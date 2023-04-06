Снежанна — ваша команда гидов во Владикавказе

Провели 609 экскурсий для 607 туристов

Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.