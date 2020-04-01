Снежанна проводит ещё 2 экскурсии

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Влюбиться в горные панорамы, познакомиться с аланским бытом и устроить пикник среди вершин

Снежанна
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Снежанна – представитель гидов
Горные вершины и каньоны, ледники и горячие источники, древние крепости и селения горцев — за один день вы увидите всё то, за что стоит полюбить Осетию! Мы встретим хранителя путников Уастарджи, прикоснемся к аланскому быту, устроим пикник с на фоне гор, искупаемся в термальный водах и сделаем головокружительное фото на фоне Архонского перевала.
От
7700 ₽
6930 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
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Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце

Что вас ожидает

«Счастье не за горами — оно в горах!»
Наш маршрут охватит самые впечатляющие и разнообразные природные уголки Осетии. Кадаргаванский каньон поразит вас пейзажами бирюзовой горной реки, которая столетиями пробивая себе путь от горных вершин к равнинам. Обязательно посетим термальный источник, где вы искупаетесь в целебной минеральной воде, любуясь горными панорамами. А на высоком Архонском перевале отыщем знаменитую лавочку, которая будоражит воображение любителей красивых фотографий. Вы убедитесь, что поэтичная надпись на скамейке не врет, и, конечно, сделаете потрясающие снимки!

Древние артефакты Осетии
Вы увидите окутанную легендами крепость Дзивгис 13 века с потайным ходом внутри горы. Здесь я расскажу историю о кошке и несколько версий легенд о мудрости и хитрости осажденных горцев. Посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный действующий монастырь России. Мы поговорим о быте монахов и о том, чем пахнут свечи в этом храме. На обратном пути перед вами предстанет хранитель путников Уастарджи — один из крупнейших в мире конных памятников. Гигантская статуя, будто парящая над ущельем, непременно поразит воображение.

Пикник в сердце гор и знакомство с аланским бытом
По пути мы остановимся на красивой поляне с панорамным обзором и устроим пикник с осетинскими пирогами, горным чаем и национальными напитками. А затем отправимся в этнокомплекс в горном селении: здесь вы погрузитесь в аланский быт, рассмотрите воссозданные осетинские средневековые башни, увидите древний самогонный аппарат, жернова и рога туров сможете, покачаете горскую карусель с загадочным отверстием и подержите аланские топоры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • По горам и между достопримечательностями мы перемещаемся на автомобиле, поэтому экскурсия подойдет людям с любой физической подготовкой

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит национальный обед. В случае, если у вас особый режим питания (вегетарианство, веганство, диабет и т.п.) — пожалуйста, предупредите меня при заказе экскурсии, чтобы мы подготовили для вас комфортную пищу.
  • В стоимость не входит входной билет в термальный бассейн: 200 руб. на взрослого. К оплате принимают только наличные.
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце
Осетия, которая покорит ваше сердце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Снежанна
Снежанна
Меня зовут Снежанна, я гид по Кавказу. Мои основные и любимые регионы: Сочи, Северная Осетия, Грузия. Много путешествую, считаю себя человеком мира, обожаю природу и историю, готова поделиться байками из разных стран!) Я или один из гидов моей команды подарим вам потрясающий день в наших горных краях, который вы будете вспоминать с радостью много лет спустя.
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