Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.

Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем, кепку/шапку, куртку.

Цей — величественное природное явление, которое захватывает воображение своей красотой и величием. Этот ледник, расположенный в северных широтах, является источником великих рек и одним из самых могущественных символов природы. Его ледяные гряды, сверкающие под солнечными лучами, создают впечатляющую панораму, словно море замерзших волн. Громадные снежные поля и высокие скалы, покрытые белоснежными покровами, придают этому месту неповторимый характер и привлекают путешественников со всего мира. Мы с вами посетим Богоявленский Аланский женский монастырь, осмотрим наскальный памятник Уастырджи, арт объект Рог изобилия, памятник Афсати, проедем по канатной дороге в селении Цей к леднику, а также заглянем на горячие источники Бирагзанг (кроме понедельника, закрыт монастырь). Важная информация: