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Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!

Что вы увидите

  • 1. Святилище и наскальный монумент Уастырджи
  • 2. Высокогорный аул Нар
  • 3. Зарамагская ГЭС
  • 4. Мамисонское ущелье
  • 5. Минеральный источник «ТИБ-2»
  • 6. Лисри — древнее селение горцев
  • 7. Обелиск братьям Газдановым
Непрерывные и яркие впечатления от горных красот Осетии в сочетании с посещением исторических и архитектурных памятников.
Увлекательное путешествие в удаленные уголки Осетии покорит не только невероятными видами и природными красотами, но и перенесет в эпоху, когда на фамильных башнях зажигали огни, когда слагались легенды и люди творили историю 📖 своего края.
Что входит
  • услуги профессионального гида
  • входные билеты по программе
  • поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
  • легкий обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
  • оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производятся только наличными
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!
Один день в горах Осетии: возвращение к истокам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алана Б.
Алана Б.
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