Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня

Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам

Авторский тур
Это активное приключение зарядит вас адреналином и подарит гастрономическое удовольствие! Мы проедем по живописным ущельям, пройдём по крутым перевалам, доберёмся до захватывающих панорамных видов.

Взбодримся от езды на джипах по горам, а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа.

Порадуем вкусовые рецепторы необычным осетинским пивом, фыджином, цахтоном, нартским хлебом.

Устроим пикник в горах под облаками, где сами приготовим ароматное угощение на костре.
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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