в селе Унал, где своими руками можно потрогать старину, прикоснуться к вечности.

5 день

Праздничный полёт

Поедем на аэродром, где совершим незабываемый полет над горами на самолетах, которые каждый день трудятся на благо развития местного аэроклуба и планерного спорта в стране.

Потом, конечно же, будет вкусный авиационный обед с осетинскими пирогами.

Мы давно выяснили, что таким образом впечатления от полета лучше всего усваиваются.

Желающие смогут ближе познакомиться с техникой на аэродроме.

Если совсем повезёт — будем гладить пушистых аэродромных котят.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • отель "Владикавказ" – номера повышенной комфортности;
  • отель "Роза Ветров" – номера twin / double.

Варианты проживания

Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр»

4 ночи

Отель «Роза Ветров Оздоровительный центр» расположен в поселке Верхний Фиагдон. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж. В отеле можно забронировать семейные номера. Рядом оборудована детская игровая площадка. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут искупаться в крытом бассейне.

В каждом номере имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, биде, чайник, фен и платяной шкаф. В собственной ванной комнате установлен душ, гости могут воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон отеля открывается вид на реку.

По утрам в отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» сервируют завтрак «шведский стол».

В числе удобств этого 4-звездочного отеля — сауна и терраса для загара. В отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для пеших прогулок.

Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бизнес-центр. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Расстояние от отеля до аэропорта Владикавказа составляет 59 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансферт от/до аэропорта

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Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в лучших отелях региона: отель "Владикавказ", отель "Роза Ветров"
  • Трансферы из/в аэропорт для пребывающих рекомендованными рейсами
  • В горах – комфортабельные трансферы с высококвалифицированными и вежливыми водителями
  • Опытные сопровождающие на всей протяженности поездки
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодний ужин в ресторане
  • Экскурсия по аэродрому и знакомство с техникой
  • Обед на аэродроме в компании настоящих пилотов
  • Входные билеты на все объекты по маршруту
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Прогулки в горах с гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Полёт на Ан-2 по погоде – от 3500 руб. при наборе полной группы, оплачивается на месте
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активных прогулок и переездов по горной местности;
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • солнцезащитный крем;

Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будут ли полеты на парапланах и планерах?

Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.

Планер – это безмоторный летательный аппарат.

На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.

Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.

Параплан – это другое.

Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.

Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.

Мы будем к ним заезжать при любой возможности.

Не страшно ли ездить по горам?

Нет, по горам ездить очень интересно!

Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.

Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.

Рекомендованные рейсы

Прилет: S7 Airlines 10:30 Москва Домодедово - 13:00 Владикавказ Беслан

Вылет: S7 Airlines 13:55 Владикавказ Беслан - 16:20 Москва Домодедово

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

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