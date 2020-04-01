Снежанна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Счастье не за горами — оно в горах!»

Наш маршрут охватит самые впечатляющие и разнообразные природные уголки Осетии. Кадаргаванский каньон поразит вас пейзажами бирюзовой горной реки, которая столетиями пробивая себе путь от горных вершин к равнинам. Обязательно посетим термальный источник, где вы искупаетесь в целебной минеральной воде, любуясь горными панорамами. А на высоком Архонском перевале отыщем знаменитую лавочку, которая будоражит воображение любителей красивых фотографий. Вы убедитесь, что поэтичная надпись на скамейке не врет, и, конечно, сделаете потрясающие снимки!

Древние артефакты Осетии

Вы увидите окутанную легендами крепость Дзивгис 13 века с потайным ходом внутри горы. Здесь я расскажу историю о кошке и несколько версий легенд о мудрости и хитрости осажденных горцев. Посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный действующий монастырь России. Мы поговорим о быте монахов и о том, чем пахнут свечи в этом храме. На обратном пути перед вами предстанет хранитель путников Уастарджи — один из крупнейших в мире конных памятников. Гигантская статуя, будто парящая над ущельем, непременно поразит воображение.

Пикник в сердце гор и знакомство с аланским бытом

По пути мы остановимся на красивой поляне с панорамным обзором и устроим пикник с осетинскими пирогами, горным чаем и национальными напитками. А затем отправимся в этнокомплекс в горном селении: здесь вы погрузитесь в аланский быт, рассмотрите воссозданные осетинские средневековые башни, увидите древний самогонный аппарат, жернова и рога туров сможете, покачаете горскую карусель с загадочным отверстием и подержите аланские топоры.