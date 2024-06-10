Приглашаем вас на авторскую экскурсию, во время которой вы побываете в самом зеленом ущелье Северной Осетии — Алагирском и отправитесь на родину Коста Левановича Хетагурова — осетинского поэта и драматурга.
Также в программе — Богоявленский Аланский женский монастырь, наскальный памятник Уастырджи, сероводородные воды Тамиска, Зарамагская ГЭС и дом-музей Коста Хетагурова.
Также в программе — Богоявленский Аланский женский монастырь, наскальный памятник Уастырджи, сероводородные воды Тамиска, Зарамагская ГЭС и дом-музей Коста Хетагурова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Алагирское ущелье
- Богоявленский Аланский женский монастырь
- Наскальный памятник Уастырджи
- Сероводородные воды Тамиска
- Нузальская часовня
- Зарамагская ГЭС
- Село Нар
- Дом-музей Коста Хетагурова
Описание экскурсии
Авторская экскурсия на родину Коста Левановича Хетагурова — осетинского поэта, драматурга, публициста, этнографа, живописца, общественного деятеля, основоположника осетинской литературы. Его произведения написаны на иронском диалекте осетинского языка. Также вы посетите Богоявленский Аланский женский монастырь, наскальный памятник Уастырджи, сероводородные воды Тамиска, Нузальскую часовню — памятник истории и архитектуры федерального значения. Расположен он в небольшой горной котловине на высоте 1160 метров над уровнем моря. Как и святилище Реком, Нузальская часовня среди древностей Северной Осетии занимает особое место, которое в данном случае объясняется не исходным материалом постройки и архитектурными достоинствами, а прежде всего замечательными фресковыми росписями, редкими для Северного Кавказа. Также нас ждут арт-объект «Рог изобилия», арт-объект К. Хетагурову, Зарамагская ГЭС, село Нар и дом-музей Коста Хетагурова.
ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Богоявленский Аланский женский монастырь
- Наскальный памятник Уастырджи
- Сероводородные воды Тамиска
- Нузальская часовня
- Зарамагская ГЭС
- Село Нар
- Дом-музей Коста Хетагурова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей
Место начала и завершения?
Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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