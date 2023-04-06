Понежиться в горячих источниках и перепробовать осетинские пироги со всеми возможными начинками
Проведём 3 дня в горах Северной Осетии, знакомясь с историей древнего края и любуясь природными чудесами Кавказа.
Будем совершать гастрономические открытия — выясним, чем ритуальное местное пиво отличается от привычного нам, и насладимся национальным ужином; перенесёмся в прошлое, гуляя по древнему некрополю, и слушая увлекательные истории о необычных предметах быта аланцев.
А ещё увидим Сказский ледник, очаруемся бирюзой водохранилища Зарамагской ГЭС и влюбимся в горы раз и навсегда.
Будем совершать гастрономические открытия — выясним, чем ритуальное местное пиво отличается от привычного нам, и насладимся национальным ужином; перенесёмся в прошлое, гуляя по древнему некрополю, и слушая увлекательные истории о необычных предметах быта аланцев.
А ещё увидим Сказский ледник, очаруемся бирюзой водохранилища Зарамагской ГЭС и влюбимся в горы раз и навсегда.
Ближайшие даты:
14
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 12 лет.
Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владикавказа - 14:20, ж. - д. вокзал Владикавказа - 14:50Завершение: Аэропорт Владикавказа, выбирайте рейсы не ранее 18:30; ж. - д. вокзал Владикавказа - выезд не ранее 17:40
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели 609 экскурсий для 607 туристов
Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.Задать вопрос
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