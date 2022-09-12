Осенний зажигательный Кавказ

Хочешь прочувствовать всю красоту и мощь кавказского колорита

5
3 отзыва
Хочешь прочувствовать всю красоту и мощь кавказского колорита? Тогда этот тур для тебя! Зажигательная лезгинка, незабываемая игра дуалистов, вкуснейшая еда, завораживающие водопады, древнейшие башни и величественные горы – всё это тебя ждет в нашем туре!
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Осенний зажигательный Кавказ
Ближайшие даты:
5
окт
14
окт
21
окт
4
ноя
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Что вас ожидает 🤩

Армхи
Армхи
Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Один из древнейших христианских храмов на территории России, расположен в Таргимской котловине на левом берегу реки Асса
Цейломский перевал
Цейломский перевал
Остановка на смотровой площадке у каменного сердца Ингушетии, незабываемый вид с высоты 3171 метр
Башня Согласия
Башня Согласия
Посетим самое высокое здание в Ингушетии и самую высокую смотровую башню на Северном Кавказе
Куртатинское ущелье
Куртатинское ущелье
Посетим одну из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии длинной более 50 километров
Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии
Кавказская кухня
Кавказская кухня
Познакомимся с национальной кухней и обязательно ее полюбим
Кармадонское ущелье
Кармадонское ущелье
Побываем на мемориале Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю

Программа тура по дням

1 день

Равнинная Ингушетия

Начало тура с 13:00.

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Рекомендованные рейсы:
из Москвы – Владикавказ S7 (10:30-13:00); Победа (13:10-15:40).
из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).

Трансфер в г. Магас.

Обед.

Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин (за доп. плату).

Переезд во Владикавказ или в Армхи.

Равнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная Ингушетия
2 день

Горная Ингушетия

8:00 Завтрак в отеле.

10:30 Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс “Эрзи” – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

14:00 Обед в этническом кафе "Легенды Гор". Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсиии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии.

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Башенный комплекс"Хамхи" башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

19:00 Ужин (за доп. плату).

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Треккинг день

Завтрак.

Треккинг-экскурсия по Салгинскому ущелью протяженностью 20 км.

Проходим такие башенные комплексы как:

  • Магой-Джел – уникальная сторожевая боевая башня, построенная между двумя громадными глыбами скал под Цей-Ламским горным перевалом.
  • Салги – в позднем средневековье Салги являлся административно-политическим и культурным центром Чулхойского ущелья.
    Он славился своими высококачественными кузнечными и оружейными изделиями (луки, арбалеты, шашки), знатоками народной медицины и природных явлений, мудрыми священниками и жрецами (например, известен Маха Дзауров), храбрыми воинами-наездниками.
  • ГУ – по преданию, земля для Гу была выделена жителями поселка Салги, с условием что новопоселенцы не построят на земле предков боевую башню.
    Обещание было сдержано, в Гу возведены лишь две крупные полубоевые башни.
  • Хяни – башенный посёлок на горном склоне в центре Салгинского ущелья.
    Из башенного поселка Хяни происходит ингушская фамилия Ханиевых.
  • Лялах. Наравне с Хяни и Маготе, башенный комлекс Лялах является одним из самых впечатляющих мест для пешего туризма по Салгинскому ущелью, башенные замки комлекса отличаются пропорциями, внешним видом и новизной форм от аналогичных башен горной Ингушетии, и рекомендуются всем для посещения.
  • Обед (пикник на природе).
  • Кязи – небольшой башенный поселок замкового типа.
    В окрестностях поселка вплоть до середины XIX столетия местное население активно добывало охристую глину, которая шла на изготовление краски, использовалась в строительном деле и керамическом производстве.
  • Бишт – башенный комплекс на территории которого расположены боевые и полубоевые башни, относящиеся к эпохе позднего средневековья.
    В администрации Джейрахского района сообщили, что во время реставрации были восстановлены более 80 объектов, а также благоустроена территория для туристов.
    Теперь комплекс будет работать как музей под открытым небом.
  • Дошхакле – башенное поселение замкового типа на отроге горы Цей-Лам в Галгаевском ущелье.
    Боевая башня, находящаяся в центре замка, в плане квадратная, достигала 28 метровой высоты и имела ступенчато-пирамидальную крышу, которая была буквально срезана в результате удара молнии в 1958 году.
  • Башенный комплекс Карт согласно преданию, никто не мог превзойти по мастерству талантливого оружейника Дудика Амхадова, жившего в конце XVIII — в начале XIX веков.
    Его высококачественные изделия ценились даже в соседних районах горной Грузии и Осетии.
    В Карте проживали главные жрецы округи, обслуживавшие многие местные культовые сооружения.
  • Оздик – средневековый башенный комплекс Оздик расположен на высоком, крутом горном кряже, в окружении соснового бора, неподалеку слышится журчание небольшой горной речушки.
  • Гадаборш башенный поселок замкового типа на отроге горы Гайкомд (Цей-Лоам), расположен между поселками Кост и Оздик, в километре от автомобильной дороги через перевал.

Ужин (за доп. плату).

Треккинг деньТреккинг деньТреккинг деньТреккинг день
4 день

Горная Осетия, Владикавказ

Завтрак.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

Обед в ресторане Тиволи Парк.

Свободное время во Владикавказе.

Трансфер до аэропорта Владикавказ.

Рекомендуемые рейсы:
Владикавказ – Москва S7 (13:55 -16:20), Победа (16:10-18:45).
Владикавказ – Санкт-Петербург Победа (14:35-17:55).

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

Горная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, Владикавказ

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Владикавказ.

Заселение в гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи или в гостинице «Армхи» (альтернатива гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница "Планета Люкс").

Варианты проживания

Гостиница «Армхи»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Планета-Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

«Владикавказ» 3*

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание (полупансион)
  • Экскурсии
  • Походы
  • Фотосессия
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 сен 2022
Всё организовано отлично
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
27 июля 2022
Отличные организаторы. Все было продумано до мелочей. Правда, нам не повезло с погодой и нас поселили не в сам Армхи, а в другой корпус, откуда нужно было каждое утро в 7 часов спускаться по мокрым и небезопасным ступенькам. Но в целом, даже падение с них не смазало впечатление от самой поездки. Плюс, эти неудобства, на мой взгляд, щедро возмещали. Спасибо Заре!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Дарья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
В
26 июля 2022
Организаторы делают всё для удобства туристов. Впечатление о них очень хорошее!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Владислав!

Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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