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По Горной Ингушетии — стране башен и легенд

Батыр М.
Батыр М. – Гид из Владикавказа
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
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По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд

Что вы увидите

  • средневековые замки-крепости Вовнушки
  • Таргим
  • Эрзи
  • Эгикал. Древнейшие христианские храмы России-Тхаба-ерды
  • Альби-ерды. Водопады:Фуртоугский
  • Ляжгинский. Тронная гора-Цей-лоам.
Через Дарьял, где с грохотом катит свои стремительные воды могучий Терек, туристы попадут вглубь ингушских гор ⛰️, которые издревле населяет самобытный и свободолюбивый народ. Тяга к свободе и любовь к жизни явили миру уникальные по строению и красоте старинные жилища ингушей-родовые боевые и жилые каменные башни. В ходе экскурсии 🧭 гости узнают историю 📖 строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся к древним христианским храмам Ингушетии.
ОбЪекты показа:Джейрахская боевая башня, башенный город 🏙️ Эрзи, перевал Цей-лом и Тронная гора, башенный город Эгикал, Древний христианский храм Тхаба-ерды, замок-крепость Вовнушки, водопады и и другие живописные места.
Что входит
  • услуги транспорта
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
  • питание (обед в кафе 500 - 600руб)
  • экосбор в музее-заповеднике (100 руб/чел)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по желанию туриста
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд
По Горной Ингушетии — стране башен и легенд

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Батыр М.
Батыр М.
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