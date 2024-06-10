Приглашаем вас на авторскую экскурсию, во время которой вы побываете в самом зеленом ущелье Северной Осетии — Алагирском и отправитесь на родину Коста Левановича Хетагурова — осетинского поэта и драматурга. Также в программе — Богоявленский Аланский женский монастырь, наскальный памятник Уастырджи, сероводородные воды Тамиска, Зарамагская ГЭС и дом-музей Коста Хетагурова.

Описание экскурсии

Авторская экскурсия на родину Коста Левановича Хетагурова — осетинского поэта, драматурга, публициста, этнографа, живописца, общественного деятеля, основоположника осетинской литературы. Его произведения написаны на иронском диалекте осетинского языка. Также вы посетите Богоявленский Аланский женский монастырь, наскальный памятник Уастырджи, сероводородные воды Тамиска, Нузальскую часовню — памятник истории и архитектуры федерального значения. Расположен он в небольшой горной котловине на высоте 1160 метров над уровнем моря. Как и святилище Реком, Нузальская часовня среди древностей Северной Осетии занимает особое место, которое в данном случае объясняется не исходным материалом постройки и архитектурными достоинствами, а прежде всего замечательными фресковыми росписями, редкими для Северного Кавказа. Также нас ждут арт-объект «Рог изобилия», арт-объект К. Хетагурову, Зарамагская ГЭС, село Нар и дом-музей Коста Хетагурова.