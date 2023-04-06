Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие

Понежиться в горячих источниках и перепробовать осетинские пироги со всеми возможными начинками

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О гиде
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Ответы на вопросы
Проведём 3 дня в горах Северной Осетии, знакомясь с историей древнего края и любуясь природными чудесами Кавказа.

Будем совершать гастрономические открытия — выясним, чем ритуальное местное пиво отличается от привычного нам, и насладимся национальным ужином; перенесёмся в прошлое, гуляя по древнему некрополю, и слушая увлекательные истории о необычных предметах быта аланцев.

А ещё увидим Сказский ледник, очаруемся бирюзой водохранилища Зарамагской ГЭС и влюбимся в горы раз и навсегда.
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Осетинский максимум за 3 дня: вкусное и насыщенное путешествие
Ближайшие даты:
14
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа - 14:20, ж. - д. вокзал Владикавказа - 14:50
Завершение: Аэропорт Владикавказа, выбирайте рейсы не ранее 18:30; ж. - д. вокзал Владикавказа - выезд не ранее 17:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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