Через Дарьял, где с грохотом катит свои стремительные воды могучий Терек, туристы попадут вглубь ингушских гор ⛰️, которые издревле населяет самобытный и свободолюбивый народ. Тяга к свободе и любовь к жизни явили миру уникальные по строению и красоте старинные жилища ингушей-родовые боевые и жилые каменные башни. В ходе экскурсии 🧭 гости узнают историю 📖 строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся к древним христианским храмам Ингушетии.

ОбЪекты показа:Джейрахская боевая башня, башенный город 🏙️ Эрзи, перевал Цей-лом и Тронная гора, башенный город Эгикал, Древний христианский храм Тхаба-ерды, замок-крепость Вовнушки, водопады и и другие живописные места.