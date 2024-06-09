На экскурсии мы с вами посетим Богоявленский Аланский женский монастырь, осмотрим наскальный памятник Уастырджи, арт объект Рог изобилия, памятник Афсати, проедем по канатной дороге в селении Цей к леднику, а также заглянем на горячие источники Бирагзанг (кроме понедельника, закрыт монастырь).
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Алагирское ущелье
- Богоявленский Аланский женский монастырь
- Наскальный памятник Уастырджи
- Сероводородные воды Тамиска
- Арт-объект Рог изобилия
- Памятник Афсати
- Канатная дорога в селении Цей к леднику
- Горячие источники Бирагзанг
- Арт-объект Танцующий джигит
Описание экскурсии
Цей — величественное природное явление, которое захватывает воображение своей красотой и величием. Этот ледник, расположенный в северных широтах, является источником великих рек и одним из самых могущественных символов природы. Его ледяные гряды, сверкающие под солнечными лучами, создают впечатляющую панораму, словно море замерзших волн. Громадные снежные поля и высокие скалы, покрытые белоснежными покровами, придают этому месту неповторимый характер и привлекают путешественников со всего мира. Мы с вами посетим Богоявленский Аланский женский монастырь, осмотрим наскальный памятник Уастырджи, арт объект Рог изобилия, памятник Афсати, проедем по канатной дороге в селении Цей к леднику, а также заглянем на горячие источники Бирагзанг (кроме понедельника, закрыт монастырь). Важная информация:
- Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем, кепку/шапку, куртку.
ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Богоявленский Аланский женский монастырь
- Наскальный памятник Уастырджи
- Сероводородные воды Тамиска
- Арт-объект Рог изобилия
- Памятник Афсати
- Канатная дорога в селении Цей к леднику
- Горячие источники Бирагзанг
- Арт-объект Танцующий джигит
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу
- Билет в бирагзанские ванны
- Обед 500-700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву
Завершение: До вашего место пребывания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одеваться по погоде
- С собой иметь солнцезащитные очки и крем
- Кепку/ шапку
- Удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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