Непрерывные и яркие впечатления от горных красот Осетии в сочетании с посещением исторических и архитектурных памятников.

Увлекательное путешествие в удаленные уголки Осетии покорит не только невероятными видами и природными красотами, но и перенесет в эпоху, когда на фамильных башнях зажигали огни, когда слагались легенды и люди творили историю 📖 своего края.