Непрерывные и яркие впечатления от горных красот Осетии в сочетании с посещением исторических и архитектурных памятников.
Увлекательное путешествие в удаленные уголки Осетии покорит не только невероятными видами и природными красотами, но и перенесет в эпоху, когда на фамильных башнях зажигали огни, когда слагались легенды и люди творили историю 📖 своего края.
Что входит
услуги профессионального гида
входные билеты по программе
поездка на комфортабельном автобусе(минивэне)
легкий обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
оплата сувениров и траты в магазинчиках, расположенных в горах, производятся только наличными
Начало и место завершения
🚩 Владикавказ, центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.